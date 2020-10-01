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IndyCar / Son dakika

2021 IndyCar takvimi açıklandı

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2021 IndyCar takvimi açıklandı
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör

IndyCar yetkilileri, 17 yarışlık 2021 NTT IndyCar Serisi takvimini açıkladı.

2021 sezonunun açılış yarışı 7 Mart Pazar günü Florida’daki St. Petersburg caddelerinde başlayacak.

Penske Eğlence Şirketi'nin başkanı ve CEO'su Mark Miles şunları söyledi: "Bu sene NBC'nin ağına bir tane daha yarış ekleme planımızdan oldukça gurur duyuyoruz. Özellikle, NBC yayını ile beraber sezon St. Petersburg'da yapılacak yarışla başlayacak, bu da seyirciler ve evinden yayını izleyenler için inanılmaz heyecanlı bir sezon başlangıcı olacak."

Dün, Texas Motor Speedway'in Mayıs ayında çifte yarış yapacağı hakkındaki açıklamalardan sonra bugün yayınlanan takvimde oval olan Iowa ve Richmond'ın takvimde yer almamasına ek olarak, 2019'da IndyCar yarışına ev sahipliği yapan Circuit of The Americas'ın da takvimde yer almaması dikkat çekti. 

Ancak COTA, sadece 2019 için getirilen bir yarış olurken Richmond ise COVID-19 pandemisi sebebiyle 2020'deki yarışını da gerçekleştirememişti. 

Bir diğer değişiklik ise Detroit'te yapılacak çifte yarışın Haziran'ın ikinci hafta sonuna, Mid-Ohio Sports Car Course yarışının ise Bağımsızlık Günü hafta sonuna denk gelen 4 Temmuz hafta sonuna alındı.

Dünkü açıklama üzerine NTT IndyCar Serisi'nin, Indianapolis Motor Speedway'in ikinci pistinde ikinci yarışı yapacağı ve 14 Ağustos hafta sonunda NASCAR ile pisti paylaşacağı belirtilmişti.

Miles açıklamalarında şunları söyledi: "Bu senenin konseptinin ardından, IndyCar Grand Prix'lerinden birini Brickyard hafta sonunda yapmayı - ve taraftarların bunun bir parçası olmalarını - heyecanla bekliyoruz. Ülkenin orta doğu bölgesinin seriye gösterdiği sevgi, IndyCar'a ve IndyCar sürücülerine olan hayranlığın, bu hafta sonunda ile beraber yeni seviyelere yükselmesini bekliyoruz.

2021 NTT IndyCar Serisi, 19 Eylül Pazar günü WeatherTech Raceway Laguna Seca'da yapılacak yarış ile son bulacak. Yarışların başlangıç saatinin ise ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

2021 NTT IndyCar Series takvimi

7 Mart, St. Petersburg caddeleri
11 Nisan, Barber Motorsports Park
18 Nisan, Long Beach caddeleri
1 Mayıs, Texas Motor Speedway
2 Mayıs, Texas Motor Speedway
15 Mayıs, Indianapolis Motor Speedway ikinci pist
22-23 Mayıs, Indy 500 sıralama turları
30 Mayıs, 105. Indianapolis 500
12 Haziran, Belle Isle caddeleri, Detroit
13 Haziran, Belle Isle caddeleri, Detroit
20 Haziran, Road America
4 Temmuz, Mid-Ohio SportsCar Course
11 Temmuz, Toronto caddeleri
8 Ağustos, Nashville caddeleri
14 Ağustos, Indianapolis Motor Speedway ikinci pist
21 Ağustos, World Wide Technology Raceway
12 Eylül, Portland International Raceway
19 Eylül, WeatherTech Raceway Laguna Seca

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Seri IndyCar
Editör David Malsher

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