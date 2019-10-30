Arrow McLaren SP, O’Ward ve Askew'i açıkladı

Açıklama takım sahibi Sam Schmidt'in Ağustos ayında Hinchcliffe'in 2020'de takımda kalacağını duyurmasına rağmen geldi.

Takım, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Arrow McLarne SP ve James Hinchcliffe, 2020 IndyCar sezonu öncesinde yollarını ayırdı. Son beş yıldaki takım olan tutkusu ve bağlılığı için James'i teşekkür ediyor ve gelecek için en iyisini diliyoruz."

Ardından O'Ward ve Askew'in gelecek sezon takım adına yarışacağı duyuruldu.

O'Ward 2018'de harika bir performans gösterdi ve ardından Red Bull Junior programına katılıp, Super FOrmula'da Carlin adına mücadele etti.

2017 USF2000 şampiyonu ve 2019 Indy Ligts şampiyonu Askew ise ilk kez IndyCar'da yarışacak.

Askew, "IndyCar'daki ilk yılım için Arrow McLaren SP'ye katılarak rüyam gerçek oldu. Yeni takım, üç harika partneri bir araya getiriyorum ve kariyerimin bu yeni kısmında onları temsil etmekten onur duyuyorum." dedi.