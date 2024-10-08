Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
IndyCar

Andretti, ayrılma kararının nedenini açıkladı

Michael Andretti, Andretti Global'den ayrılma kararının arkasındaki nedenleri ve gelecekteki planlarını açıklayan bir mesaj yayınladı.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
1020158799-LAT-20240505-GP2406_12204105-05-2024-F1-MIA-GP-AT-0586

Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Michael Andretti'nin 2002'den bu yana yönettiği Andretti Global'den ayrılacağı iddiaları, motor sporları hayranlarını oldukça şaşırtmıştı.

Andretti, konu ile ilgili Associated Press'e kısa bir açıklama yapmış olsa da, ayrılış kararının arkasındaki nedenli açıklayan bir mesaj yayınladı.

Michael Andretti, Andretti Global'in internet sitesinde yayınladığı mektubunda şunları ifade etti: "Bir yarışçı olarak doğdum ve yarış kariyerimi sonlandırdığımda gelecekteki sürücülere ilham verecek bir alan yaratmayı hedefledim."

"Bu organizasyonun direksiyonunda olduğum yıllar boyunca en güzel anılarımın birçoğunu burada yaşadım ve inşa ettiğimiz şeyle gurur duyuyorum."

"Ancak yıllar boyunca kesintisiz çalışmanın da bazı fedakarlıkları beraberinde getirdiğini kabul ediyorum."

"Son birkaç ayda bu durumu düşündükten ve değerlendirdikten sonra, artık geri adım atmam gerektiğine karar verdim. Bu bayrağı, ortağım ve dostum Dan Towriss'e devretme zamanı geldi."

Andretti, bu kararı almasının ardında ailesinin ön planda olduğunu belirtti ve ilk torununu bu yıl karşıladığını söyledi. Ayrıca 10 yaşında ikiz oğullarını büyüttüğünü ifade etti: "Bu kararı kendim, ailem ve takım için alırken, bunun birçok kişi için bir şok olacağının farkındayım. Özellikle de hayranlarım için."

"Birçoğunuz beni büyürken izlediniz ya da benimle birlikte büyüdünüz ve takım olarak aldığımız her kararda yanımızda oldunuz. Andretti hayranlarının, sporun en iyisi olduğunu biliyorum. Sizler beni her zaman desteklediniz ve bu yüzden sizlere minnettarım."

Andretti hayranlarına şu güvenceyi de verdi: "Ben tamamen gitmiyorum. Takıma danışman olarak hizmet etmeye devam edeceğim ve nasıl şekilde yardımcı olabileceksem orada olacağım."

"Tüm umudum, Andretti hayranlarının bize bugüne kadar gösterdiği coşku ve sadakati sürdürmesi,” diyerek mektubunu sonlandırdı.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Alonso: "Üçüncü F1 şampiyonluğu tek önceliğim, sonrasında Indy 500 yerine Dakar'a dönmek istiyorum"

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Keanu Reeves, ilk profesyonel yarışında spin attı

Keanu Reeves, ilk profesyonel yarışında spin attı

SRO Amerika
Keanu Reeves, ilk profesyonel yarışında spin attı
Marko: "Verstappen, Alonso ve Hamilton gibi olmayacak"

Marko: "Verstappen, Alonso ve Hamilton gibi olmayacak"

Formula 1
Amerika GP
Marko: "Verstappen, Alonso ve Hamilton gibi olmayacak"
Hamilton'a kötü haber: Abu Dabi testinde Ferrari koltuğuna oturamayacak

Hamilton'a kötü haber: Abu Dabi testinde Ferrari koltuğuna oturamayacak

Formula 1
Amerika GP
Hamilton'a kötü haber: Abu Dabi testinde Ferrari koltuğuna oturamayacak

Son Haberler

Keanu Reeves, ilk profesyonel yarışında spin attı

Keanu Reeves, ilk profesyonel yarışında spin attı

SRO Amerika
Keanu Reeves, ilk profesyonel yarışında spin attı
Renault CEO'su De Meo: "Aptal değilim, Alpine'i satmayacağım"

Renault CEO'su De Meo: "Aptal değilim, Alpine'i satmayacağım"

F1 Formula 1
Renault CEO'su De Meo: "Aptal değilim, Alpine'i satmayacağım"
Alonso: "Son yarışlarda güvenlik aracının olmamasının sebebi, araçları '%90'da' sürmemiz"

Alonso: "Son yarışlarda güvenlik aracının olmamasının sebebi, araçları '%90'da' sürmemiz"

F1 Formula 1
Alonso: "Son yarışlarda güvenlik aracının olmamasının sebebi, araçları '%90'da' sürmemiz"
Norris: "Avusturya GP'sini kazanmasam da Verstappen'e karşı kazanmış gibi hissediyorum"

Norris: "Avusturya GP'sini kazanmasam da Verstappen'e karşı kazanmış gibi hissediyorum"

F1 Formula 1
Amerika GP
Norris: "Avusturya GP'sini kazanmasam da Verstappen'e karşı kazanmış gibi hissediyorum"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye