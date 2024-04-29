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IndyCar

Arrow McLaren, David Malukas'ın IndyCar sözleşmesini feshetti

Takımın Pazartesi sabahı yaptığı açıklamaya göre David Malukas, Arrow McLaren tarafından sözleşmesinden serbest bırakıldı.

Joey Barnes
Joey Barnes
David Malukas, Arrow McLaren Chevrolet

Fotoğraf: Josh Tons / Motorsport Images

Chicago doğumlu Malukas, 10 Mart'ta sezonun başlamasına bir aydan kısa bir süre kala, 11 Şubat'ta geçirdiği dağ bisikleti kazasında sol bileğinden sakatlanıp cerrahi işlem gerektirdiğinden beri dramanın odak noktası oldu.

Arrow McLaren bu duruma gerekçe olarak "dönüş tarihi kesinleşmediği için sezonun tamamında yarışamayacak olmasını" gösterdi. Takım onun yokluğunda yarışmak üzere Callum Ilott ve Theo Pourchaire gibi iki sürücüyü çağırmak zorunda kaldı.

Ilott, Petersburg'daki sezon açılış yarışına, The Thermal Club'daki puansız 1 Milyon Dolarlık Challenge'a ve Indianapolis 500 testine katıldı.

Son Formula 2 şampiyonu Pourchaire ise, bu ayın başlarında Long Beach Grand Prix'sinde Kuzey Amerika'nın önde gelen açık tekerlek şampiyonasındaki ilk yarışına çıktı. Ayrıca geçtiğimiz hafta sonu Barber Motorsports Park'ta da yarıştı.

Malukas takıma Eylül 2023'te katıldı ve bileğindeki sakatlık onu St Petersburg, Palm Springs'teki The Thermal Club, Long Beach ve Barber Motorsports Park'taki yarışlardan alıkoyana kadar Arrow McLaren ile üçüncü IndyCar sezonunda yarışmaya hazırlanıyordu.

Malukas "Geçtiğimiz üç ay zorlu geçti. Arrow McLaren için sürüş yapma fırsatına sahip olduğum için kendimi ayrıcalıklı hissettim ve bunun gerçekleşmemiş olmasından dolayı üzgünüm."

"İleride takımı ve ortaklarını temsil etmeye devam etmeyi çok isterdim. İyi davrandılar ve benim için yaptıkları her şeyi takdir ediyorum."

"Rehabilitasyon sürecini hızlandırmak için mümkün olan her şeyi yaptım - tedaviler, fizyoterapi, kuvvet antrenmanı - ancak iyileşmem beklenenden daha uzun sürdü. Her sakatlık farklıdır ve herkes farklı bir hızda iyileşir. Tüm dikkatimi yüzde 100'e geri dönmeye vereceğim ve ardından kazanmak için yarışmaya hazır ve muktedir olduğumu kanıtlayacağım." dedi.

Arrow McLaren 2024 sezonunun geri kalanı için sürücü atamalarını henüz açıklamadı.

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