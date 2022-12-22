Tandy: "Porsche 963, 919'a göre oldukça farklı"

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Porsche'a geri dönen Tandy, 2023 yılında tam zamanlı olarak IMSA'da yarışacak. Yeni kurulan Porsche Penske Motorsport'ta Tandy'nin takım arkadaşı ise Mathieu Jaminet olacak.

2014-2017 sezonları arasında Porsche 919 direksiyonunda başarılı yarışlar çıkaran Tandy'i bekleyen sıradaki mücadele, yeni 963'e alışmak olacak.

Araç 919 gibi bir hibrit sisteme sahip, ancak tekli spesifik enerji geri kazanım düzeni oldukça farklı. Tarihin en ikonik araçlarından 919, hem kinetik hem de termal sistemlere sahipti ve bu sistemler yaklaşık 900 beygir güç üreten iki litrelik V4 motorlu aracın her bir aksına güç sağlıyordu.

Tandy, "Araç 919'a benziyor ve direksiyon başına geçince benzer bir his veriyor, ancak sürüşleri çok farklı. LMP1 zamanının çok ötesinde bir sınıftı, Porsche'un amacı yeniden o seviyeye ulaşabilmek."

"LMP1 döneminde fabrikanın farklı bölümleri otomobilin farklı parçaları üzerinde çalışırdı, ancak hepsi tek bir projeye odaklanırdı. Her şey birlikte ve iç içe geliştiriliyordu. Her departmanın ofisleri birbirinin hemen yanındaydı."

"LMDh'deki en büyük fark, araç bir Porsche olsa da, dünyanın başka yerlerinden parçalar kullanıyor olmamız. Zorluk, tüm bu parçaları bir araya getirmekten kaynaklanıyor. Dış etkenler daha fazla olduğunda işimiz daha da zorlaşıyor."

"Bu düzenlemelerin güzelliği de bu, nitekim gelişim maliyeti azalıyor ve kolayca rekabetçi olabilmemizi sağlıyor. Açıkçası bu seviyedeki araçların hızlı olmasından yanayım, ama aynı zamanda olabildiğince uygun fiyatlı olmalılar ki mümkün olduğunca çok insan yarışabilsin." dedi.

#1 Porsche Team Porsche 919 Hybrid: Neel Jani, Andre Lotterer, Nick Tandy Photo by: Porsche Motorsport

Son birkaç sezondur GT yarışlarına odaklanan Tandy, Porsche 911'lerle Petit Le Mans'ın yanı sıra Nurburgring 24 Saat ve Spa 24 Saat gibi yarışlarda galibiyete ulaştı.

Üreticilerin odağının yeniden prototip yarışlarına kaydığını söyleyen Tandy, "Son birkaç yıldır takımlar ve üreticilerin odağı GT yarışlarındaydı, bu nedenle geri dönüyormuşuz gibi hissediyorum."

"Açıkçası şu anda bu sporun içinde olduğum için şanslıyım; en üst seviyede üç çok farklı dönemdeki muhteşem araçların [LMP1, GT ve GTP] deneyimlemiş olacağım!"

"GTP ve Hypercar arasındaki ilişkinin nasıl geliştiğini görmek de çok ilginç olacak. Elbette, araçların ikisi de hibrit prototipler, ancak son derece farklılar." dedi.