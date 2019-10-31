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IndyCar / Son dakika

Alonso, Indy'de Arrow McLaren SP'nin 3. pilotu olabilir

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Alonso, Indy'de Arrow McLaren SP'nin 3. pilotu olabilir
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
31 Eki 2019 12:34

Takım patronu Sam Schmidt, 2020 Indianapolis 500 mücadelesinde Arrow McLaren SP-Chevrolet'in 3. aracının olacağını ve Fernando Alonso'nun o koltuğa oturabileceğini söyledi.

2017 Indy 500'de Andretti Autosport temelli McLaren'la yıldızlaşan Alonso, bu seneki Indy 500'e kendi aracıyla katılmaya çalışan McLaren'ın kurbanı olmuş ve sıralamaları geçememişti.

Arrow McLaren SP, gelecek sezon IndyCar'da Patricio O'Ward ve Oliver Askew ile mücadele edecek ancak Indy 500'de 3. araç yarışa katılmayı planlıyor.

Schmidt, "Indy'de 12 senedir 3 araçla mücadele etme geçmişimiz var ve yine bunu planlıyoruz. Fernando seçeneklerimiz arasında ancak henüz kesin bir şey yok."

"McLaren'la yaptığımız anlaşma kapsamında çok fazla ekipmanımız var ve biz orada geleneksel olarak ticari partnerlerimizin isteği üzerine 3. aracı yarıştırdık. Gelecek sene de bunu yapmayı umuyoruz." dedi.

James Hinchcliffe, Arrow Schmidt Peterson Motorsports Honda

James Hinchcliffe, Arrow Schmidt Peterson Motorsports Honda

Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images

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