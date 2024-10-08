Andretti, ayrılma kararının nedenini açıkladı

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Michael Andretti'nin 2002'den bu yana yönettiği Andretti Global'den ayrılacağı iddiaları, motor sporları hayranlarını oldukça şaşırtmıştı.



Andretti, konu ile ilgili Associated Press'e kısa bir açıklama yapmış olsa da, ayrılış kararının arkasındaki nedenli açıklayan bir mesaj yayınladı.

Michael Andretti, Andretti Global'in internet sitesinde yayınladığı mektubunda şunları ifade etti: "Bir yarışçı olarak doğdum ve yarış kariyerimi sonlandırdığımda gelecekteki sürücülere ilham verecek bir alan yaratmayı hedefledim."



"Bu organizasyonun direksiyonunda olduğum yıllar boyunca en güzel anılarımın birçoğunu burada yaşadım ve inşa ettiğimiz şeyle gurur duyuyorum."



"Ancak yıllar boyunca kesintisiz çalışmanın da bazı fedakarlıkları beraberinde getirdiğini kabul ediyorum."



"Son birkaç ayda bu durumu düşündükten ve değerlendirdikten sonra, artık geri adım atmam gerektiğine karar verdim. Bu bayrağı, ortağım ve dostum Dan Towriss'e devretme zamanı geldi."



Andretti, bu kararı almasının ardında ailesinin ön planda olduğunu belirtti ve ilk torununu bu yıl karşıladığını söyledi. Ayrıca 10 yaşında ikiz oğullarını büyüttüğünü ifade etti: "Bu kararı kendim, ailem ve takım için alırken, bunun birçok kişi için bir şok olacağının farkındayım. Özellikle de hayranlarım için."

"Birçoğunuz beni büyürken izlediniz ya da benimle birlikte büyüdünüz ve takım olarak aldığımız her kararda yanımızda oldunuz. Andretti hayranlarının, sporun en iyisi olduğunu biliyorum. Sizler beni her zaman desteklediniz ve bu yüzden sizlere minnettarım."



Andretti hayranlarına şu güvenceyi de verdi: "Ben tamamen gitmiyorum. Takıma danışman olarak hizmet etmeye devam edeceğim ve nasıl şekilde yardımcı olabileceksem orada olacağım."



"Tüm umudum, Andretti hayranlarının bize bugüne kadar gösterdiği coşku ve sadakati sürdürmesi,” diyerek mektubunu sonlandırdı.