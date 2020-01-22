Öne çıkan etkinlikler
Dakar
R
Dakar
Dakar
05 Oca
-
17 Oca
Etkinlik Bitti
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
49 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
Biletler
05 Mar
-
08 Mar
Sıradaki Etkinlik
42 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
22 Oca
-
26 Oca
Etkinlik devam ediyor . . .
R
WRC
İsveç Rallisi
13 Şub
-
16 Şub
Sıradaki Etkinlik
21 gün
Tüm programı gör
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Phillip Island
28 Şub
-
01 Mar
Sıradaki Etkinlik
36 gün
Tüm programı gör
R
World SUPERBIKE
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
50 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Mexico City E-prix
14 Şub
-
15 Şub
Sıradaki Etkinlik
22 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
IndyCar / Son dakika

Alonso, Andretti ile anlaşmaya yakın olduğunu doğruladı

paylaşım
yorumlar
Alonso, Andretti ile anlaşmaya yakın olduğunu doğruladı
Ekleyen:
, Editör
22 Oca 2020 18:55

Fernando Alonso, Indy 500 için Andretti takımı ile anlaşmaya yakın olduğunu dile getirdi.

Fernando Alonso, 2020 yılında üçüncü kez Indianapolis 500 yarışına katılma kararı almıştı.

İspanyol sürücü, griddeki takımlardan bazılarıyla görüşme halinde ancak öne çıkan iki büyük aday var; Andretti ve McLaren.

Geçtiğimiz günlerde konuşan Andretti'nin patronu Michael Andretti, Alonso ile anlaşmaya yakın olduklarını dile getirmişti.

Andretti, “Henüz anlaşma imzalanmadı ama oldukça umut verici görünüyor. Bunun olmasını istiyoruz ve bunun için gerekli finansmanı bulmam gerekiyor. Sanırım bir sponsor bulabiliriz, ama bir inisiyatif almalı ve önce sözleşmeyi imzalayıp, bundan sonra finansman mı bulmalıyım? Onunla çalışmaktan gerçekten zevk alıyorum ve bunun olmasını istiyorum." demişti.

Alonso, burada basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve Andretti ile anlaşmaya yakın olduğunu doğruladı.

Alonso, "Dakar benim için kişisel bir mücadele oldu. Bir ralli aracıyla hızlı olmak istiyorum."

“Bu bir macera, Fakat Indy 500'ü kazanmak benim için daha rekabetçi bir mücadele.  Tek amacım kazanmak. Andretti takımıyla birlikte çalışmaya çok yakınım." açıklamasında bulundu.

Andretti ile anlaşması halinde Alonso, yeniden Honda ile çalışmış olacak.

Alakalı video

Sonraki haber
McLaren, IndyCar aracının lansman tarihini açıkladı

Önceki haber

McLaren, IndyCar aracının lansman tarihini açıkladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Editör Kemal Şengül

IndyCar Sıradaki seans

St. Pete

St. Pete

13 Mar - 15 Mar

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, F1'de kalmaya hazırlanıyor, Hamilton yeni sözleşmeye yakın

3s
2
Formula 1

Ferrari, kış testlerinde Mercedes'in taktiğini kullanacak!

3
Formula 1

Beyin cerrahı: "Schumacher, onu hatırladığımızdan daha farklı görünüyor olacak"

4
Formula 1

Drive to Survive'ın ikinci sezon yayın tarihi açıklandı!

5
Formula 1

Racing Point lansman tarihini açıkladı

1s

Son Haberler

Alonso, Andretti ile anlaşmaya yakın olduğunu doğruladı
Indy

Alonso, Andretti ile anlaşmaya yakın olduğunu doğruladı

McLaren, IndyCar aracının lansman tarihini açıkladı
Indy

McLaren, IndyCar aracının lansman tarihini açıkladı

Ericsson'un yarışacağı Huski Chocolate temalı yeni Chip Ganassi ortaya çıktı
Indy

Ericsson'un yarışacağı Huski Chocolate temalı yeni Chip Ganassi ortaya çıktı

McLaren patronu Brown: "Indy 500'de 'aptalca' hatalar yaptık"
Indy

McLaren patronu Brown: "Indy 500'de 'aptalca' hatalar yaptık"

Alonso: "2020'de kazanmayı hedeflediğim tek yarış Indy 500"
Indy

Alonso: "2020'de kazanmayı hedeflediğim tek yarış Indy 500"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
19 Mar
Biletler
2 Nis
Biletler
16 Nis
Biletler
30 Nis
Biletler
7 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.