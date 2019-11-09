Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Villicum
11 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
Formula E
R
Formula E
Ad Diriyah E-prix
22 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
03 Saat
:
17 Dakika
:
51 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
IndyCar / Son dakika

Alonso, Indy 500 için Andretti ile görüşüyor

paylaşım
yorumlar
Alonso, Indy 500 için Andretti ile görüşüyor
Ekleyen:
, Editör
9 Kas 2019 18:40

Son çıkan haberlere göre Fernando Alonso, 2020 Indy 500 yarışı için gridin önemli takımlarından Andretti ile görüşüyor.

Fernando Alonso, ilk kez 2017 yılında Indy 500'e katılmış ve o yıl McLaren'ın ortaklık kurduğu Andretti ile yarışmıştı.

Bu yıl tamamen McLaren'a ait olan araçla mücadele eden Alonso, yarışa katılma hakkı elde edemeyince büyük hayal kırıklığı yaşadı.

İspanyol sürücü şimdi McLaren dışındaki alternatiflere bakıyor gibi görünüyor.

Konu hakkında konuşan Andretti'nin patronu Michael Andretti, Alonso'yu 2020 Indy 500 için istediklerini söyledi ve şöyle devam etti: "Bunun hakkında konuştuk ve onun tekrar bizim için yarışmasını istiyorum. Ancak diğer pek çok şeyin gerçekleşmesi gerekiyor. Önce ne yapmak istediğine karar vermeli ve hâlâ McLaren için yarışabilir. Ama bununla ilgili farklı şeyler de var. Elbette bu seçenek mümkün ancak çok da mümkün bir olasılık değil."

Andretti'nin bahsettiği "diğer şeyler"in Honda olduğu düşünülüyor.

Formula 1'de Honda motorlu McLaren'la yarışırken Alonso, sık sık Japon üreticiyi eleştirdi ve Honda, şimdi Alonso ile yarışmaya sıcak bakmıyor gibi görünüyor.

Alonso bu yıl da McLaren'la Indy 500 hafta sonuna katılırken Honda motoruyla değil, Chevrolet motoruyla sürüş yapmıştı.

İspanyol AS gazetesinin muhabiri Jesus Balseiro, "Taraflar arasında anlaşma yapılmadı. En önemli engel, Andretti'nin Honda motoru kullanması" dedi.

Sonraki haber
Penske’ye bağlı bir şirket, IndyCar’ı ve Indianapolis Motor Speedway'i satın aldı

Önceki haber

Penske’ye bağlı bir şirket, IndyCar’ı ve Indianapolis Motor Speedway'i satın aldı

Sonraki haber

Carpenter, Hulkenberg'in IndyCar'da yarışacağını yalanladı

Carpenter, Hulkenberg'in IndyCar'da yarışacağını yalanladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Editör Kemal Şengül

IndyCar Sıradaki seans

Indy 500

Indy 500

30 May - 30 May

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

2
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

3
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

4
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

3s
5
Formula 1

Lehto: "Schumacher, 2020'de iyi performans göstermek zorunda"

Son Haberler

Carpenter, Hulkenberg'in IndyCar'da yarışacağını yalanladı
Indy

Carpenter, Hulkenberg'in IndyCar'da yarışacağını yalanladı

Alonso, Indy 500 için Andretti ile görüşüyor
Indy

Alonso, Indy 500 için Andretti ile görüşüyor

Penske’ye bağlı bir şirket, IndyCar’ı ve Indianapolis Motor Speedway'i satın aldı
Indy

Penske’ye bağlı bir şirket, IndyCar’ı ve Indianapolis Motor Speedway'i satın aldı

McLaren, IndyCar pilotlarına F1 testi yaptırabilir
F1

McLaren, IndyCar pilotlarına F1 testi yaptırabilir

Alonso, Indy'de Arrow McLaren SP'nin 3. pilotu olabilir
Indy

Alonso, Indy'de Arrow McLaren SP'nin 3. pilotu olabilir

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.