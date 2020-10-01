Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
MotoGP
R
MotoGP
Katalonya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Tayland GP
02 Eki
Canceled
WRC
R
WRC
Türkiye Rallisi
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Barcelona
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Sıradaki Etkinlik
04 Saat
:
52 Dakika
:
09 Saniye
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Berlin ePrix V
12 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Berlin ePrix VI
13 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
IndyCar / Grand Prix of Indianapolis Race 2 / Son dakika

Andretti, Harvest GP'de "Drive Pink" renk düzenini kullanacak

paylaşım
yorumlar
Andretti, Harvest GP'de "Drive Pink" renk düzenini kullanacak
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

AutoNation, çifte yarışa sahip olacak olan Harvest GP'nin bu hafta yapılacak yarışında, kendi Meme Kanseri Farkındalık Kampanyası olan Drive Pink olarak Marco Andretti'nin 98 numaralı aracının ana sponsoru olacak.

Son iki sene boyunca Andretti, AutoNation renk düzenini Belle Isle, Detroit çifte yarışlarında kullandı, ancak bu sene şirketin renk düzeni, Andretti Herta Autosport girişli aracın Harvest Grand Prix'sinde kullanılacak.

"Her Ekim ayında DRV PNK'in başarısını kutlamaktayız." diyen AutoNation yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Mike Jackson ekledi: "Bu sene, müşterilerimiz, ortaklarımız ve partnerlerimiz sayesinde hedeflerimizi bir üst seviyeye taşıdık."

Bugün yaptığı açıklamada AutoNation, Ekim'deki Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nı geçirmeye hazırlanırken DRV PNK üzerinden yapılan kanser araştırması ve tedavisi için toplanan bağışların 25 milyon doları geçtiğini belirtti.

Bu hafta sonu Alexander Rossi'nin #27 Andretti Autosport-Honda aracı ve Jack Harvey'nin Meyer Shank Racing-Honda aracı da pembe AutoNation renk düzenini kullanacak.

 

2021 IndyCar takvimi açıklandı

Önceki haber

2021 IndyCar takvimi açıklandı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Etkinlik Grand Prix of Indianapolis Race 2
Editör David Malsher

Çok Okunanlar Bugün

Alonso: "Schumacher, Hamilton'dan daha iyi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Schumacher, Hamilton'dan daha iyi"

Green: "Racing Point, Vettel'in 'savaşçı ruhunu' geri getirecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Green: "Racing Point, Vettel'in 'savaşçı ruhunu' geri getirecek"

Horner: "Mercedes, modern dönemin en komple F1 aracını hazırladı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner: "Mercedes, modern dönemin en komple F1 aracını hazırladı"

Ferrari, genç sürücü bolluğu nedeniyle baş ağrısı yaşamıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, genç sürücü bolluğu nedeniyle baş ağrısı yaşamıyor

Quartararo, Rossi’nin Yamaha’daki yerini dolduramayacağını kabul ediyor
MotoGP MotoGP / Son dakika

Quartararo, Rossi’nin Yamaha’daki yerini dolduramayacağını kabul ediyor

Mansell: "Formula 1'i aşırı steril hale getirmek büyük bir hata"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mansell: "Formula 1'i aşırı steril hale getirmek büyük bir hata"

Red Bull Racing, 2019'da 237 milyon pound harcamış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull Racing, 2019'da 237 milyon pound harcamış

Ferrari, F2 sürücüleriyle Fiorano’da test yapıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, F2 sürücüleriyle Fiorano’da test yapıyor

Son Haberler

Andretti, Harvest GP'de "Drive Pink" renk düzenini kullanacak
Indy IndyCar / Son dakika

Andretti, Harvest GP'de "Drive Pink" renk düzenini kullanacak

2021 IndyCar takvimi açıklandı
Indy IndyCar / Son dakika

2021 IndyCar takvimi açıklandı

Texas, Mayıs 2021’de IndyCar’da çift yarış düzenleyecek
Indy IndyCar / Son dakika

Texas, Mayıs 2021’de IndyCar’da çift yarış düzenleyecek

Ericsson: "Indycar pilotlar şampiyonası, Formula 1 ise takımlar"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ericsson: "Indycar pilotlar şampiyonası, Formula 1 ise takımlar"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Alonso: "Schumacher, Hamilton'dan daha iyi"

3s
2
Formula 1

Green: "Racing Point, Vettel'in 'savaşçı ruhunu' geri getirecek"

2s
3
Formula 1

Horner: "Mercedes, modern dönemin en komple F1 aracını hazırladı"

4
Formula 1

Ricciardo, artık Renault’nun her yerde güçlü olabileceğinden emin

5
Formula 1

Red Bull Racing, 2019'da 237 milyon pound harcamış

Son Haberler

Andretti, Harvest GP'de "Drive Pink" renk düzenini kullanacak
Indy

Andretti, Harvest GP'de "Drive Pink" renk düzenini kullanacak

2021 IndyCar takvimi açıklandı
Indy

2021 IndyCar takvimi açıklandı

Texas, Mayıs 2021’de IndyCar’da çift yarış düzenleyecek
Indy

Texas, Mayıs 2021’de IndyCar’da çift yarış düzenleyecek

Ericsson: "Indycar pilotlar şampiyonası, Formula 1 ise takımlar"
F1

Ericsson: "Indycar pilotlar şampiyonası, Formula 1 ise takımlar"

IndyCar CEO’su Mark Miles, gelecekteki üçüncü üretici ihtimali ve dijital dünya hakkında konuştu
Indy

IndyCar CEO’su Mark Miles, gelecekteki üçüncü üretici ihtimali ve dijital dünya hakkında konuştu

Son Videolar

IndyCar: Music City Grand Prix Duyurusu 09:07
IndyCar

IndyCar: Music City Grand Prix Duyurusu

IndyCar: Honda Indy 200 Mid-Ohio 2. yarış - Colton Herta kazanıyor 01:19
IndyCar

IndyCar: Honda Indy 200 Mid-Ohio 2. yarış - Colton Herta kazanıyor

Indy500: Takuma Sato'nun kutlamaları 00:35
IndyCar

Indy500: Takuma Sato'nun kutlamaları

Indianapolis 500: En iyi fotoğraflar 02:48
IndyCar

Indianapolis 500: En iyi fotoğraflar

Indy500: Takuma Sato Röportajı 01:48
IndyCar

Indy500: Takuma Sato Röportajı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.