Rolex 24 saat GTLM galibi Garcia da COVID-19 olmuş!

Garcia, Jordan Taylor ve Nicky Catsburg'ün oluşturduğu 3 numaralı Corvette ekibi, GTLM sınıfında takım arkadaşları Tommy Milner, Nick Tandy ve Alexander Sims'in önünde zafere ulaşmışlardı.

Corvette Racing, yarışın bitmesinin 10 dk sonrasında yarışın son bölümünde ortalıkta olmayan Garcia'nın durumuyla alakalı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada yarış hafta sonu öncesinde ülkeye girişte yapılan testlerde Garcia'nın testinin negatif çıktığı ancak yarıştan sonra ülkeden ayrılmak için yapılan test sonucunun ise pozitif çıktığı, bu bilginin gelmesinin ardından Garcia'nın yarıştan çekildiği ve onunla teması olan çalışanların karantina altına alınacağı duyuruldu.

Taylor ve Catsburg, yarışın yaklaşık olarak son 7 saatinde iki kişi mücadele etmelerine rağmen zafere ulaşmayı başardılar.