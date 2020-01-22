Alonso, Andretti ile anlaşmaya yakın olduğunu doğruladı

Fernando Alonso, 2020 yılında üçüncü kez Indianapolis 500 yarışına katılma kararı almıştı.

İspanyol sürücü, griddeki takımlardan bazılarıyla görüşme halinde ancak öne çıkan iki büyük aday var; Andretti ve McLaren.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Andretti'nin patronu Michael Andretti, Alonso ile anlaşmaya yakın olduklarını dile getirmişti.

Andretti, “Henüz anlaşma imzalanmadı ama oldukça umut verici görünüyor. Bunun olmasını istiyoruz ve bunun için gerekli finansmanı bulmam gerekiyor. Sanırım bir sponsor bulabiliriz, ama bir inisiyatif almalı ve önce sözleşmeyi imzalayıp, bundan sonra finansman mı bulmalıyım? Onunla çalışmaktan gerçekten zevk alıyorum ve bunun olmasını istiyorum." demişti.

Alonso, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve Andretti ile anlaşmaya yakın olduğunu doğruladı.

Alonso, "Dakar benim için kişisel bir mücadele oldu. Bir ralli aracıyla hızlı olmak istiyorum."

“Bu bir macera, Fakat Indy 500'ü kazanmak benim için daha rekabetçi bir mücadele. Tek amacım kazanmak. Andretti takımıyla birlikte çalışmaya çok yakınım." açıklamasında bulundu.

Andretti ile anlaşması halinde Alonso, yeniden Honda ile çalışmış olacak.

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