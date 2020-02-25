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IndyCar / Indy 500 / Son dakika

Resmi: Alonso, 2020 Indy 500'e McLaren'la katılacak!

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Resmi: Alonso, 2020 Indy 500'e McLaren'la katılacak!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Şub 2020 19:18

Fernando Alonso'nun 2020 Indianapolis 500 yarışına McLaren takımıyla katılacağı açıklandı.

Alonso Ruoff Mortgage sponsorluğundaki #66 araçta yarışacak ve 30 Nisan'daki Indy 500 testinde ilk kez piste çıkacak.

İspanyol sürücünün mühendisi, Arrow McLaren SP'nin tam zamanlı Ar-Ge mühendisi Craig Hampson olacak.

Alonso bu yarışta 2020'de tam zamanlı olarak AMSP adına yarışacak Patricio O'Ward ve Oliver Askew ile takım arkadaşı olacak.

Alonso, "Ben bir yarışçıyım ve Indy 500 dünyadaki en harika yarış. Etkinliği biz sürücüler için bu denli özel kılan ve beni buraya tekrar gelmeye iten harika taraftarları seviyorum."

"Bu yarış için seçeneklerimi anlamak benim için önemliydi ama Arrow McLaren SP hep zirvedeydi. McLaren ile özel bir ilişkim var ve birlikte çok şey yaşadık. Bu, bir bağ ve güçlü bir sadakat yaratıyor."

"Bunun ötesinde yeni organizasyonun ve operasyonun, Chevrolet ortaklığıyla ne kadar güçlü bir paket haline geldiğinden çok etkilendim. Takımda tecrübeli ve yetenekli insanlar var. Mükemmel kaynaklar yarattılar ve rekabetçi olabileceğimize inanıyorum."

"Hazırlıklara başla başlamak için odaklıyım ve heyecanlıyım. Oliver ve Pato gibi iki harika sürücüler çalışmak harika olacak." dedi.

Son olarak Zan Brown da, "Her zaman Fernando'ya üçüncü bir araç vermeye açık olduğumuzu söyledik ve bize katılmaya karar vermesinden memnunuz. Fernando spordaki en büyük sürücülerden birisi ve onun takımımızda olması harika." dedi.

Alonso'nın Andretti-Honda'ya geçmesi planlanmıştı ancak Japon üretici bu anlaşmayı veto etti.

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