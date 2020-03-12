2020 IndyCar sezonunun açılış yarışı da şüphe altında!
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2020 NTT IndyCar Serisi'nin bu hafta sonu gerçekleştirilecek ilk yarışı olan St Petersburg'e seyirci alınmayacağı açıklandı. Yarışın kendisi de şüphe altında.
Penske Entertainment CEO'su Mark Miles, geçen hafta Motorsport.com'a yaptığı açıklamada 2020 IndyCar şampiyonasının etkilenmesini beklemediğini söylemişti ancak pek beklediği gibi olmadı.
Son günlerde salgında artış görünmesinin ardından yetkililer toplu kalabalık geçen organizasyonlara yasaklamalar getirdiler.
Bu tip durumlarda organizasyona katılan her bir kişiyi kontrol etmek çok zor olduğu için yarış organizatörleri yarışın yapılsa bile seyirciye kapalı olacağını duyurdu.
IndyCar gibi Amerika'da gerçekleştirilen NASCAR serisinin Homestead yarışı ertelenmişti.
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|St. Pete
|Editör
|David Malsher
2020 IndyCar sezonunun açılış yarışı da şüphe altında!
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IndyCar Sıradaki seans
13 Mar - 15 Mar
Yarış Başlangıç:
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