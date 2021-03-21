Sebring 12 Saat: Bourdais, Duval ve Vautier JDC-Miller Cadillac'le kazandı

Timothe Buret'in büyük kazası sonrasında 6. sarı bayrak çıktı ve tüm DPi'ler pite girdi. Yarış yeniden başladığında ise Filipe Albuquerque'nin sürdüğü Wayne Taylor Racing'in Acura ARX-05 aracı, Chip Ganassi Racing'in Scott Dixon tarafından sürülen Cadillac'inin önüne geçmişti.

Kısa bir süre sonra Dixon Albuquerque'yi geçerek liderliği aldı. Dixon turbolu araçlara tur başında neredeyse 1 saniye fark atıyordu, Pla ise Alberquerque'yi 6 saniye gerisinde bırakmıştı. Simon Pagenaud'un sürdüğü #48 AXR Cadillac ise sürücü başına maksimum sürüş hakkını geçtiği için sınıf sonuncusu oldu.

Mike Conway'in #31 AXR Cadillac'i pist üstünde durunca tekrar sarı bayrak çıktı ve son 2 saat kala tüm prototipler pite girdi.

Yarış yeniden başladığında Rossi 6.lığa düşerken IMSA, WTR aracının güç kaybetmesinin, Albuquerque'nin öncesinde GTD Lexus'la çarpması sonucu araca hasar vermesinden kaynaklandığını açıkladı.

son 72 dk kala Jarvis pite girerek Mazda'yı Harry Tincknell'e bıraktı. Ganassi de buna cevap olarak Dixon'ı pite çağırdı. Dixon pite girmeye çalışırken aracının sağ ön köşesine GTLM BMW aracı çarptı ve pitte aracın burnu yenilenirken takım 3 tur kaybetti.

JDC-Miller Cadillac'i süren Thus Bourdais yarışın çoğunluğu boyunca 1 tur gerideydi fakat 1 saatten az zaman kala liderliği eline aldı.

Son pit stopunu yaparken Bourdais Tincknell'in 8 sn önündeydi. Kobayashi buna cevap olarak 1 tur sonra pite girdi, Tincknell de ondan bir sonraki tur pit stopunu yaptı. Sonrasında bir GRD aracı büyük bir kaza yaptığı için ilk 5 araç yeniden birbirlerine yaklaştı - Bourdais, Tincknell, Rossi, Cameron ve Kobayashi.

Yarış yen,iden başladığında Bourdais Tincknell'den kaçabildi, Cameron ise 1. virajda Rossi'nin dışından geçerek 3.lüğü aldı.

Dar virajlara girerken lastikleri kilitlenen Tincknell, Kobayashi'nin sadece 0.2 saniye önünde 2.liği alırken yarışı kazanan takım, Mazda'nın 1.4 saniye önündeki JDC-miller Motorsports Cadillac sürücüüleri Bourdais, Tristan Vautier ve Loic Duval oldu.

Kobayashi'nin Cadillac'i AXR'in önceki zaman cezası sebebiyle 7.liğe düşerken, MSR ve WTR Acura'lar böylelikle 4.lük ve 5.likten 3.lük ve 4.lüğe yükselmiş oldu.

LMP2'de ise Mikkel Jensen, PR1/Mathiasen Motorsports'un Oreca aracını, Ryan Dalziel'in Rolex 24 Saat galibi Era Motorsport aracının önünde liderliğe sürdü.

LMP3'te ise Colin Braun, George Kurtz ve Jon Bennett'ın CORE Autosport Ligier'i, diğer 2 Riley Motorsports Ligier'inin önünde, damalı bayrağı ilk sırada gördü.

GT Le Mans: Corvette/BMW kazası WeatherTech Porsche'ye galibiyeti getirdi

Son 2 saat kala yarış yeniden başladığında ilk 2 sırada sırasıyla Philipp Eng ve John Edwards'ın BMW'leri vardı, 3. sırada ise Matt Campbell komutasındaki Porsche 911 RSR bulunuyordu. Yarışa uzun süre liderlik eden Antonio Garcia'nın #3 Corvette C8.R'si ise her tur zaman kaybediyordu.

Edwards, sürücü değişikliği için pite girdiğinde #24 BMW, yakıt ikmali sırasında alev aldı, Rahal Letterman Lanigan ekibi ise alevleri hızlıca söndürdü. BMW yeniden psite girdiğinde 4ç sıradaydı ve tur yemişti, lider ise Garcia'nın Corvette'iydi.

Fakat son pit stoplardan sonra Jaminet liderliği aldı ama son yeniden başlatmada De Philippi tarafından geçildi. BMW Garcia'ya yaklaşmaya çalışırken 7. virajda araca çarparak hasar verdi ve pitten geçiş cezası aldı.

Bu da Jaminet'in Porsche'sine liderliği verdi, Corvette ise hasardan sonra çok yavaşladı ve De Philippi tarafından tekrar geçildi.

GT Daytona: Pfaff liderliğinde Porsche 1. ve 2. sıraları aldı

Zacharie Robichon'un sürdüğü, Pfaff Motorsports'un Porsche 911 GT3 R aracı son 2 saat kala yarışa liderlik etti fakat arkasındaki Wright Motorsports Porsche pitten geçiş cezası alınca diğer takımların saldırısına açık hale geldi.

Bu da 2. sıradaki Porsche'yi 6. sıraya düşürdü. Fakat pitten çıktıktan sonra Hindman'ın sürdüğü Porsche, Katherine Legge'nin sürdüğü Team Hardpoint EBM Porsche'sini geçerek 5.liği aldı.

Sonrasında 7. sarı bayrak seansı çıkınca tüm GTD araçlar pite girdi, liderlik yine Pfaff Porsche'deydi. Fakat sonraki turlarda Vanthoor, Zack Veach'in sürdüğü Lexus RC F'E çarparak Veach'in pite girmesine ve ceza almasına sebep oldu, Porsche sürücüsü ceza almadı.

Son 20 dakika kala yarış son defa yeniden başlatılmadan önce Vathoor'un gerisinde sırasıyla Long, Gunn, Legge ve Lally vardı. Sonrasında #75 Mercedes-AMG GT3 aracının, pit düzlüğüne gelirken lastiği koptuğundan, aracın sürücüsü Maro Engel spin atarak duvara çarptı ve yarışta yeniden sarı bayrak seansı başladı.

Vanthoor yeniden başlatmada Long'a fark açtı, Gunn 3.lükte kaldı, Legge ve Lally de 4.lük için mücadele ederken birbirlerine çarptılar. Legge suçlu bulundu ve ceza aldı, böylece Magnus Acura aracının gerisinde 5.liği almak zorunda kaldı.

Yarış Sonuçları:

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