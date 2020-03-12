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IndyCar / St. Pete / Son dakika

2020 IndyCar sezonunun açılış yarışı da şüphe altında!

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2020 IndyCar sezonunun açılış yarışı da şüphe altında!
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
12 Mar 2020 15:28

2020 NTT IndyCar Serisi'nin bu hafta sonu gerçekleştirilecek ilk yarışı olan St Petersburg'e seyirci alınmayacağı açıklandı. Yarışın kendisi de şüphe altında.

Penske Entertainment CEO'su Mark Miles, geçen hafta Motorsport.com'a yaptığı açıklamada 2020 IndyCar şampiyonasının etkilenmesini beklemediğini söylemişti ancak pek beklediği gibi olmadı.

Son günlerde salgında artış görünmesinin ardından yetkililer toplu kalabalık geçen organizasyonlara yasaklamalar getirdiler.

Bu tip durumlarda organizasyona katılan her bir kişiyi kontrol etmek çok zor olduğu için yarış organizatörleri yarışın yapılsa bile seyirciye kapalı olacağını duyurdu.

IndyCar gibi Amerika'da gerçekleştirilen NASCAR serisinin Homestead yarışı ertelenmişti.

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Bu Haber Hakkında

Seri IndyCar
Etkinlik St. Pete
Editör David Malsher

IndyCar Sıradaki seans

St. Pete

St. Pete

13 Mar - 15 Mar
Yarış Başlangıç:
3 gün

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