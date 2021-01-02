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Salih Yoluç, RWR Eurasia LMP2 ile Daytona 24 Saat'e katılacak!

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Salih Yoluç, RWR Eurasia LMP2 ile Daytona 24 Saat'e katılacak!
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Temsilcimiz Salih Yoluç, RWR Eurasia ekibiyle beraber ilk kez Daytona 24 Saat yarışında mücadele edecek.

Salih Yoluç, son yıllarda TF Sport ile Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın GT sınıfında mücadele ediyordu ve geçen yıl Le Mans 24 Saat'i kazanan ilk Türk olmuştu.

Şimdi Salih'in Daytona 24 Saat gibi oldukça prestijli bir yarışta yer alacağı açıklandı.

Rick Ware Racing ve Eurasia Motorsport'un ortaklığıyla ortaya çıkan RWR Eurasia ekibine katılan Salih, takımın Ligier JS P217'sini sürecek. 

Salih, Instagram hesabından haberleri doğruladı ve şöyle dedi: "2021’e güzel bir haberle başlayalım... Daytona zamanı! Dayanıklılık yarışlarının en prestijlilerinden olan Daytona 24 saat yarısında Eurasia Racing ile LMP2 sınıfında yarışacağımı duyurmaktan büyük mutluluk duyuyorum."

"Spa 24 saat ve Le Manş 24 saat galibiyetlerinden sonra hedef Daytona’yı da kazanıp dayanıklılık yarışlarının üçlü tacını almak olacak. 22 Ocak’ta Roar ile başlıyoruz!"

Salih'in takım arkadaşlarından bir tanesinin Austin Dillon, diğerinin ise Cody Ware olacağı açıklandı. Şimdilik dördüncü sürücünün kim olacağı açıklanmadı.

Tıpkı Salih gibi Austin Dillon da ilk kez Daytona 24 Saat'te sahne alacak. Amerikalı sürücü, son yıllarda düzenli olarak NASCAR Cup'a katıldı ve 2018'de Daytona 500'ü kazanarak dikkatleri üzerine çekti.

Ware ise 2019-20 sezonunda Asya Le Mans Serisi'nde şampiyon oldu.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri IMSA
Editör Kemal Şengül

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