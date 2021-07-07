Albon, IndyCar'a geçiş yapabilir mi?

Albon'un Formula 1 kariyeri, Red Bull Racing'deki koltuğunu Sergio Perez'e kaptırdıktan sonra şimdilik duraklamışken, Taylandlı sürücünün adı olası bir IndyCar geçişiyle ilişkilendirildi.

Marshall Pruett'e göre, Romain Grosjean'ın farklı serilerdeki hayata ne kadar alıştığını gören Albon şu anda Amerika Birleşik Devletlerinde kariyerini sıfırlamak için bir fırsat arıyormuş.

Pruett konu hakkında şöyle yazdı: ''Grosjean'ın IndyCar'da ne kadar rekabetçi olduğunu görüp bundan ilham alan eski Red Bull Formula 1 sürücüsü Alex Albon'un, Amerika'da yeniden başlamak istediğini duydum.''

''Şu anda, Formula 1'deki koltuğunu kaybettikten sonra DTM'de Red Bull adına yarışıyor.''

Albon, Red Bull tarafından bırakılmasa da, Liam Lawson, Juri Vips ve Jak Crawford'un yanı sıra Red Bull'un genç programının geri kalanının yükselişi sebebiyle, Taylandlı sürücünün Formula 1'e tekrar gelebilmesi zor görünüyor.

IndyCar, son yıllarda sürücüler için giderek daha çekici bir seri haline gelmeye başladı ve griddeki yeteneklerin derinliği tüm zamanların en üst seviyesine ulaştı.

Eski Formula 1 pilotu Romain Grosjean, Haas koltuğunu kaybettikten sonra 2021 sezonunda IndyCar'a geçmesiyle serideki hayata iyi uyum sağladı.

Pruett sözlerine şu şekilde devam etti: ''Bir pilotu en çok imrenilen aday olarak göstermek zorunda kalsaydım, Dale Coyne Racing'den Romain Grosjean'ı gösterirdim. Fransız sürücü, yeni Amerikan macerasından öğrenecek çok şeyi olmasına rağmen, kıdemli bir yarışçı gibi performans gösterdi.''

"Grosjean, Andretti Autosport, Arrow McLaren SP, Rahal Letterman Lanigan Racing ve Team Penske'nin hedefinde olabilir."

Pruett, aynı zamanda Albon'un kariyerinin Andretti'de başlayacağına ve Grosjean'ın da orada kariyerine devam edeceğine inandığını yazdı.

''Bahsi geçen tüm takımlar arasında Andretti, Grosjean'ın adının en sık anıldığı yer.''