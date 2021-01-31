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IMSA / Daytona 24 / Son dakika

Rolex 24 saat GTLM galibi Garcia da COVID-19 olmuş!

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Rolex 24 saat GTLM galibi Garcia da COVID-19 olmuş!
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Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör

Corvette Racing’in Rolex 24 Saat'te GT Le Mans sınıfında zafere ulaşan ekibinde yer alan Antonio Garcia'nın COVID-19 testinin pozitif olduğu yarış içerisinde anlaşılmış ve bu yüzden pilot yarışın son bölümünü kaçırmak zorunda kalmış.

Garcia, Jordan Taylor ve Nicky Catsburg'ün oluşturduğu 3 numaralı Corvette ekibi, GTLM sınıfında takım arkadaşları Tommy Milner, Nick Tandy ve Alexander Sims'in önünde zafere ulaşmışlardı.

Corvette Racing, yarışın bitmesinin 10 dk sonrasında yarışın son bölümünde ortalıkta olmayan Garcia'nın durumuyla alakalı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada yarış hafta sonu öncesinde ülkeye girişte yapılan testlerde Garcia'nın testinin negatif çıktığı ancak yarıştan sonra ülkeden ayrılmak için yapılan test sonucunun ise pozitif çıktığı, bu bilginin gelmesinin ardından Garcia'nın yarıştan çekildiği ve onunla teması olan çalışanların karantina altına alınacağı duyuruldu.

Taylor ve Catsburg, yarışın yaklaşık olarak son 7 saatinde iki kişi mücadele etmelerine rağmen zafere ulaşmayı başardılar.

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Bu Haber Hakkında

Seri IMSA
Etkinlik Daytona 24
Pilotlar Antonio Garcia
Takımlar Corvette Racing
Editör David Malsher

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