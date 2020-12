2021 IndyCar takvimi açıklandı, Long Beach son yarış olacak

Açıklamaya göre 2021 IndyCar sezonu 7 Mart'ta St. Petersburg'da yapılacak yarışla beraber başlayacak ve yaklaşık 1 ay sonra (11 Nisan) Barber Motorsports Park yarışıyla devam edecek.

Daha sonra 1-2 Mayıs tarihlerinde Texas Motor Speedway'de iki ayrı yarış gerçekleştirilecek.

15 Mayıs'ta Indianapolis Motor Speedway road course yarışı yapılacak. Sonrasındaki yarış ise efsanevi Indy 500 olacak.

2021 Indy 500 sıralama turları 22-23 Mayıs, 105. Indy 500 yarışı ise 30 Mayıs'ta yapılacak.

Haziran ayında üç yarış olacak: Belle Isle streets Detroit (12-13 Haziran) ve Road America (20 Haziran). Ardından 4 Temmuz'da Mid Ohio Sportscar Course'ye gidilecek ve bir hafta sonra da Toronto yarışı yapılacak.

Ağustos ayında Nashville streets (8 Ağustos), Indianapolis Motor Speedway road course (14 Ağustos) ve World Wide Technology Raceway (21 Ağustos) yarışları yapılacak.

Sezon Eylül ayında yapılacak Portland International Raceway (12 Eylül), WeatherTech Raceway Laguna Seca (19 Eylül) ve Long Beach yarışlarıyla son bulacak. Long Beach arışı 26 Eylül'de yapılacak.

Long Beach'in patronu Jim Michaelian şunları söyledi: “IndyCar'daki tüm yetkililere, Long Beach'in Eylül ayı için yeniden planlanmasındaki yardımlarından ötürü teşekkür etmek istiyorum. NTT IndyCar Serisi araçlarını ve pilotlarını, sonbaharda Long Beach caddelerinde görmek hoş bir manzara olacak."

Long Beach, 2020'de salgına kurban giden birkaç IndyCar yarışından biriydi.

2021 IndyCar takvimi:

7: Mart - St. Petersburg streets, NBC

11: Nisan - Barber Motorsports Park, NBCSN

1: Mayıs - Texas Motor Speedway, NBCSN

2: Mayıs - Texas Motor Speedway, NBCSN

15: Mayıs - Indianapolis Motor Speedway road course, NBC

22-23: Mayıs - Indy 500 sıralama turları

30: Mayıs - 105th Indianapolis 500, NBC

12: Haziran - Belle Isle streets, Detroit, NBC

13: Haziran - Belle Isle streets, Detroit, NBC

20: Haziran - Road America, NBCSN

4: Temmuz - Mid-Ohio SportsCar Course, NBC

11: Temmuz - Toronto streets, NBCSN

8: Ağustos - Nashville streets, NBCSN

14: Ağustos - Indianapolis Motor Speedway road course, NBCSN

21: Ağustos - World Wide Technology Raceway, NBCSN

12: Eylül - Portland International Raceway, NBC

19: Eylül - WeatherTech Raceway Laguna Seca, NBC

26: Eylül - Long Beach streets - TV detayları sonra açıklanacak