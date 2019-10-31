Alonso, Indy'de Arrow McLaren SP'nin 3. pilotu olabilir

2017 Indy 500'de Andretti Autosport temelli McLaren'la yıldızlaşan Alonso, bu seneki Indy 500'e kendi aracıyla katılmaya çalışan McLaren'ın kurbanı olmuş ve sıralamaları geçememişti.

Arrow McLaren SP, gelecek sezon IndyCar'da Patricio O'Ward ve Oliver Askew ile mücadele edecek ancak Indy 500'de 3. araç yarışa katılmayı planlıyor.

Schmidt, "Indy'de 12 senedir 3 araçla mücadele etme geçmişimiz var ve yine bunu planlıyoruz. Fernando seçeneklerimiz arasında ancak henüz kesin bir şey yok."

"McLaren'la yaptığımız anlaşma kapsamında çok fazla ekipmanımız var ve biz orada geleneksel olarak ticari partnerlerimizin isteği üzerine 3. aracı yarıştırdık. Gelecek sene de bunu yapmayı umuyoruz." dedi.