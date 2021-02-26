Arrow McLaren SP, 2021 IndyCar renk düzenlerini tanıttı

2020'de IndyCar'da ilk tam sezonunu geçiren ve 4. olan O'Ward, geçen sene her iki Arrow McLaren aracında kullanılan renk düzenine benzer bir turuncu-siyah tasarımla yarışacak.

Ancak takıma yeni katılan Rosenqvist, Vuse sponsorluğu sonucu daha fazla mavi renge sahip bir tasarımla mücadele edecek.

Geçen seneki Arrow McLaren SP araçlarının tasarımları birbirlerine çok benziyor, sadece kanat kenarlarında farklılık bulunuyordu.

Rosenqvist, "Bence her iki araç da harika görünüyor ancak ben açıkçası benimkinin en iyisi olduğunu düşünüyorum."

"Geçen senekine oldukça benzer, temiz bir tasarım hazırladıkları için mutluyum. Ancak şu anda iki araç daha kolay ayırt ediliyor. Taraftarlar bunu istiyorlardı. Bu sayede araçlar daha kolay ayırt ediliyor."

Patricio O'Ward, Arrow McLaren SP Chevrolet Fotoğraf: Arrow McLaren SP Felix Rosenqvist, Arrow McLaren SP Chevrolet Fotoğraf: Arrow McLaren SP

"Şu anda mevcut motor ve şasi döneminin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bu yüzden performans bulmak daha zor. Bu açıdan geçen sene olduğu gibi her konuda derinlere inmeliyiz. Her bir küçük taş parçasını dahi yerinden oynatmalıyız."

"Bunu gerçekten iyi bir şekilde yaptık. Geldiğimden beri takımın yaptığı çalışmadan gerçekten etkilendim. Geçen seneden kesinlikle daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bunu yapmamız gerek." dedi.

O'Ward, "Geçen seneye bakarsak, 'Şunu düzeltmeliyiz' gibi çok şey söylemem gerektiğini düşünmüyorum. Her şeyi doğru yaptığımızdan ve hata yapmadığımızdan emin olmalıyız. Bu serideki hatalar pahalıya mal oluyor. Ufak tefek şeylerle çok fazla puan kaybedebilirsiniz."

"Bu sene de aynısı olacak. Çok rekabetçi bir grid var. Her zamandan daha zor olacak ancak gerçekten mücadele etme şansımız olacak. Umarım şampiyonluk mücadelesi verebiliriz." dedi.