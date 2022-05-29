106. Indy 500'ü eski F1 pilotu Marcus Ericsson kazandı!
Motor sporlarının en prestijli etkinliklerinden birisi olan Indy 500'de bu senenin galibi eski Formula 1 pilotu Marcus Ericsson oldu.
Formula 1'in en prestijli yarışı olan Monako GP'de kazanan isim Sergio Perez olurken, dünyanın diğer ucunda gerçekleştirilen bir diğer prestijli yarış olan Indy 500'de zafer Ericsson'un oldu.
106. Indianapolis 500 yarışı, son bölümde Jimmie Johnson'un geçirdiği kazanın ardından kırmızı bayraklarla durduruldu.
Kırmızı bayraktan sonra 2 turluk bir mücadele gerçekleşti ve o kısa mücadelede Chip Ganassi Racing pilotu Ericsson, yaptığı bazı agresif savunmalarla ve yön değişimleriyle rakiplerini arkasında tutarak kazanmayı başardı.
Yarışın çoğunu, Ericsson'un takım arkadaşlarından Scott Dixon lider götürdü ancak son pit stoptaki pit yolu hız sınırını aşması Dixon'a pahalıya mal oldu.
Arrow McLaren SP'den Pato O'Ward, Ericsson'un arkasında 2. olurken takım arkadaşı Felix Rosenqvist 4. oldu.
Chip Ganassi Racing pilotlarından Tony Kanaan, 3. olarak yarışı podyumda tamamladı.
Dixon, son pit stopundaki hatasının ardından yarışı 21. sırada tamamlamış oldu.
|Sıra
|Sürücü
|Takım
|Tur
|Zaman
|Fark
|Ara
|Mph
|Puan
|1
|Marcus Ericsson
|Chip Ganassi Racing
|200
|2:51'00.643
|199.774
|2
|Patricio O'Ward
|Schmidt Peterson Motorsports
|200
|2:51'02.436
|1.792
|1.792
|192.311
|3
|Tony Kanaan
|Chip Ganassi Racing
|200
|2:51'04.160
|3.517
|1.724
|187.036
|4
|Felix Rosenqvist
|Schmidt Peterson Motorsports
|200
|2:51'04.769
|4.126
|0.609
|186.408
|5
|Alexander Rossi
|Andretti Autosport
|200
|2:51'05.623
|4.980
|0.853
|185.165
|6
|Conor Daly
|Ed Carpenter Racing
|200
|2:51'05.723
|5.079
|0.099
|186.386
|7
|Helio Castroneves
|Michael Shank Racing
|200
|2:51'07.204
|6.561
|1.481
|181.915
|8
|Simon Pagenaud
|Michael Shank Racing
|200
|2:51'07.736
|7.093
|0.532
|181.526
|9
|Alex Palou
|Chip Ganassi Racing
|200
|2:51'08.887
|8.244
|1.150
|178.405
|10
|Santino Ferrucci
|Dreyer & Reinbold Racing
|200
|2:51'10.476
|9.832
|1.588
|174.744
|11
|Juan Pablo Montoya
|Schmidt Peterson Motorsports
|200
|2:51'11.407
|10.764
|0.931
|173.896
|12
|J.R. Hildebrand
|A.J. Foyt Enterprises
|200
|2:51'12.298
|11.655
|0.890
|171.872
|13
|Josef Newgarden
|Team Penske
|200
|2:51'12.470
|11.827
|0.172
|172.486
|14
|Graham Rahal
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|200
|2:51'13.068
|12.425
|0.597
|171.223
|15
|Will Power
|Team Penske
|200
|2:51'13.946
|13.303
|0.878
|169.924
|16
|David Malukas
|Dale Coyne Racing with HMD
|200
|2:51'14.271
|13.628
|0.324
|170.161
|17
|Kyle Kirkwood
|A.J. Foyt Enterprises
|200
|2:51'15.229
|14.586
|0.958
|167.058
|18
|Ed Carpenter
|Ed Carpenter Racing
|200
|2:51'16.203
|15.560
|0.973
|166.992
|19
|Devlin DeFrancesco
|Andretti Autosport
|200
|2:51'16.465
|15.821
|0.261
|166.404
|20
|Christian Lundgaard
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|200
|2:51'16.974
|16.330
|0.509
|162.705
|21
|Scott Dixon
|Chip Ganassi Racing
|200
|2:51'18.767
|18.123
|1.793
|160.512
|22
|Marco Andretti
|Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani
|200
|2:51'25.843
|25.200
|7.076
|162.414
|23
|Sage Karam
|Dreyer & Reinbold Racing
|199
|2:50'20.984
|1 Lap
|1 Lap
|200.379
|24
|Jack Harvey
|Rahal Letterman Lanigan Racing
|199
|2:51'18.500
|1 Lap
|57.516
|163.095
|25
|Takuma Sato
|Dale Coyne Racing
|199
|2:51'22.786
|1 Lap
|4.285
|153.690
|26
|Dalton Kellett
|A.J. Foyt Enterprises
|198
|2:51'19.269
|2 Laps
|1 Lap
|162.598
|27
|Stefan Wilson
|DragonSpeed / Cusick Motorsports
|198
|2:51'20.153
|2 Laps
|0.884
|159.387
|28
|Jimmie Johnson
|Chip Ganassi Racing
|193
|2:40'00.723
|7 Laps
|5 Laps
|218.237
|29
|Scott McLaughlin
|Team Penske
|150
|2:03'26.779
|50 Laps
|43 Laps
|219.216
|30
|Colton Herta
|Andretti Autosport
|129
|1:51'26.138
|71 Laps
|21 Laps
|79.558
|31
|Romain Grosjean
|Andretti Autosport
|105
|1:26'22.626
|95 Laps
|24 Laps
|217.339
|32
|Callum Ilott
|Juncos Hollinger Racing
|68
|53'49.609
|132 Laps
|37 Laps
|218.062
|33
|Rinus van Kalmthout
|Ed Carpenter Racing
|38
|26'45.429
|162 Laps
|30 Laps
|221.304
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