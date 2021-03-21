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IMSA / Sebring 12 Saat / Yarış raporu

Sebring 12 Saat: Bourdais, Duval ve Vautier JDC-Miller Cadillac'le kazandı

Ekleyen:
Çeviren:
Memet Kağan Bilgili
, Editör

Sebring'de heyecanlı geçen son saatlerin ardından JDC-Miller MotorSports Cadillac; Tristan Vautier, Loic Duval and Sebastien Bourdais sürücülüğünde, geçen senenin galibi Mazda'nın önünde yarışı kazandı.

Sebring 12 Saat: Bourdais, Duval ve Vautier JDC-Miller Cadillac'le kazandı

Timothe Buret'in büyük kazası sonrasında 6. sarı bayrak çıktı ve tüm DPi'ler pite girdi. Yarış yeniden başladığında ise Filipe Albuquerque'nin sürdüğü Wayne Taylor Racing'in Acura ARX-05 aracı, Chip Ganassi Racing'in Scott Dixon tarafından sürülen Cadillac'inin önüne geçmişti.

Kısa bir süre sonra Dixon Albuquerque'yi geçerek liderliği aldı. Dixon turbolu araçlara tur başında neredeyse 1 saniye fark atıyordu, Pla ise Alberquerque'yi 6 saniye gerisinde bırakmıştı. Simon Pagenaud'un sürdüğü #48 AXR Cadillac ise sürücü başına maksimum sürüş hakkını geçtiği için sınıf sonuncusu oldu.

Mike Conway'in #31 AXR Cadillac'i pist üstünde durunca tekrar sarı bayrak çıktı ve son 2 saat kala tüm prototipler pite girdi.

Yarış yeniden başladığında Rossi 6.lığa düşerken IMSA, WTR aracının güç kaybetmesinin, Albuquerque'nin öncesinde GTD Lexus'la çarpması sonucu araca hasar vermesinden kaynaklandığını açıkladı.

son 72 dk kala Jarvis pite girerek Mazda'yı Harry Tincknell'e bıraktı. Ganassi de buna cevap olarak Dixon'ı pite çağırdı. Dixon pite girmeye çalışırken aracının sağ ön köşesine GTLM BMW aracı çarptı ve pitte aracın burnu yenilenirken takım 3 tur kaybetti.

JDC-Miller Cadillac'i süren Thus Bourdais yarışın çoğunluğu boyunca 1 tur gerideydi fakat 1 saatten az zaman kala liderliği eline aldı.

Son pit stopunu yaparken Bourdais Tincknell'in 8 sn önündeydi. Kobayashi buna cevap olarak 1 tur sonra pite girdi, Tincknell de ondan bir sonraki tur pit stopunu yaptı. Sonrasında bir GRD aracı büyük bir kaza yaptığı için ilk  5 araç yeniden birbirlerine yaklaştı - Bourdais, Tincknell, Rossi, Cameron ve Kobayashi.

Yarış yen,iden başladığında Bourdais Tincknell'den kaçabildi, Cameron ise 1. virajda Rossi'nin dışından geçerek 3.lüğü aldı.

Dar virajlara girerken lastikleri kilitlenen Tincknell, Kobayashi'nin sadece 0.2 saniye önünde 2.liği alırken yarışı kazanan takım, Mazda'nın 1.4 saniye önündeki JDC-miller Motorsports Cadillac sürücüüleri Bourdais, Tristan Vautier ve Loic Duval oldu.

Kobayashi'nin Cadillac'i AXR'in önceki zaman cezası sebebiyle 7.liğe düşerken, MSR ve WTR Acura'lar böylelikle 4.lük ve 5.likten 3.lük ve 4.lüğe yükselmiş oldu.

LMP2'de ise Mikkel Jensen, PR1/Mathiasen Motorsports'un Oreca aracını, Ryan Dalziel'in Rolex 24 Saat galibi Era Motorsport aracının önünde liderliğe sürdü.

LMP3'te ise Colin Braun, George Kurtz ve Jon Bennett'ın CORE Autosport Ligier'i, diğer 2 Riley Motorsports Ligier'inin önünde, damalı bayrağı ilk sırada gördü.

GT Le Mans: Corvette/BMW kazası WeatherTech Porsche'ye galibiyeti getirdi

Son 2 saat kala yarış yeniden başladığında ilk 2 sırada sırasıyla Philipp Eng ve John Edwards'ın BMW'leri vardı, 3. sırada ise Matt Campbell komutasındaki Porsche 911 RSR bulunuyordu. Yarışa uzun süre liderlik eden Antonio Garcia'nın #3 Corvette C8.R'si ise her tur zaman kaybediyordu.

Edwards, sürücü değişikliği için pite girdiğinde #24 BMW, yakıt ikmali sırasında alev aldı, Rahal Letterman Lanigan ekibi ise alevleri hızlıca söndürdü. BMW yeniden psite girdiğinde 4ç sıradaydı ve tur yemişti, lider ise Garcia'nın Corvette'iydi.

Fakat son pit stoplardan sonra Jaminet liderliği aldı ama son yeniden başlatmada De Philippi tarafından geçildi. BMW Garcia'ya yaklaşmaya çalışırken 7. virajda araca çarparak hasar verdi ve pitten geçiş cezası aldı.

Bu da Jaminet'in Porsche'sine liderliği verdi, Corvette ise hasardan sonra çok yavaşladı ve De Philippi tarafından tekrar geçildi.

GT Daytona: Pfaff liderliğinde Porsche 1. ve 2. sıraları aldı

Zacharie Robichon'un sürdüğü, Pfaff Motorsports'un Porsche 911 GT3 R aracı son 2 saat kala yarışa liderlik etti fakat arkasındaki Wright Motorsports Porsche pitten geçiş cezası alınca diğer takımların saldırısına açık hale geldi.

Bu da 2. sıradaki Porsche'yi 6. sıraya düşürdü. Fakat pitten çıktıktan sonra Hindman'ın sürdüğü Porsche, Katherine Legge'nin sürdüğü Team Hardpoint EBM Porsche'sini geçerek 5.liği aldı.

Sonrasında 7. sarı bayrak seansı çıkınca tüm GTD araçlar pite girdi, liderlik yine Pfaff Porsche'deydi. Fakat sonraki turlarda Vanthoor, Zack Veach'in sürdüğü Lexus RC F'E çarparak Veach'in pite girmesine ve ceza almasına sebep oldu, Porsche sürücüsü ceza almadı.

Son 20 dakika kala yarış son defa yeniden başlatılmadan önce Vathoor'un gerisinde sırasıyla Long, Gunn, Legge ve Lally vardı. Sonrasında #75 Mercedes-AMG GT3 aracının, pit düzlüğüne gelirken lastiği koptuğundan, aracın sürücüsü Maro Engel spin atarak duvara çarptı ve yarışta yeniden sarı bayrak seansı başladı.

Vanthoor yeniden başlatmada Long'a fark açtı, Gunn 3.lükte kaldı, Legge ve Lally de 4.lük için mücadele ederken birbirlerine çarptılar. Legge suçlu bulundu ve ceza aldı, böylece Magnus Acura aracının gerisinde 5.liği almak zorunda kaldı.

Yarış Sonuçları:

Sıra Sınıf Num Sürücü Şase Tur Zaman
1 DPi 5 France Tristan Vautier
France Loic Duval
France Sébastien Bourdais 		Cadillac DPi 349 12:01'01.418
2 DPi 55 United Kingdom Oliver Jarvis
United Kingdom Harry Tincknell
United States Jonathan Bomarito 		Mazda DPi 349 12:01'02.853
3 DPi 48 United States Jimmie Johnson
Japan Kamui Kobayashi
France Simon Pagenaud 		Cadillac DPi 349 12:01'03.059
4 DPi 60 United States Dane Cameron
France Olivier Pla
Colombia Juan Pablo Montoya 		Acura DPi 349 12:01'04.032
5 DPi 10 United States Ricky Taylor
Portugal Filipe Albuquerque
United States Alexander Rossi 		Acura DPi 349 12:01'06.736
6 DPi 01 Netherlands Renger vanderZande
Denmark Kevin Magnussen
New Zealand Scott Dixon 		Cadillac DPi 347 12:01'05.102
7 LMP2 52 United States Ben Keating
Denmark Mikkel Jensen
United States Scott Huffaker 		ORECA LMP2 07 344 12:01'23.212
8 LMP2 18 United States Dwight Merriman
United Kingdom Kyle Tilley
United Kingdom Ryan Dalziel 		ORECA LMP2 07 344 12:01'25.799
9 GTLM 79 United States Cooper MacNeil
France Mathieu Jaminet
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 RSR - 19 334 12:02'42.220
10 GTLM 25 United States Connor dePhillippi
Austria Philipp Eng
Canada Bruno Spengler 		BMW M8 GTE 333 12:01'18.541
11 LMP2 22 James McGuire
United Kingdom Wayne Boyd
United Kingdom Guy Smith 		ORECA LMP2 07 333 12:02'14.977
12 GTLM 24 United States John Edwards
Finland Jesse Krohn
Brazil Augusto Farfus 		BMW M8 GTE 333 12:02'43.161
13 GTLM 3 Spain Antonio Garcia
United States Jordan Taylor
Netherlands Nick Catsburg 		Corvette C8.R 333 12:02'51.712
14 GTLM 4 United States Tommy Milner
United Kingdom Nick Tandy
United Kingdom Alexander Sims 		Corvette C8.R 330 12:01'14.546
15 LMP3 54 United States Jon Bennett
United States George Kurtz
United States Colin Braun 		Ligier JS P320 329 12:02'33.175
16 LMP3 91 United States Jim Cox
United States Dylan Murry
Netherlands Jeroen Bleekemolen 		Ligier JS P320 329 12:02'35.860
17 LMP3 74 United States Gar Robinson
Australia Scott Andrews
United States Spencer Pigot 		Ligier JS P320 329 12:02'36.376
18 LMP3 7 United States Jim Norman
United States Oliver Askew
United States Austin McCusker 		Duqueine D08 328 12:01'40.493
19 LMP3 33 Portugal Joao Barbosa
France Yann Clairay
United States Lance Willsey 		Ligier JS P320 328 12:02'50.163
20 GTD 9 Canada Zacharie Robichon
Belgium Laurens Vanthoor
Germany Lars Kern 		Porsche 911 GT3 R 320 12:01'25.556
21 GTD 16 United States Patrick Long
Belgium Jan Heylen
United States Trent Hindman 		Porsche 911 GT3 R 320 12:01'27.668
22 GTD 23 United Kingdom Ian James
Canada Roman De Angelis
United Kingdom Ross Gunn 		Aston Martin Vantage GT3 320 12:01'48.947
23 GTD 44 United States John Potter
United States Andy Lally
United States Spencer Pumpelly 		Acura NSX GT3 320 12:02'08.207
24 GTD 88 Denmark Christina Nielsen
United Kingdom Katherine Legge
Brazil Ana Beatriz 		Porsche 911 GT3 R 320 12:02'18.500
25 GTD 12 United States Frankie Montecalvo
United States Zach Veach
United States Robert Megennis 		Lexus RC F GT3 319 12:01'39.225
26 GTD 14 United States Aaron Telitz
United Kingdom Jack Hawksworth
United States Kyle Kirkwood 		Lexus RC F GT3 313 12:01'31.478
27 GTD 96 United States Bill Auberlen
United States Robby Foley
Australia Aidan Read 		BMW M6 GT3 313 12:01'36.058
28 GTD 75 Australia Kenny Habul
Germany Maro Engel
Canada Mikael Grenier 		Mercedes-AMG GT3 304 11:24'26.045
29 DPi 31 Brazil Felipe Nasr
United Kingdom Mike Conway
Brazil Pipo Derani 		Cadillac DPi 292 10:04'05.751
30 GTD 99 United States Rob Ferriol
New Zealand Earl Bamber
United States Trenton Estep 		Porsche 911 GT3 R 280 12:01'36.620
31 LMP2 8 Canada John Farano
France Gabriel Aubry
France Timothé Buret 		ORECA LMP2 07 266 9:14'04.319
32 LMP3 83 United Kingdom Matthew Bell
United States Rodrigo Sales
Niklas Kruetten		 Duqueine D08 265 10:51'09.230
33 GTD 1 United States Bryan Sellers
United States Madison Snow
United States Corey Lewis 		Lamborghini Huracan GT3 255 9:37'34.679
34 LMP3 38 Sweden Rasmus Lindh
Guatemala Mateo Llarena
Dan Goldburg		 Ligier JS P320 177 6:24'04.063
35 GTD 28 Canada Daniel Morad
United States Michael Quesada
United States Billy Johnson 		Mercedes-AMG GT3 91 3:19'57.664
36 GTD 19 South Africa Stephen Simpson
France Franck Perera
Germany Tim Zimmermann 		Lamborghini Huracan GT3 91 3:19'57.925
37 LMP2 11 United States Thomas Steven
United States Tristan Nunez
United States Thomas Merrill 		ORECA LMP2 07 90 3:33'28.269
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Bu Haber Hakkında

Seri IMSA
Etkinlik Sebring 12 Saat
Pilotlar Loic Duval , Sébastien Bourdais , Tristan Vautier
Takımlar JDC/Miller Motorsports
Editör David Malsher

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