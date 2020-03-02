Alonso: "Indy 500 için aldığım McLaren kararımda sadakatin büyük önemi vardı"

İki kez Formula 1 şampiyonu, iki kez Le Mans 24 Saat galibi ve WEC Şampiyonu'nun bu seneki Indy 500 için, özellikle sezon arasındaki McLaren elçilik görevinin sona ermesiyle beraber Andretti Autosport-Honda ile anlaşması bekleniyordu. Ancak Alonso, Arrow McLaren SP-Chevrolet ile yarışmanın onun için ana seçeneklerden biri olduğunu söyledi.

Alonso şunları söyledi: "Biliyorum ki McLaren ile olan elçilik görevim 2019'da sona erdi, bu yüzden 2020'de McLaren ile yarışma üzerine olan bir zorunluluk yoktu. Ancak tabii ki de onlarla gelecekteki projelerim için her zaman görüşme içinde olacağım.

"Başka seçeneklere baktığım da doğru. Andretti ile, 2017'de olduğu gibi yarışmak tercih ettiğim seçeneklerden biriydi.

"Sanırım Kasım'da, Abu Dhabi F1 yarışı sırasında, Indy 500 için seçeneklerimin az çok neler olduğunu bildiğimi söylemiştim, çünkü bir daha şansımı denemek istiyorum ve elimdeki seçenekler Andretti veya Schmidt Peterson takımı ile yeni bir proje içinde olan McLaren'di. Bu zamanlarda aklımda olan düşünceler bunlardı.

"Daha sonrasında Dakar Rallisi'nde yarıştım ve büyük bir hazırlık süreci vardı. Indy 500 kararının görüşmeleri ve anlaşması için Ocak sonuna kadar bekledim. O andan itibaren iki hafta sonra da McLaren ile bir anlaşmaya vardım, geçen senekine göre çok daha hazırlıklı olacak yeni bir takım ile anlaştım.

"Bana göre geçen sene bizim için en zorlu durumlardan biri, tek araçlık bir takım olmamızdı. İlk birkaç testte istediğimizi yakalayamadık ve tabii ki de çok fazla bilgiye sahip değildik.

"Bu sene üç araçla yarışacağız, kötü bir gün geçirseniz bile diğer iki araçtan çok fazla bilgi ediniyorsunuz. Bu bizim için büyük bir avantaj yaratacak. Ayrıca takım yeni değil, Arrow Schmidt Peterson takımı uzun senelerdir yarış camiasının içinde, IndyCar'da da çok uzun senelerdir yarışıyorlar ve onların bu serideki deneyimi ile McLaren'in projeye katacakları göz önüne alındığında tüm proje daha yararlı olacak. Bu zaten ortada olan bir projeydi. Artık daha geniş bir hal aldı.

"Son kararı vermek kolay değildi çünkü Andretti ve McLaren arasında düşündüğünüzde, bazı insanlar Andretti'nin daha rekabetçi olabileceğini düşünüyor, bazı insanlar ise McLaren'in bu durumda olacağını düşünüyorlar ve bu kararı yarış yapılmadan önce vermek gerçekten zor.

"Ancak bu projeye biraz daha güveniyorum. McLaren'e ve yüksek umudu olan taraftarlarımıza çok sadakatli bir insanım, bu yüzden geçen sene yarış hafta sonuna katılamamak hayal kırıklığıydı.

"Geri vermemiz gereken bir şey olduğunu hissediyorum ve bu sene bunun için çalışacağım."

Konuyu biraz daha genişleten Alonso, açıklamasına şu şekilde devam etti: "Böyle bir konuda karar verirken McLaren'e olan sadakatim, aynı Toyota'ya son iki yılda olan sadakatim gibi. Bana göre McLaren son beş yılda bana pek çok şey kattı ve bunu McLaren için başarıp bunu onlarla paylaşmalıyım."

Aeroscreen konusunda soru işaretleri var

Kariyeri boyunca 32 F1 yarış galibiyeti alan Alonso, F1'deki son startını 2018'de almıştı, bu da demek oluyor ki halo sistemi ile sadece bir sezonluk deneyime sahip. Alonso, IndyCar'da 2020 için kullanılacak olan aeroscreen teknolojisinin, görüşü ve yol tutuşu nasıl etkilediği konusunda meraklı olduğunu belirtti ve bu durumun zor bir öğrenme süreci olmayacağı inancında.

"Simülatör planımıza daha başlamadık." diyen Alonso ekledi: "Şu an sadece birkaç hafta önce COTA'da yapılan Bahar Antrenmanları'nın verilerine sahibim ve bu konuda takım ile iletişim içerindeyiz, ancak sahip olduğum tek bilgi an itibariyle bu.

"Biliyorum ki Charlotte'ta (Chevrolet'nin simülatörünün bulunduğu yer) simülatör günleri planları yapıyoruz. Günler daha belirli değil ancak yakında yapılacağından eminim.

"Normal pist yarışı ayarları ile karşılaştırıldığında oval pistlerdeki fark daha az olacak çünkü o pakette olan düşük yere basma kuvveti, küçük kanat ayarları ile sınırlandırılmış durumda. Bu yüzden bana göre kazançlar ve kayıplar gayet az, bu durumun da aracın hareket tarzını değiştireceğini düşünmüyorum.

"Aracı test etmeyi iple çekiyorum (30 Nisan'da Indianapolis Motor Speedway'de yapılacak olan test hakkında), aracın içindeki durumu görmek istiyorum, hava akımını, görüşü... Tabii ki de kafamda, kendi kendime cevaplayacağım sorular bulunmakta, ama performans konusunda büyük bir etkisi olacağını pek düşünmüyorum.

"Le Mans Prototiplerinde elde ettiğim deneyim, gözlerin daha hızlı adapte olması konusunda, görüş konusunda bana yardımcı olacaktır, ."