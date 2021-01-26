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IMSA / Daytona 24 / Son dakika

Salih'in Daytona ekibi, COVID-19'a yakalanan Jaminet'i sürücü kadrosundan çıkardı

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Salih'in Daytona ekibi, COVID-19'a yakalanan Jaminet'i sürücü kadrosundan çıkardı
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Mathieu Jaminet, COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bu hafta sonu yapılacak Daytona 24 Saat kadrosundan çıkarıldı ve yerini Sven Muller alacak.

IMSA Weathertech Sportcar Şampiyonası'nın LMP2 sınıfında bir Ligier'i yöneten RWR Earasia takımından yapılan açıklamaya göre temsilcimiz Salih Yoluç'a ek olarak Austin Dillon ve Cody Ware'le birlikte #51 aracı paylaşan Mathieu Jaminet'in COVID-19 testi pozitif çıktı.

Şimdi Jaminet'in yerini Sven Muller aldı ve Daytona 24 Saat'te direksiyona geçen isim o olacak.

Takımdan yapılan açıklamada, "Bu ayın başlarında Dubai 24 Saat'i kazanan Mathieu, Daytona'da yarışmak için sözleşme imzalamıştı, ancak COVID-19 testi testi pozitif çıktı. Herhangi bir semptoma sahip olmamasına ve sağlıklı hissetmesine rağmen Amerika'ya seyahat edemedi." denildi.

Jaminet şöyle yorumladı: "Doğrusu Daytona'da yarışamadığım için oldukça hayal kırıklığına uğradım. Ancak sağlığım iyi ve eğer yokluğumda birinin bu şansa sahip olmasını isteseydim, bir numaralı adayım iyi bir dostum ve takım arkadaşım olan Sven olurdu. Bunu seyredeceğim ve eminim RWR Eurasia iyi bir yarış çıkaracak."

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Bu Haber Hakkında

Seri IMSA
Etkinlik Daytona 24
Editör David Malsher

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