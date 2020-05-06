Alonso: "IndyCar'da tam zamanlı yarışmam mümkün değil"

2005 ve 2006 Formula 1 dünya şampiyonu Fernando Alonso, son iki yılda Le Mans 24 Saat'i kazanmayı başardı ve aynı zamanda Daytona ile Sebring gibi yarışlarda da zafere ulaştı.

Bu yıl Dakar Rallisi'ne katılan Alonso, etap zaferi elde edemese bile etkileyici bir çaylak yılını geride bıraktı.

Alonso bu yıl Indy 500'de mücadele edecek ve gelecekte IndyCar'da tam zamanlı olarak yarışabileceği konuşuluyor.

Ancak Alonso, çok fazla hazırlık ve bağlılık gerektireceği için bunun artık mümkün olmadığını söyledi.

Alonso, “İki yıl önce düşündüğüm bir şeydi. Formula 1'i bıraktığım zaman, bir sonraki adımımın ne olacağını ve ne yapacağımı düşünüyordum. Tabii ki WEC şampiyonluğunu, Dünya Dayanıklılık şampiyonluğunu ve Formula 1 şampiyonluğunu kazanmam göz önüne alındığında, bir gün neden IndyCar şampiyonu olmayayım?

"Sadece Indy 500'ü değil, genel olarak şampiyonayı kazanmaya çalışabilirim. Elbette bu benzersiz olurdu."

"Tarihte bunu yapabilen yok. Bunu yapan tarihteki ilk kişi olabilirim ve bu bana her zaman çok cazip geldi."

“Ancak bunu yapmam için gereken bağlılık, hayatımın bu noktasında çok yüksek olacak. Sanırım birkaç yıl önce benim için bir olasılıktı. Ama şu anda, 16 veya 17 yarış yapmak, tüm pistleri öğrenmeye çalışmak, belki de hayatımın şu noktasında memnun olmayacağı bir hazırlık ve bağlılık seviyesi gerektirecek."

“Indy 500 zaten büyük bir bağlılık ve bir yarış için uzun bir hazırlık dönemi gerektiriyor. Bu yüzden tüm şampiyona için nasıl olacağını hayal bile edemiyorum. Bu tam bir bağlılık gerektirir."