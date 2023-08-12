Alex Palou-McLaren ilişkisi sona mı eriyor?

Geçen yıl ciddi bir kontrat dramına imza atan Palou, 2023 sezonu için McLaren ile anlaştığını duyurmuştu.

Bu konu kısa süre içinde Palou'nun bir sene daha sözleşmesinin bulunduğunu öne süren mevcut takımı Chip Ganassi tarafınca gerekli makamlara taşınmış, günün sonunda Palou haksız bulunmuştu.

An itibariyle Chip Ganassi ile epey baskın bir performans sergileyen Palou'nun ikinci şampiyonluğuna ulaşması kesin gibi, yine de beklenti gelecek sezon McLaren ile anlaşması yönündeydi.

Ancak kesin gibi görülen bu beklenti gerçekleşmeyebilir, çünkü hem Chip Ganassi'nin performansından etkilenen, hem de F1 takımlarıyla iletişimde olan Palou'nun farklı planları var gibi.

Konu hakkında açıklamada bulunan Zak Brown, "Alex Palou'nun 2024 ve sonrasında IndyCar'da bizimle yarışmak üzere sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirme niyetinde olmaması beni son derece hayal kırıklığına uğrattı."

"Şimdilik bu konuda söyleyeceklerim bu kadar." dedi.

Brown'un bahsettiği sözleşmenin içeriği şimdilik bilinmiyor, ancak Associated Press'in ulaştığı bir mektup, McLaren'in Palou'ya epey yatırım yaptığını ortaya koymakta.

Mektubu kaleme alan Brown, "Palou'ya 2024 sezonu için önemli bir ilk ödemenin yanı sıra kendisini F1 test programımızda tutmak, yedek sürücü rolünde gelişimini sürdürmek ve gerekirse gelecekte F1'e getirmek için milyonlarca dolar ödedik." ifadelerini kullandı.

Çeşitli kaynaklar Palou'nun büyük ihtimalle Chip Ganassi ile devam edeceğini de belirtmekteler, dolayısıyla bizleri bir diğer kontrat dramı bekliyor olabilir.