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IndyCar / Son dakika

Alonso: "Temel önceliğim Indy 500"

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Alonso: "Temel önceliğim Indy 500"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Jonathan Noble
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Ara 2019 06:32

Fernando Alonso, Indianapolis 500'ün şu anda kendisi için en öncelikli yarış olduğunu dile getirdi.

Uzun süredir McLaren ile birlikte çalışan Alonso'nun Arrow McLaren SP ile yarışacağı söylense de, adı 2017'de birlikte çalıştığı Michael Andretti ile de anılıyor.

Bununla birlikte bu anlaşmanın gerçekleşmesi için McLaren-Honda döneminde sık sık eleştirdiği Japon üreticinin onayı gerekiyor.

Diğer tarafta McLaren, Honda yerine Chevrolet motoru kullanıyor.

Alonso, Toyota Gazoo Racing pilotları Kazuki Nakajima ve Sebastien Buemi ile kazandığı WEC şampiyonluğu sonrası Paris'teki FIA Ödül Töreni'ne katıldı.

Burada konuşan Alonso, Motorsport.com'a şöyle dedi: "Doğruyu söylemek gerekirse şu anda ana odak noktam ve önceliğim Dakar. Bu yüzden Indy 500 için çok fazla çaba göstermiyorum, ama niyetim gelecek yıl Indy 500'e katılmak. Şimdi kazanmak istediğim ve benim en önemli önceliğim bu. Bu yarış için elimden gelen en iyi şekilde hazırlanacağım."

İki kez F1 dünya şampiyonu bu yıl sıralama turlarında Indy 500'e veda etmesiyle ilgili ise şöyle dedi: "Bu yıl Indy sezonumun en düşük noktasıydı. Bunun dışında mükemmeldi çünkü katıldığım her yarışta kazanmaya başardım. Hatta orada yarışa başlayamadım bile... Yarışa katılamadım ve bu yüzden sahip olduğum istatistik (gittiği yarışları kazanma) devam ediyor!"

"Ama mücadele için en iyi seçeneklere bakmam gerekiyor. Yeterince hızlı ve hazır olamamak üzücüydü. Elimizden geleni yaptık. Hazırlıklarda biraz geç kaldık ancak sonunda rekabetçi olabileceğimizi düşünüyorduk."

"Sonrasında antrenman ve sıralama turlarında çok fazla sorunla karşılaştık. Çarşamba günü kaza yaptım. Bu yüzden her şey kötü gidiyordu. Umarım gelecek yıl bundan daha iyi olur."

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