106. Indy 500'ü eski F1 pilotu Marcus Ericsson kazandı!

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Formula 1'in en prestijli yarışı olan Monako GP'de kazanan isim Sergio Perez olurken, dünyanın diğer ucunda gerçekleştirilen bir diğer prestijli yarış olan Indy 500'de zafer Ericsson'un oldu.

106. Indianapolis 500 yarışı, son bölümde Jimmie Johnson'un geçirdiği kazanın ardından kırmızı bayraklarla durduruldu.

Kırmızı bayraktan sonra 2 turluk bir mücadele gerçekleşti ve o kısa mücadelede Chip Ganassi Racing pilotu Ericsson, yaptığı bazı agresif savunmalarla ve yön değişimleriyle rakiplerini arkasında tutarak kazanmayı başardı.

Yarışın çoğunu, Ericsson'un takım arkadaşlarından Scott Dixon lider götürdü ancak son pit stoptaki pit yolu hız sınırını aşması Dixon'a pahalıya mal oldu.

Arrow McLaren SP'den Pato O'Ward, Ericsson'un arkasında 2. olurken takım arkadaşı Felix Rosenqvist 4. oldu.

Chip Ganassi Racing pilotlarından Tony Kanaan, 3. olarak yarışı podyumda tamamladı.

Dixon, son pit stopundaki hatasının ardından yarışı 21. sırada tamamlamış oldu.