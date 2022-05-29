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IndyCar / Indy 500 Yarış raporu

106. Indy 500'ü eski F1 pilotu Marcus Ericsson kazandı!

Motor sporlarının en prestijli etkinliklerinden birisi olan Indy 500'de bu senenin galibi eski Formula 1 pilotu Marcus Ericsson oldu.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
106. Indy 500'ü eski F1 pilotu Marcus Ericsson kazandı!
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Formula 1'in en prestijli yarışı olan Monako GP'de kazanan isim Sergio Perez olurken, dünyanın diğer ucunda gerçekleştirilen bir diğer prestijli yarış olan Indy 500'de zafer Ericsson'un oldu.

106. Indianapolis 500 yarışı, son bölümde Jimmie Johnson'un geçirdiği kazanın ardından kırmızı bayraklarla durduruldu.

Kırmızı bayraktan sonra 2 turluk bir mücadele gerçekleşti ve o kısa mücadelede Chip Ganassi Racing pilotu Ericsson, yaptığı bazı agresif savunmalarla ve yön değişimleriyle rakiplerini arkasında tutarak kazanmayı başardı.

Yarışın çoğunu, Ericsson'un takım arkadaşlarından Scott Dixon lider götürdü ancak son pit stoptaki pit yolu hız sınırını aşması Dixon'a pahalıya mal oldu. 

Arrow McLaren SP'den Pato O'Ward, Ericsson'un arkasında 2. olurken takım arkadaşı Felix Rosenqvist 4. oldu. 

Chip Ganassi Racing pilotlarından Tony Kanaan, 3. olarak yarışı podyumda tamamladı. 

Dixon, son pit stopundaki hatasının ardından yarışı 21. sırada tamamlamış oldu.

 

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Mph Puan
1 Sweden Marcus Ericsson United States Chip Ganassi Racing 200 2:51'00.643     199.774  
2 Mexico Patricio O'Ward United States Schmidt Peterson Motorsports 200 2:51'02.436 1.792 1.792 192.311  
3 Brazil Tony Kanaan United States Chip Ganassi Racing 200 2:51'04.160 3.517 1.724 187.036  
4 Sweden Felix Rosenqvist United States Schmidt Peterson Motorsports 200 2:51'04.769 4.126 0.609 186.408  
5 United States Alexander Rossi United States Andretti Autosport 200 2:51'05.623 4.980 0.853 185.165  
6 United States Conor Daly United States Ed Carpenter Racing 200 2:51'05.723 5.079 0.099 186.386  
7 Brazil Helio Castroneves United States Michael Shank Racing 200 2:51'07.204 6.561 1.481 181.915  
8 France Simon Pagenaud United States Michael Shank Racing 200 2:51'07.736 7.093 0.532 181.526  
9 Spain Alex Palou United States Chip Ganassi Racing 200 2:51'08.887 8.244 1.150 178.405  
10 United States Santino Ferrucci United States Dreyer & Reinbold Racing 200 2:51'10.476 9.832 1.588 174.744  
11 Colombia Juan Pablo Montoya United States Schmidt Peterson Motorsports 200 2:51'11.407 10.764 0.931 173.896  
12 United States J.R. Hildebrand United States A.J. Foyt Enterprises 200 2:51'12.298 11.655 0.890 171.872  
13 United States Josef Newgarden United States Team Penske 200 2:51'12.470 11.827 0.172 172.486  
14 United States Graham Rahal United States Rahal Letterman Lanigan Racing 200 2:51'13.068 12.425 0.597 171.223  
15 Australia Will Power United States Team Penske 200 2:51'13.946 13.303 0.878 169.924  
16 United States David Malukas Dale Coyne Racing with HMD 200 2:51'14.271 13.628 0.324 170.161  
17 United States Kyle Kirkwood United States A.J. Foyt Enterprises 200 2:51'15.229 14.586 0.958 167.058  
18 United States Ed Carpenter United States Ed Carpenter Racing 200 2:51'16.203 15.560 0.973 166.992  
19 Canada Devlin DeFrancesco United States Andretti Autosport 200 2:51'16.465 15.821 0.261 166.404  
20 Denmark Christian Lundgaard United States Rahal Letterman Lanigan Racing 200 2:51'16.974 16.330 0.509 162.705  
21 New Zealand Scott Dixon United States Chip Ganassi Racing 200 2:51'18.767 18.123 1.793 160.512  
22 United States Marco Andretti Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani 200 2:51'25.843 25.200 7.076 162.414  
23 United States Sage Karam United States Dreyer & Reinbold Racing 199 2:50'20.984 1 Lap 1 Lap 200.379  
24 United Kingdom Jack Harvey United States Rahal Letterman Lanigan Racing 199 2:51'18.500 1 Lap 57.516 163.095  
25 Japan Takuma Sato United States Dale Coyne Racing 199 2:51'22.786 1 Lap 4.285 153.690  
26 Canada Dalton Kellett United States A.J. Foyt Enterprises 198 2:51'19.269 2 Laps 1 Lap 162.598  
27 United Kingdom Stefan Wilson DragonSpeed / Cusick Motorsports 198 2:51'20.153 2 Laps 0.884 159.387  
28 United States Jimmie Johnson United States Chip Ganassi Racing 193 2:40'00.723 7 Laps 5 Laps 218.237  
29 New Zealand Scott McLaughlin United States Team Penske 150 2:03'26.779 50 Laps 43 Laps 219.216  
30 United States Colton Herta United States Andretti Autosport 129 1:51'26.138 71 Laps 21 Laps 79.558  
31 France Romain Grosjean United States Andretti Autosport 105 1:26'22.626 95 Laps 24 Laps 217.339  
32 United Kingdom Callum Ilott Juncos Hollinger Racing 68 53'49.609 132 Laps 37 Laps 218.062  
33 Netherlands Rinus van Kalmthout United States Ed Carpenter Racing 38 26'45.429 162 Laps 30 Laps 221.304  
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