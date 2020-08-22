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IndyCar / Indy 500 / Son dakika

Alonso, Indy 500'de tekrar öne yükselebileceği konusunda iyimser

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Alonso, Indy 500'de tekrar öne yükselebileceği konusunda iyimser
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Fernando Alonso, son antrenman seansında aracını büyük oranda geliştirdiklerini ve Indianapolis 500'ü ön sıralarda götürecek kadar hızlı olduklarını söyledi.

İki kez Formula 1 Dünya Şampiyonu, dün gerçekleştirilen final antrenman turlarını 23. sırada tamamladı ve Pazar günki yarışa da yine gerilerden başlayacak.

Ancak NBC ile olan son röportajında Alonso, aracın ön tarafa yükselmelerini sağlayacak kadar iyi olup olmadığı sorulduğunda, "Kesinlikle evet."

"Her zaman bir şeyler öğrenirsiniz. Bugünün antrenman turlarında analiz etmemiz gereken birkaç test parçası vardı. En az ikisi olumluydu, birisi olumsuzdu. Bu yüzden araç dengesi ve araca olan güven konusunda ileri yönde bir adım daha attığımızı düşünüyorum, bu yüzden de sonuçlardan oldukça memnunuz." yanıtını verdi.

Şimdiye kadar Le Mans 24 Saat ve Monaco GP'yi kazanan Alonso, Indy 500'ü de kazanıp, Triple Crown yapmak istiyor.

Geçen hafta, Indianapolis'e özgü bazı parçalara hasar veren Alonso için işlerin pazar gününe kadar normale dönmesi bekleniyordu.

Pazar günkü yarışla ilgili Alonso şöyle dedi: "Herkes için bir meydan okuma olacak. Bu yılki aracın trafik, takip ve ayarlar açısından çok zorlu olduğunu düşünüyorum. Pazar günü hava daha da sıcak olacak."

“Aracı ve yarışı herkes için zorlaştıracak pek çok faktör var. Bu yüzden stratejiye, şansa, saf tempoya, pit stoplarda denge yakalamaya ve aracı yarışın son kısmı için hızlı hale getirmeye ihtiyacımız var."

"Arkadan başlıyoruz, bu yüzden daha da zor olacak. Ama bu tür şeyleri seviyoruz.”

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Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Etkinlik Indy 500
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al
Takımlar Schmidt Peterson Motorsports
Editör David Malsher

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