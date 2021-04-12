2021 Indy 500'e dokuz farklı galip katılacak

Helio Castroneves (Meyer Shank Racing-Honda) daha önce bu efsanevi yarışta üç kez zafere ulaşmayı başardı ve bu yıl tekrar mücadelede yer alıyor. Çıktığı ilk Indy 500'ü kazanan Juan Pablo Montoya (Arrow McLaren SP-Chevrolet) ve son Indy 500 galibi Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan-Honda) ikişer kez Indy 500 galibi olmayı başardılar.

Team Penske-Chevrolet’den Will Power ve Simon Pagenaud, Andretti Autosport-Honda’dan Ryan Hunter-Reay ve Alexander Rossi ile Chip Ganassi Racing-Honda’dan Scott Dixon ve Tony Kanaan daha önce bir kez bu yarışta zafere ulaştılar.

Bu dokuz isim, toplamda 113 kez bu yarışa katıldılar, 2,035 tur lider gittiler ve 20,569 tur tamamladılar. Altı farklı takım için yarışan bu dokuz isim, Avustralya, Brezilya, Kolombiya, Fransa, Japonya, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yedi farklı ülkeyi temsil ediyorlar.

Öte yandan bu yıl Indy 500'e katılacak isimlerden 34'ü belli oldu. Andretti Autosport, toplamda beş araca sahip ve altıncı aracın Oriol Servia veya Stefan Wilson'a gideceğine dair söylentiler var.

Nihai katılımcı listesinin 37'ye kadar çıkabileceği iddia ediliyor ve bu konunun yakın zamanda açıklığa kavuşması bekleniyor.

105. Indianapolis 500 katılımcı listesi:

AJ Foyt Racing-Chevrolet

1 - J.R. Hildebrand

4 - Dalton Kellett

11 - Charlie Kimball

14 - Sebastien Bourdais



Team Penske-Chevrolet

2 - Josef Newgarden

12 - Will Power (2018 galibi)

22 - Simon Pagenaud (2019 galibi)

3 - Scott McLaughlin



Chip Ganassi Racing-Honda

9 - Scott Dixon (2008 galibi)

10 - Alex Palou

8 - Marcus Ericsson

48 - Tony Kanaan ( 2013 galibi)



Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda

15 - Graham Rahal

30 - Takuma Sato (2017 ve 2020 galibi)

45 - Santino Ferrucci



Paretta Autosport-Chevrolet

16 - Simona de Silvestro



Dreyer & Reinbold Racing-Chevrolet

24 - Sage Karam



Andretti Autosport-Honda

26 - Colton Herta

27 - Alexander Rossi (2016 galibi)

28 - Ryan Hunter-Reay ( 2014 galibi)

29 - James Hinchcliffe

98 - Marco Andretti



Meyer Shank Racing-Honda

60 - Jack Harvey

06 - Helio Castroneves (2001, 2002 ve 2009 galibi)



Arrow McLaren SP-Chevrolet

5 - Patricio O’Ward

7 - Felix Rosenqvist

86 - Juan Pablo Montoya (2000 ve 2015 galibi)



Ed Carpenter Racing-Chevrolet

20 - Ed Carpenter

21 - Rinus VeeKay

47 - Conor Daly



Dale Coyne Racing-Honda

18 - Ed Jones

51 - Pietro Fittipaldi

52 - Cody Ware



Carlin Racing-Chevrolet

59 - Max Chilton