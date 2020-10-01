Andretti, Harvest GP'de "Drive Pink" renk düzenini kullanacak

Son iki sene boyunca Andretti, AutoNation renk düzenini Belle Isle, Detroit çifte yarışlarında kullandı, ancak bu sene şirketin renk düzeni, Andretti Herta Autosport girişli aracın Harvest Grand Prix'sinde kullanılacak.

"Her Ekim ayında DRV PNK'in başarısını kutlamaktayız." diyen AutoNation yönetim kurulu başkanı ve CEO'su Mike Jackson ekledi: "Bu sene, müşterilerimiz, ortaklarımız ve partnerlerimiz sayesinde hedeflerimizi bir üst seviyeye taşıdık."

Bugün yaptığı açıklamada AutoNation, Ekim'deki Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nı geçirmeye hazırlanırken DRV PNK üzerinden yapılan kanser araştırması ve tedavisi için toplanan bağışların 25 milyon doları geçtiğini belirtti.

Bu hafta sonu Alexander Rossi'nin #27 Andretti Autosport-Honda aracı ve Jack Harvey'nin Meyer Shank Racing-Honda aracı da pembe AutoNation renk düzenini kullanacak.