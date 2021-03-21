Sebring 12 Saat: Bourdais, Duval ve Vautier JDC-Miller Cadillac'le kazandı
Sebring'de heyecanlı geçen son saatlerin ardından JDC-Miller MotorSports Cadillac; Tristan Vautier, Loic Duval and Sebastien Bourdais sürücülüğünde, geçen senenin galibi Mazda'nın önünde yarışı kazandı.
Timothe Buret'in büyük kazası sonrasında 6. sarı bayrak çıktı ve tüm DPi'ler pite girdi. Yarış yeniden başladığında ise Filipe Albuquerque'nin sürdüğü Wayne Taylor Racing'in Acura ARX-05 aracı, Chip Ganassi Racing'in Scott Dixon tarafından sürülen Cadillac'inin önüne geçmişti.
Kısa bir süre sonra Dixon Albuquerque'yi geçerek liderliği aldı. Dixon turbolu araçlara tur başında neredeyse 1 saniye fark atıyordu, Pla ise Alberquerque'yi 6 saniye gerisinde bırakmıştı. Simon Pagenaud'un sürdüğü #48 AXR Cadillac ise sürücü başına maksimum sürüş hakkını geçtiği için sınıf sonuncusu oldu.
Mike Conway'in #31 AXR Cadillac'i pist üstünde durunca tekrar sarı bayrak çıktı ve son 2 saat kala tüm prototipler pite girdi.
Yarış yeniden başladığında Rossi 6.lığa düşerken IMSA, WTR aracının güç kaybetmesinin, Albuquerque'nin öncesinde GTD Lexus'la çarpması sonucu araca hasar vermesinden kaynaklandığını açıkladı.
son 72 dk kala Jarvis pite girerek Mazda'yı Harry Tincknell'e bıraktı. Ganassi de buna cevap olarak Dixon'ı pite çağırdı. Dixon pite girmeye çalışırken aracının sağ ön köşesine GTLM BMW aracı çarptı ve pitte aracın burnu yenilenirken takım 3 tur kaybetti.
JDC-Miller Cadillac'i süren Thus Bourdais yarışın çoğunluğu boyunca 1 tur gerideydi fakat 1 saatten az zaman kala liderliği eline aldı.
Son pit stopunu yaparken Bourdais Tincknell'in 8 sn önündeydi. Kobayashi buna cevap olarak 1 tur sonra pite girdi, Tincknell de ondan bir sonraki tur pit stopunu yaptı. Sonrasında bir GRD aracı büyük bir kaza yaptığı için ilk 5 araç yeniden birbirlerine yaklaştı - Bourdais, Tincknell, Rossi, Cameron ve Kobayashi.
Yarış yen,iden başladığında Bourdais Tincknell'den kaçabildi, Cameron ise 1. virajda Rossi'nin dışından geçerek 3.lüğü aldı.
Dar virajlara girerken lastikleri kilitlenen Tincknell, Kobayashi'nin sadece 0.2 saniye önünde 2.liği alırken yarışı kazanan takım, Mazda'nın 1.4 saniye önündeki JDC-miller Motorsports Cadillac sürücüüleri Bourdais, Tristan Vautier ve Loic Duval oldu.
Kobayashi'nin Cadillac'i AXR'in önceki zaman cezası sebebiyle 7.liğe düşerken, MSR ve WTR Acura'lar böylelikle 4.lük ve 5.likten 3.lük ve 4.lüğe yükselmiş oldu.
LMP2'de ise Mikkel Jensen, PR1/Mathiasen Motorsports'un Oreca aracını, Ryan Dalziel'in Rolex 24 Saat galibi Era Motorsport aracının önünde liderliğe sürdü.
LMP3'te ise Colin Braun, George Kurtz ve Jon Bennett'ın CORE Autosport Ligier'i, diğer 2 Riley Motorsports Ligier'inin önünde, damalı bayrağı ilk sırada gördü.
GT Le Mans: Corvette/BMW kazası WeatherTech Porsche'ye galibiyeti getirdi
Son 2 saat kala yarış yeniden başladığında ilk 2 sırada sırasıyla Philipp Eng ve John Edwards'ın BMW'leri vardı, 3. sırada ise Matt Campbell komutasındaki Porsche 911 RSR bulunuyordu. Yarışa uzun süre liderlik eden Antonio Garcia'nın #3 Corvette C8.R'si ise her tur zaman kaybediyordu.
Edwards, sürücü değişikliği için pite girdiğinde #24 BMW, yakıt ikmali sırasında alev aldı, Rahal Letterman Lanigan ekibi ise alevleri hızlıca söndürdü. BMW yeniden psite girdiğinde 4ç sıradaydı ve tur yemişti, lider ise Garcia'nın Corvette'iydi.
Fakat son pit stoplardan sonra Jaminet liderliği aldı ama son yeniden başlatmada De Philippi tarafından geçildi. BMW Garcia'ya yaklaşmaya çalışırken 7. virajda araca çarparak hasar verdi ve pitten geçiş cezası aldı.
Bu da Jaminet'in Porsche'sine liderliği verdi, Corvette ise hasardan sonra çok yavaşladı ve De Philippi tarafından tekrar geçildi.
GT Daytona: Pfaff liderliğinde Porsche 1. ve 2. sıraları aldı
Zacharie Robichon'un sürdüğü, Pfaff Motorsports'un Porsche 911 GT3 R aracı son 2 saat kala yarışa liderlik etti fakat arkasındaki Wright Motorsports Porsche pitten geçiş cezası alınca diğer takımların saldırısına açık hale geldi.
Bu da 2. sıradaki Porsche'yi 6. sıraya düşürdü. Fakat pitten çıktıktan sonra Hindman'ın sürdüğü Porsche, Katherine Legge'nin sürdüğü Team Hardpoint EBM Porsche'sini geçerek 5.liği aldı.
Sonrasında 7. sarı bayrak seansı çıkınca tüm GTD araçlar pite girdi, liderlik yine Pfaff Porsche'deydi. Fakat sonraki turlarda Vanthoor, Zack Veach'in sürdüğü Lexus RC F'E çarparak Veach'in pite girmesine ve ceza almasına sebep oldu, Porsche sürücüsü ceza almadı.
Son 20 dakika kala yarış son defa yeniden başlatılmadan önce Vathoor'un gerisinde sırasıyla Long, Gunn, Legge ve Lally vardı. Sonrasında #75 Mercedes-AMG GT3 aracının, pit düzlüğüne gelirken lastiği koptuğundan, aracın sürücüsü Maro Engel spin atarak duvara çarptı ve yarışta yeniden sarı bayrak seansı başladı.
Vanthoor yeniden başlatmada Long'a fark açtı, Gunn 3.lükte kaldı, Legge ve Lally de 4.lük için mücadele ederken birbirlerine çarptılar. Legge suçlu bulundu ve ceza aldı, böylece Magnus Acura aracının gerisinde 5.liği almak zorunda kaldı.
Yarış Sonuçları:
|Sıra
|Sınıf
|Num
|Sürücü
|Şase
|Tur
|Zaman
|1
|DPi
|5
| Tristan Vautier
Loic Duval
Sébastien Bourdais
|Cadillac DPi
|349
|12:01'01.418
|2
|DPi
|55
| Oliver Jarvis
Harry Tincknell
Jonathan Bomarito
|Mazda DPi
|349
|12:01'02.853
|3
|DPi
|48
| Jimmie Johnson
Kamui Kobayashi
Simon Pagenaud
|Cadillac DPi
|349
|12:01'03.059
|4
|DPi
|60
| Dane Cameron
Olivier Pla
Juan Pablo Montoya
|Acura DPi
|349
|12:01'04.032
|5
|DPi
|10
| Ricky Taylor
Filipe Albuquerque
Alexander Rossi
|Acura DPi
|349
|12:01'06.736
|6
|DPi
|01
| Renger vanderZande
Kevin Magnussen
Scott Dixon
|Cadillac DPi
|347
|12:01'05.102
|7
|LMP2
|52
| Ben Keating
Mikkel Jensen
Scott Huffaker
|ORECA LMP2 07
|344
|12:01'23.212
|8
|LMP2
|18
| Dwight Merriman
Kyle Tilley
Ryan Dalziel
|ORECA LMP2 07
|344
|12:01'25.799
|9
|GTLM
|79
| Cooper MacNeil
Mathieu Jaminet
Matt Campbell
|Porsche 911 RSR - 19
|334
|12:02'42.220
|10
|GTLM
|25
| Connor dePhillippi
Philipp Eng
Bruno Spengler
|BMW M8 GTE
|333
|12:01'18.541
|11
|LMP2
|22
|James McGuire
Wayne Boyd
Guy Smith
|ORECA LMP2 07
|333
|12:02'14.977
|12
|GTLM
|24
| John Edwards
Jesse Krohn
Augusto Farfus
|BMW M8 GTE
|333
|12:02'43.161
|13
|GTLM
|3
| Antonio Garcia
Jordan Taylor
Nick Catsburg
|Corvette C8.R
|333
|12:02'51.712
|14
|GTLM
|4
| Tommy Milner
Nick Tandy
Alexander Sims
|Corvette C8.R
|330
|12:01'14.546
|15
|LMP3
|54
| Jon Bennett
George Kurtz
Colin Braun
|Ligier JS P320
|329
|12:02'33.175
|16
|LMP3
|91
| Jim Cox
Dylan Murry
Jeroen Bleekemolen
|Ligier JS P320
|329
|12:02'35.860
|17
|LMP3
|74
| Gar Robinson
Scott Andrews
Spencer Pigot
|Ligier JS P320
|329
|12:02'36.376
|18
|LMP3
|7
| Jim Norman
Oliver Askew
Austin McCusker
|Duqueine D08
|328
|12:01'40.493
|19
|LMP3
|33
| Joao Barbosa
Yann Clairay
Lance Willsey
|Ligier JS P320
|328
|12:02'50.163
|20
|GTD
|9
| Zacharie Robichon
Laurens Vanthoor
Lars Kern
|Porsche 911 GT3 R
|320
|12:01'25.556
|21
|GTD
|16
| Patrick Long
Jan Heylen
Trent Hindman
|Porsche 911 GT3 R
|320
|12:01'27.668
|22
|GTD
|23
| Ian James
Roman De Angelis
Ross Gunn
|Aston Martin Vantage GT3
|320
|12:01'48.947
|23
|GTD
|44
| John Potter
Andy Lally
Spencer Pumpelly
|Acura NSX GT3
|320
|12:02'08.207
|24
|GTD
|88
| Christina Nielsen
Katherine Legge
Ana Beatriz
|Porsche 911 GT3 R
|320
|12:02'18.500
|25
|GTD
|12
| Frankie Montecalvo
Zach Veach
Robert Megennis
|Lexus RC F GT3
|319
|12:01'39.225
|26
|GTD
|14
| Aaron Telitz
Jack Hawksworth
Kyle Kirkwood
|Lexus RC F GT3
|313
|12:01'31.478
|27
|GTD
|96
| Bill Auberlen
Robby Foley
Aidan Read
|BMW M6 GT3
|313
|12:01'36.058
|28
|GTD
|75
| Kenny Habul
Maro Engel
Mikael Grenier
|Mercedes-AMG GT3
|304
|11:24'26.045
|29
|DPi
|31
| Felipe Nasr
Mike Conway
Pipo Derani
|Cadillac DPi
|292
|10:04'05.751
|30
|GTD
|99
| Rob Ferriol
Earl Bamber
Trenton Estep
|Porsche 911 GT3 R
|280
|12:01'36.620
|31
|LMP2
|8
| John Farano
Gabriel Aubry
Timothé Buret
|ORECA LMP2 07
|266
|9:14'04.319
|32
|LMP3
|83
| Matthew Bell
Rodrigo Sales
Niklas Kruetten
|Duqueine D08
|265
|10:51'09.230
|33
|GTD
|1
| Bryan Sellers
Madison Snow
Corey Lewis
|Lamborghini Huracan GT3
|255
|9:37'34.679
|34
|LMP3
|38
| Rasmus Lindh
Mateo Llarena
Dan Goldburg
|Ligier JS P320
|177
|6:24'04.063
|35
|GTD
|28
| Daniel Morad
Michael Quesada
Billy Johnson
|Mercedes-AMG GT3
|91
|3:19'57.664
|36
|GTD
|19
| Stephen Simpson
Franck Perera
Tim Zimmermann
|Lamborghini Huracan GT3
|91
|3:19'57.925
|37
|LMP2
|11
| Thomas Steven
Tristan Nunez
Thomas Merrill
|ORECA LMP2 07
|90
|3:33'28.269
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|IMSA
|Etkinlik
|Sebring 12 Saat
|Pilotlar
|Loic Duval , Sébastien Bourdais , Tristan Vautier
|Takımlar
|JDC/Miller Motorsports
|Editör
|David Malsher