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IndyCar / Texas / Son dakika

2020 IndyCar sezonu 6 Haziran'da başlayacak

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2020 IndyCar sezonu 6 Haziran'da başlayacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 May 2020 20:40

2020 NTT IndyCar Serisi sezonu 6 Haziran Cumartesi günü Texas Motor Speedway'deki Genesys 300 ile başlayacak, ancak Covid-19 salgını nedeniyle yarış seyircisiz gerçekleşecek.

Yarış, taraftarlara kapalı olduğu gibi koronavirüs nedeniyle bir güne yoğunlaştırıldı. Ayrıca 1.5 millik oval pistte yapılacak yarışın toplam uzunluğu 200 tura indirildi.

Bu, IndyCar'ın TMS'deki 24. yarışı olacak ve antrenman turları yerel saatle 13:30'dan 15:30'a kadar devam edecek.

Sıralama turları 17:00'de, yarış ise akşam 19:45'te yapılacak.

Hafta sonu NBCSN aracılığıyla NBC Sports'tan ekranlara gelecek.

IndyCar başkanı Jay Fry, "NTT IndyCar Series'in 2020 sezonunu Teksas Motor Speedway'de başlatmak için hem hazır hem de heyecanlıyız." açıklamasında bulundu.

IndyCar ve TMS'deki katılımcıların korunması amacıyla pistteki personel sayısını sınırlayan katı kurallar olacak.

Tüm katılımcılara sağlık testleri yapılacak ve piste giren herkese koruyucu ekipmanlar verilecek. Ayrıca sosyal mesafenin de korunması gerekecek.

IndyCar başlangıçta Nisan ve Mart ayı için planlanan dört yarışı iptal etti, diğer üçünü ise erteledi.

Indy 500 ise 23 Ağustos'ta yapılacak.

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Seri IndyCar
Etkinlik Texas
Editör David Malsher

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