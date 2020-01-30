Alonso-Andretti anlaşması bu hafta açıklanabilir

Fernando Alonso, 2020 yılında üçüncü kez Indy 500'e katılma kararı almıştı ancak yarışa hangi takımla katılacağı belirsizdi.

McLaren ve Andretti'ye ek olarak griddeki birkaç takımın İspanyol pilota teklif yaptığı biliniyordu fakat İspanyol sürücünün tercihini Andretti'den yana kullanacağı düşünülüyor.

Michael Andretti de Alonso ile anlaşmaya yakın olduklarını söylemişti.

Şimdi İspanyol AS gazetesi, tarafların anlaştığını ve artık resmi imzaların atıldığını iddia etti.

Bir kaynağa dayandırılan haberde Alonso ile Andretti arasındaki anlaşmanın bu hafta resmi olarak açıklanacağına yer verildi.

Böylelikle Alonso, 2017'de ilk kez Indy 500'e katıldığı ekibe geri dönecek.

İlginç şekilde Andretti Autosport, Honda motoru kullanıyor ve Honda ile Alonso arasında sorun olduğu biliniyor.

İki taraf arasında anlaşma yapılması, artık Alonso ile Japon otomobil üreticisi arasındaki bağın eskisi kadar sorun olmadığını gösteriyor olabilir.

Şimdilik Alonso ve Andretti tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.