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Andretti, Alonso ile anlaşmaya yakın

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Andretti, Alonso ile anlaşmaya yakın
Ekleyen:
, Editör
9 Oca 2020 16:30

Andretti IndyCar takımı, Indy 500 için Fernando Alonso ile anlaşmaya çok yaklaştı.

Fernando Alonso, ilk kez 2017 yılında Indy 500'e katılmış ve o yıl McLaren'ın ortaklık kurduğu Andretti ile yarışmıştı.

Bu yıl tamamen McLaren'a ait olan araçla mücadele eden Alonso, yarışa katılma hakkı elde edemeyince büyük hayal kırıklığı yaşamıştı.

İspanyol sürücü, geçtiğimiz aylarda verdiği demeçte Indy 500 için Andretti ile McLaren arasından seçim yapacağını söylemişti.

Çarşamba günü açıklamada bulunan Andretti'nin patronu Michael Andretti, Alonso ile anlaşmaya yakın olduğunu söyledi.

Andretti, “Henüz anlaşma imzalanmadı ama oldukça umut verici görünüyor. Bunun olmasını istiyoruz ve bunun için gerekli finansmanı bulmam gerekiyor. Sanırım bir sponsor bulabiliriz, ama bir inisiyatif almalı ve önce sözleşmeyi imzalayıp, bundan sonra finansman mı bulmalıyım? Onunla çalışmaktan gerçekten zevk alıyorum ve bunun olmasını istiyorum." dedi.

Alonso-Andretti ortaklığı için en büyük engel Honda'ydı. Çünkü Alonso, sık sık Honda'yı eleştirdi ve Japon üreticiyle arası hiç de iyi değil. Bundan ötürü McLaren, Chevrolet ile anlaşmak zorunda kaldı.

Andretti'nin şimdiye kadar Honda ile bu konuda herhangi bir direnişle karşılaşmadığı görülüyor.

Ancak taraflar Indy 500 dışındaki yarışlar hakkında görüşme yapmadı.

Andretti, “Bundan bahsettik ve mümkün, ama Indianapolis'ten önce hiçbir şey olmayacak. Diğer sürücülerimize zarar verecek herhangi bir şey yapmak istemiyorum, ancak seri için harika olurdu.” dedi.

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Editör Kemal Şengül

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