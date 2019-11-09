Alonso, Indy 500 için Andretti ile görüşüyor

Fernando Alonso, ilk kez 2017 yılında Indy 500'e katılmış ve o yıl McLaren'ın ortaklık kurduğu Andretti ile yarışmıştı.

Bu yıl tamamen McLaren'a ait olan araçla mücadele eden Alonso, yarışa katılma hakkı elde edemeyince büyük hayal kırıklığı yaşadı.

İspanyol sürücü şimdi McLaren dışındaki alternatiflere bakıyor gibi görünüyor.

Konu hakkında konuşan Andretti'nin patronu Michael Andretti, Alonso'yu 2020 Indy 500 için istediklerini söyledi ve şöyle devam etti: "Bunun hakkında konuştuk ve onun tekrar bizim için yarışmasını istiyorum. Ancak diğer pek çok şeyin gerçekleşmesi gerekiyor. Önce ne yapmak istediğine karar vermeli ve hâlâ McLaren için yarışabilir. Ama bununla ilgili farklı şeyler de var. Elbette bu seçenek mümkün ancak çok da mümkün bir olasılık değil."

Andretti'nin bahsettiği "diğer şeyler"in Honda olduğu düşünülüyor.

Formula 1'de Honda motorlu McLaren'la yarışırken Alonso, sık sık Japon üreticiyi eleştirdi ve Honda, şimdi Alonso ile yarışmaya sıcak bakmıyor gibi görünüyor.

Alonso bu yıl da McLaren'la Indy 500 hafta sonuna katılırken Honda motoruyla değil, Chevrolet motoruyla sürüş yapmıştı.

İspanyol AS gazetesinin muhabiri Jesus Balseiro, "Taraflar arasında anlaşma yapılmadı. En önemli engel, Andretti'nin Honda motoru kullanması" dedi.