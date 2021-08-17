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IndyCar Haberler

Albon, IndyCar'a geçmeyi değerlendiriyor

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Red Bull yedek pilotu Alex Albon, 2022 için F1’de karşısına bir fırsat çıkmaması durumunda seçeneklerini görmek adına IndyCar padoğunu ziyaret etti.

Albon, IndyCar'a geçmeyi değerlendiriyor

Albon, geçtiğimiz sene Red Bull koltuğunu Sergio Perez’e kaybettikten sonra şu anda takımın yedek pilotu olarak görev yapıyor.

Aynı zamanda, Britanyalı-Taylandlı sürücü DTM’de de yarışıyor ancak Albon, 2022 için planlarını kesinleştirmeden önce tüm seçeneklerini görmek istiyor.

Indianapois’te Dale Coyne Racing’in IndyCar aracını denediği görülen Albon, “Seçeneklerimi görmek istiyorum” dedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Asıl amacım F1'de olmak ancak bu konuda asla %100 kesinlik yok, bu yüzden diğer seçeneklerinizi görmek için B ve C planlarına sahip olmalısınız."

"IndyCar'a her zaman ilgim vardı. [Serinin] şu anda yükselişte olduğunu görüyorsunuz, özellikle de izleyici kitlesi ve diğer her şey artıyor."

"Dürüst olmak gerekirse, bunun yapmak istediğim şey olup olmadığını söylemek  zor."

"Şu anda orada birkaç takım görüyorum. Onlarla kounşmak ve seçeneklerimi görmek istiyorum ki ne yapacağıma karar verebileyim."

“Orada [IndyCar'da] karşıma doğru fırsat çıkarsa ya da F1'de yer olmazsa ve burada iyi bir takımla iyi bir şansım olabilir. Eğer önümüzdeki birkaç gün içinde bu seriden keyif alacağımı düşünürsem, o zaman [IndyCar'da yarışma] ihtimalim artar."

Ayrıca Albon, IndyCar konusunda yarışmak konusunda Romain Grosjean sayesinde de teşvik olduğunu söyledi. Fransız sürücü, Formula 1’de dokuz yıl geçirdikten sonra IndyCar’a hızlıca alışmış ve bu sezonun başında podyuma çıkmıştı.

Albon, Indianapolis’te Grosjean ile de görüştü ve sözlerine şöyle devam etti: “Romain’ı ve burada yaptıklarını görmek oldukça ilginçti.”

“Sadece bu konuda ne düşündüğünü öğrenmek istedim. Burada mutlu mu? Evet, elbette mutlu.”

“Her zaman yüzünde büyük bir gülümseme var. Bu geçiş onun için nasıl oldu ve IndyCar’a geldiğinde nasıl hissetti? Burada çok rahat gözüküyor.” 

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