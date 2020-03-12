2020 IndyCar sezonunun açılış yarışı da şüphe altında!

Penske Entertainment CEO'su Mark Miles, geçen hafta Motorsport.com'a yaptığı açıklamada 2020 IndyCar şampiyonasının etkilenmesini beklemediğini söylemişti ancak pek beklediği gibi olmadı.

Son günlerde salgında artış görünmesinin ardından yetkililer toplu kalabalık geçen organizasyonlara yasaklamalar getirdiler.

Bu tip durumlarda organizasyona katılan her bir kişiyi kontrol etmek çok zor olduğu için yarış organizatörleri yarışın yapılsa bile seyirciye kapalı olacağını duyurdu.

IndyCar gibi Amerika'da gerçekleştirilen NASCAR serisinin Homestead yarışı ertelenmişti.