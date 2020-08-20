Alonso: "Indy 500'ü kazanmam zor olacak"

3. kez Indy 500'e katılma çabası veren Fernando Alonso, aslında bu yılki etkinliğe iyi başlamıştı ve antrenmanlarda iyi bir performansa sahipti. Ancak yaptığı kazanın ardından vakit kaybetti.

Sonrasında istediği hızı bulamadı ve sıralama turlarında 228.768 mph ortalama ile 26. sırada kaldı.

Alonso'nun takım arkadaşları Patricio O'Ward 15., Oliver Askew 21. oldular.

İspanyol sürücü, AS gazetesine verdiği demeçte, bu yıl Indy 500'ü kazanmasının çok zor olacağını kabul etti.

38 yaşındaki Alonso, "Buraya kazanmaya çalışmak için geldim, ancak bu çok zor bir görev."

"Barcelona'ya gidip Renault ile vakit geçirebilirdim, ama tıpkı Dakar'a gittiğim gibi şimdi de buraya geldim ve işte Indianapolis'teyim."

"Bu yarışta rekabetçi olmanın ne kadar zor olduğunu çok iyi anlıyorum. Bunu sıralama turlarında da gördük. Fakat bu, yarış için hedeflerimi değiştirmiyor."

"Benim açımdan bakarsam, grid pozisyonum belki de kazadan ötürü anlaşılabilirdi. Bu kaza, bizi aracın parçalarını yeniden inşa etmeye ve daha dikkatli olmaya zorladı."

"Yarışta yapmam gereken çok fazla iş var. Bunu biliyorum. Ama deneyeceğiz çünkü şans bizim de yüzümüze gülebilir." dedi.