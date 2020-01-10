Alonso: "2020'de kazanmayı hedeflediğim tek yarış Indy 500"

Fernando Alonso, 2017 ve 2019 yıllarında iki kez Indy 500'e katılmıştı. 2017'de harika bir performans gösteren Alonso, bir süre lider götürdüğü yarışta motor sorunuyla yarış dışı kaldı.

2019'da McLaren'la yarışa katılan Alonso, sıralama turlarında iyi bir zaman turu yapamayınca yarışa katılamadı.

Şimdi İspanyol pilot McLaren ve Andretti gibi seçenekleri değerlendirerek, 2020 yılında tekrar Indy 500'e katılmayı planlıyor.

Racer, Alonso'nun Andretti-Honda'ya yakın olduğunu öğrenmişti. Alonso ise şimdilik herhangi bir duyuru yapmayacağını ancak 2020 için hedefinin Indy 500'ü kazanmak olduğunu söyledi.

Dakar'da mücadele eden Alonso, "Elbette bir projem var. Dediğim gibi Dakar macerası benim için rekabetçi hissetmek ve bilmediğim bir alanda en iyisini öğrenmek adına kişisel bir mücadeleydi."

"Ancak bu yıl benim için en önemli olan ve kazanmak istediğim şey Indy 500."

"Bunun için mümkün olan en iyi takımla olmak ve en iyi şartlara sahip olmak istiyorum. Umarım yakında bir şeyleri sonuçlandırıp, açıklama yapabiliriz." dedi.

İspanyol pilot ilk kez katıldığı Dakar Rallisi'nde şimdiye kadar genel olarak iyi bir performans ortaya koydu.

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