Arrow-McLaren takım patronu Taylor Kiel görevinden ve takımdan ayrıldı

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2008 sezonunda genç bir Indy Lights teknisyeni olarak takıma katılan ve dönemin Sam Schmidt Motorsport'unu serinin en rekabetçi takımlarından biri haline getiren Kiel, Arrow-McLaren döneminde de görevine devam etmişti.

IndyCar'daki en iyi takım patronlarından biri olarak kabul edilen Kiel, McLaren'i düzenli olarak pole pozisyonu ve yarış kazanabilen bir takıma dönüştürmesinin yanı sıra "Büyük Üçlü" olarak adlandırılan grupta Andretti Autosport'un yerini alarak güçlü Team Penske ve Chip Ganassi Racing'e karşı en istikrarlı tehdit haline gelmesini sağladı.

Ancak geçtiğimiz gün itibariyle 14 senelik bu süreç sona erdi, nitekim takıma istifasını sunan ve görevinden ayrılan Kiel artık takımın bir parçası değil.

Konu hakkında RACER'a konuşan Kiel, "Nihayetinde takımdan ayrılma kararı aldım, ancak sürekli yükselişte olan takımda büyük değişiklikler de yaşanıyor, bu iyi bir şey."

"Artık başka fırsatları değerlendirmek ve ailemle daha fazla zaman geçirmek istiyorum. Tüm bunlar göz önüne alındığında zamanlama muhtemelen hem kendim, hem de takım açısından isabetli."

"Buna kesinlikle kötü ya da üzücü bir şey olarak bakmıyorum. Zaman içinde değişim kaçınılmazdır ve benim için doğru seçim buydu. Önümüzde ne olursa olsun, ileriye bakıyoruz ve şu anda sadece eşime ve bir yaşına giren kızıma odaklanmış durumdayım, onlarla güzel, kaliteli zaman geçiriyorum." dedi.

"Geride kalan yılların asıl güzelliği, ekibin gerçekten güçlü bir liderlik ve harika sürücülerle gerçekten güçlü bir yerde konumlanmış olması. McLaren'i birçok iyi şey bekliyor." dedi.

AMSP tarafından yapılan açıklamada Kiel'in yerinin önümüzdeki haftalarda doldurulacağı ve "takım yönetimine ilişkin duyuruların zamanı geldiğinde yapılacağı" doğrulandı.

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet Fotoğraf: Phillip Abbott / Motorsport Images