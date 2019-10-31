Alonso, Indy'de Arrow McLaren SP'nin 3. pilotu olabilir
Takım patronu Sam Schmidt, 2020 Indianapolis 500 mücadelesinde Arrow McLaren SP-Chevrolet'in 3. aracının olacağını ve Fernando Alonso'nun o koltuğa oturabileceğini söyledi.
2017 Indy 500'de Andretti Autosport temelli McLaren'la yıldızlaşan Alonso, bu seneki Indy 500'e kendi aracıyla katılmaya çalışan McLaren'ın kurbanı olmuş ve sıralamaları geçememişti.
Arrow McLaren SP, gelecek sezon IndyCar'da Patricio O'Ward ve Oliver Askew ile mücadele edecek ancak Indy 500'de 3. araç yarışa katılmayı planlıyor.
Schmidt, "Indy'de 12 senedir 3 araçla mücadele etme geçmişimiz var ve yine bunu planlıyoruz. Fernando seçeneklerimiz arasında ancak henüz kesin bir şey yok."
"McLaren'la yaptığımız anlaşma kapsamında çok fazla ekipmanımız var ve biz orada geleneksel olarak ticari partnerlerimizin isteği üzerine 3. aracı yarıştırdık. Gelecek sene de bunu yapmayı umuyoruz." dedi.
James Hinchcliffe, Arrow Schmidt Peterson Motorsports Honda
Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images
Önceki haber
Arrow McLaren SP, O’Ward ve Askew'i açıkladı
Sonraki haber
McLaren, IndyCar pilotlarına F1 testi yaptırabilir
Bu Haber Hakkında
|Seri
|IndyCar
|Pilotlar
|Fernando Alonso Şimdi al
|Takımlar
|Arrow SPM
|Editör
|David Malsher
Alonso, Indy'de Arrow McLaren SP'nin 3. pilotu olabilir
IndyCar Sıradaki seans
Çok Okunanlar
Program
Sağlayan