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Önceki / Montoya, Indy 500 testinde göründüğü kadar rahat değilmiş
IndyCar / Indy 500 / Son dakika

2021 Indy 500'e dokuz farklı galip katılacak

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Dokuz eski Indy 500 galibi, bu yıl gerçekleştirilecek 105. Indianapolis 500 yarışında galibiyet için mücadele edecekler.

2021 Indy 500'e dokuz farklı galip katılacak

Helio Castroneves (Meyer Shank Racing-Honda) daha önce bu efsanevi yarışta üç kez zafere ulaşmayı başardı ve bu yıl tekrar mücadelede yer alıyor. Çıktığı ilk Indy 500'ü kazanan Juan Pablo Montoya (Arrow McLaren SP-Chevrolet) ve son Indy 500 galibi Takuma Sato (Rahal Letterman Lanigan-Honda) ikişer kez Indy 500 galibi olmayı başardılar.

Team Penske-Chevrolet’den Will Power ve Simon Pagenaud, Andretti Autosport-Honda’dan Ryan Hunter-Reay ve Alexander Rossi ile Chip Ganassi Racing-Honda’dan Scott Dixon ve Tony Kanaan daha önce bir kez bu yarışta zafere ulaştılar.

Bu dokuz isim, toplamda 113 kez bu yarışa katıldılar, 2,035 tur lider gittiler ve 20,569 tur tamamladılar. Altı farklı takım için yarışan bu dokuz isim, Avustralya, Brezilya, Kolombiya, Fransa, Japonya, Yeni Zelanda ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere yedi farklı ülkeyi temsil ediyorlar.

Öte yandan bu yıl Indy 500'e katılacak isimlerden 34'ü belli oldu. Andretti Autosport, toplamda beş araca sahip ve altıncı aracın Oriol Servia veya Stefan Wilson'a gideceğine dair söylentiler var.

Nihai katılımcı listesinin 37'ye kadar çıkabileceği iddia ediliyor ve bu konunun yakın zamanda açıklığa kavuşması bekleniyor.

105. Indianapolis 500 katılımcı listesi:

AJ Foyt Racing-Chevrolet
1 - J.R. Hildebrand
4 - Dalton Kellett
11 - Charlie Kimball
14 - Sebastien Bourdais

Team Penske-Chevrolet
2 - Josef Newgarden
12 - Will Power (2018 galibi)
22 - Simon Pagenaud (2019 galibi)
3 - Scott McLaughlin

Chip Ganassi Racing-Honda
9 - Scott Dixon (2008 galibi)
10 - Alex Palou
8 - Marcus Ericsson
48 - Tony Kanaan ( 2013 galibi)

Rahal Letterman Lanigan Racing-Honda
15 - Graham Rahal
30 - Takuma Sato (2017 ve 2020 galibi)
45 - Santino Ferrucci

Paretta Autosport-Chevrolet
16 - Simona de Silvestro

Dreyer & Reinbold Racing-Chevrolet

24 - Sage Karam

Andretti Autosport-Honda
26 - Colton Herta
27 - Alexander Rossi (2016 galibi)
28 - Ryan Hunter-Reay ( 2014 galibi)
29 - James Hinchcliffe
98 - Marco Andretti

Meyer Shank Racing-Honda
60 - Jack Harvey
06 - Helio Castroneves (2001, 2002 ve 2009 galibi)

Arrow McLaren SP-Chevrolet
5 - Patricio O’Ward
7 - Felix Rosenqvist
86 - Juan Pablo Montoya (2000 ve 2015 galibi)

Ed Carpenter Racing-Chevrolet
20 - Ed Carpenter
21 - Rinus VeeKay
47 - Conor Daly

Dale Coyne Racing-Honda
18 - Ed Jones
51 - Pietro Fittipaldi
52 - Cody Ware

Carlin Racing-Chevrolet
59 - Max Chilton

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Seri IndyCar
Etkinlik Indy 500
Editör David Malsher

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