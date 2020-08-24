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IndyCar / Indy 500 / Son dakika

Alonso: "Yarışı debriyajsız bitirdik"

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Alonso: "Yarışı debriyajsız bitirdik"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Arrow McLaren SP sürücüsü Fernando Alonso, 104. Indianapolis 500'ün kendisi için sorunlarla dolu geçtiğini söyledi.

2017'deki ilk Indy 500 yarışında harika bir performans sergileyen Alonso, bu yıl Arrow McLaren SP ile katıldığı yarışta pek bir varlık gösteremedi.

İspanyol sürücü, gerilerden başladığı yarışta ön bölüme yükselmekte zorlandı ve yarışı bir tur geride 21. sırada bitirdi.

Ancak Alonso, hem arkadan kayma hem de debriyaj sorunları yaşadığını söyledi.

İki kez F1 Dünya Şampiyonu, yarışını şöyle açıkladı: "En başından itibaren dengeyle uğraşıyorduk ve araçta çok fazla arkadan kayma vardı. Pit stoplarda dengeyi değiştirmeye çalıştık, ön kanadı biraz düşürdük, lastik ayarlamaları yaptık ve sonra aracın dengesinden memnun olmaya başladık. 110. turda 15. sıraya kadar yükseldik ve olmak istediğimiz yer burasıydı."

“Sonra araçta nasıl çözüleceğini bilmediğimiz bir debriyaj sorunu çıktı. Yarışı debriyaj olmadan bitirdik. Bu yüzden o andan itibaren, her pite girişimde aracı itmek, vitese geçmek ve devam etmek zorunda kaldık. Bu da bize bir tura mâl oldu ve ne yazık ki bu tur sonuna kaldı ve daha fazla şey başaramadık."

"Yarışı bitirmekten, çizgiye ulaşmaktan ve bir Indy 500 deneyimine sahip olmaktan memnunum. Bu olumlu bir şey. Olumsuz olan şey ise debriyaj problemiyle ile ilgili durumdu."

"Bence Arrow McLaren SP takımı yarış boyunca harikaydı. Strateji ve pist stoplar, her zaman pozisyon kazandığımız anlamına geliyordu. Son birkaç haftadır yaptığımız işlerle gurur duyuyorum. Yarışmaya çalıştık, ama bugün hiç şans yoktu. Yine de takımdaki herkesin çabalarıyla gurur duyuyorum.”

2021'de Renault ile Formula 1'e dönecek olan Alonso, 2021 ve 2022 Indy 500'e zaten katılamayacağını açıkladı.

Fernando Alonso, Arrow McLaren SP Chevrolet

Fernando Alonso, Arrow McLaren SP Chevrolet

Photo by: Barry Cantrell / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Etkinlik Indy 500
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al , Oliver Askew , Patricio O'Ward
Takımlar Schmidt Peterson Motorsports
Editör David Malsher

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