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IndyCar / Son dakika

Alonso, yeniden Indy 500'e katılıp katılmayacağından emin değil

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oleg Karpov
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Fernando Alonso, kendisi için önemli bir hedef olmasına rağmen, Indy 500'de tekrar yarışıp yarışmayacaklarından emin olmadığını dile getirdi.

Alonso, yeniden Indy 500'e katılıp katılmayacağından emin değil

Çifte Formula 1 dünya şampiyonu Fernando Alonso, Monaco Grand Prix'si, Le Mans 24 Saat ve Indianapolis 500'ü kazananlara verilen Triple Crown unvanını kazanmak istiyor.

Alonso, Monako GP'yi 2006 ve 2007 yıllarında iki kez kazanmayı başardı. Ayrıca Le Mans'ı da 2018 ve 2019 yıllarında kazandı. Bu unvanla önündeki son engel, Indy araçlarıyla yapılan oval Indianapolis 500'ü kazanması.

Şimdiye kadar bu prestijli yarışa iki kez katıldı ve 2017'de güçlü bir performans gösterip, adeta galibiyetin kıyısından döndü. Geçen yıl ise debriyaj problemleri gibi pek çok şeyle boğuşunca ancak 21. olabildi.

2019'da bir dizi ayar hatası ve operasyonel sorunlar nedeniyle sıralama turlarının ardından yarışa katılma hakkı kazanamadı.

Daytona 24 Saat'i kazanan ve Dakar'a katılan Alonso, şimdi Formula 1'e dönmüş durumda ve Indy'i ikinci plana bıraktı. Tekrar bunu yapıp yapmayacağına ise sonra karar verecek.

Son dönemde eski Indy 500 galibi ve F1 şampiyonu Jacques Villeneuve, Alonso'nun bir daha Indy 500'e katılacağını düşünmediğini dile getirmişti.

La Gazzetta dello Sport ile olan röportajında Villeneuve, "Onun bu yarışı kazanmayı denemeyi bıraktığını düşünüyorum. İlk yılı güçlüydü ve ardından sadece bir yarışa katılarak bunu kazanmasının neredeyse imkansız olduğunu fark etti. Yani tüm ovallere katılması gerekiyordu ve bu da ona uymuyordu." demişti.

Motorsport.com'a konuşan Alonso, Villeneuve'ün de bahsettiği gibi, bir daha Indy 500'e katılmama ihtimali olduğunu kabul etti. Ancak alacağı kararın, diğer insanların görüşüne bağlı olmadığını da ekledi.

Alonso, "Bence hepimizin nasıl yarışılacağı veya hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda farklı görüşlerimiz ve farklı bakış açılarımız var. Yani diğer insanların kendi hedefleriniz veya kendi hayalleriniz hakkındaki düşünceleri, sizin düşüncenizi veya bir şeyleri görme şeklinizi etkilemez."

"Yani eğer tekrar yaparsam bu, Triple Crown'un hayaliyle olacak ve kazanmak için çabalayacağım. Bu tür bir yarışı sadece eğlence için yapmazsınız. Fakat orada tekrar yarışıp yarışmayacağımı bilmiyorum."

"Eğer bir daha orada yarışmazsam, bu bir başkası orayı kazınamayacağımı söylediği için olmayacak. Eğer bir daha yapmıyorsam bunun tek sebebi yeterli motivasyona sahip olduğumu hissetmemem olacak." dedi.

 
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Seri Formula 1 , IndyCar
Pilotlar Fernando Alonso
Editör Jonathan Noble

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