Alonso: "F1'e döndüğüm zaman Indy 500'e katılmam 'imkansız' olacak"

2017'de McLaren'la Formula 1'de yarıştığı dönemde Indy 500'e katılan Alonso, o yıl Indy 500 uğruna Monako GP'ye katılmama kararı almıştı.

Geçen yıl ikinci kez Indy 500'e katılmış ancak yarışta mücadele hakkı kazanamamıştı.

Gelecek yıl F1'e geri dönecek olan İspanyol pilot, Renault ile en az 2021 ve 2022 sezonlarında mücadele edecek.

Monako GP ve Indy 500'ün gelecek sezon aynı hafta sonunda yapılmayacak olmasından ötürü Alonso'nun Indy 500'e katılabileceği yönünde dedikodular vardı ancak Alonso bu iddiaları kabul etmedi.

Bu haftaki Indy 500'ü "bir süreliğine kazanmak için son şansı" olarak görüp görmediği sorusuna Alonso, "Bu iyi bir soru. Dediğiniz gibi, önümüzdeki iki yıl buraya gelmenin imkansız olacağını bilerek yarışa yaklaşıyorum. Indy'e katılmak istersem sıralama hafta sonunu kaçırmam gerekecek."

"Gelecek yıl F1'de McLaren ile olmayacağım [yani] bu da yardım etmeyecek. Kısacası en az iki yıl burada olmayacağımı biliyorum."

"Şu anda böyle görünüyor. Yarışın tadını çıkarmaya, elimden gelenin en iyisini yapmaya ve takıma mümkün olduğunca yardımcı olmaya hazırım. Gelecekte olasılıkların neler olacağını göreceğiz. Sonunda bir gün yarışı kazanırsam, belki de farklı fırsatlar ortaya çıkar." yanıtını verdi.

Alonso, bu sezonun geri kalanı için yarış planlaması sorulduğunda şöyle yanıt verdi: “2018'de F1'i bıraktığımda, 2019 çok yoğun ve aktifti. Ocak'tan itibaren Daytona 24 Saat, Sebring, Spa, Le Mans 24 Saat, Indy vardı ve aracı hazırlamak için testlere katıldım. Bu yüzden tüm sezon tam atak modundaydım."

“2020'de biraz rahatlamak istedim. Ocak ayında Dakar'a katıldım ve ardından Indy 500'e odaklandım. Sezonun ikinci bölümünde sadece rahatlamaya ve bataryalarımı doldurmaya çalıştım. 2021'de F1'e geri dönüyorum, bunun çok zor bir mücadele olabileceğini biliyorum."

"Virüs geldiği zaman daha sessiz bir dönem geçirdik, sanırım istediğimizden çok daha fazlasıydı. Ama benim açımdan bakarsam Indy 500 yapmayı planladım ve yaptığım şey bu. 24 Ağustos Pazartesi'den itibaren yine kendimi fiziksel ve zihinsel olarak hazırlayabilmek adına sakin bir dönem geçireceğim. Renault ile birkaç simülatör gününe katılabilirim ve belki de pistte nasıl çalıştıklarını görmek adına iki veya üç Grand Prix'ye gidebilirim. Ama evet, yılın ikinci yarısı daha kolay olacak."