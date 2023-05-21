2023 Indianapolis 500: Sıralama turlarının ilk gününe McLaren damga vurdu!

İki günlük sıralama turlarının ilk günü tamamlandı ve yarışa 13-30 sıralar arasında başlayacak isimler kesinleşti, ilk 12 sıradaki isimlerse bu akşam pole pozisyonu için kıyasıya mücadele verecekler!

Güne iki takım damgasını vurdu: McLaren ve Chip Ganassi Racing!

1976'dan bu yana Indianapolis 500'de galibiyete ulaşamayan, ancak geri dönüşünden bu yana ilk defa bu kadar güçlü bir sezon geçiren McLaren, sıralama turlarının ilk gününde de bu gücünü sonuna dek göstermeyi başardı.

Sonuç olarak, Felix Rosenqvist'in zirveyi, eski Indy 500 galiplerinden Alexander Rossi'nin de ikinci sırayı almasıyla birlikte takım günü ilk iki sırada tamamladı.

Kariyerinin son Indy 500'ü için McLaren ile anlaşan Tony Kanaan altı, nispeten geride kalan Pato O'Ward ise sekizinci sıradaydı.

Chip Ganassi tempo anlamında McLaren'a göre çok az farkla geride gibi göründü, ancak tüm sürücülerinin gayet iyi sonuçlar elde etmesi kendileri adına Pazar gününü şimdiden güzelleştiriyor.

Şampiyonluğa ulaşsa dahi henüz Indy 500'de mutlu sona ulaşamayan Alex Palou üçüncü, eski galiplerden Scott Dixon beşinci, yine eski galiplerden Takuma Sato yedinci, son galip Marcus Ericsson ise onuncu sırada.

Bu sonuçlar, McLaren ve Chip Ganassi'nin tüm sürücüleriyle ilk 10 sırada yer alması anlamına geliyor.

Dominant iki takımın arasına girebilen sadece iki sürücü vardı: dördüncü sıradaki Rinus VeeKay ve dokuzuncu sıradaki Santino Ferrucci!

Pazar günü de mücadeleye devam edecek son iki isimse Benjamin Pedersen ve son şampiyon Will Power oldular.

Birçok güçlü isim henüz ilk günden mücadeleye havlu attı; Scott McLaughlin 14, Kyle Kirkwood 15, Josef Newgarden 17, Romain Grosjean 19, duvara hafifçe temas eden Helio Castroneves 20, Colton Herta ise 21. sıralardan yarışa başlayacaklar.

Andretti günün en büyük hayal kırıklığıydı, bırakın McLaren ve Chip Ganassi ile mücadele etmeyi, hiçbir araçlarını ilk 12 sıraya atamadılar!