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IMSA / Daytona 24 / Antrenman raporu

Daytona 24 Saat: Son antrenman seansının lideri Kobayashi

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Daytona 24 Saat: Son antrenman seansının lideri Kobayashi
Ekleyen:
24 Oca 2020 16:46

Wayne Taylor Racing sürücüsü Kamui Kobayashi, Dayona 24 Saat öncesinde son antrenman seansını zirvede tamamlayan isim oldu.

Geçen yıl Fernando Alonso'nun mücadele ettiği #10 Wayne Taylor Cadillac DPi, zorlu yarışın ardından zafere ulaşmayı başarmıştı.

Bu yıl aynı takım adına yarışmaya devam eden Kobayashi, bugün gerçekleştirilen dördüncü antrenman turlarında güçlü turlar attı ve 1:35.340'lık derecesiyle seansı ilk sırada noktaladı.

Dün Ricky Taylor'ın Bus Stop'ta kaza yaptığı #7 Acura'nın direksiyonuna geçen isimHelio Castroneves, Kobayashi'nin en hızlı derecesinden 0.393 saniye yavaş kalarak ikinci oldu.

Eski F1 pilotu Sebastien Bourdais, #5 JDC Miller MotorSports Cadillac ile Mike Conway'in #31 Action Express Racing'nin önünde üçüncü oldu.

Seans içerisinde kırmızı bayrağa sebep olan iki ayrı olay da vardı. Bunlardan ilki #47 Precision Performans Lamborghini'de Mark Kvamme'nin Bus Stop'ta spin atmasıyla ortaya çıktı.

İkinci kırmızı bayrak ise #38 Performance Tech Motorsports Orece LMP2'de Don Yount'un kazası sonrası sallandı.

LMP2'de Tower Motorsport Starworks'un direksiyonuna geçen Nicolas Lapierre en hızlı isim olmayı başardı.

GT Le Mans'ta Chevrolet C8.R'ın direksiyonuna geçen Antonio Garcia en hızlı zamanı yaptı. Garcia, 1:42.962 yaparken, bu tur #911 Porsche ile 1:42.962 yapan Nick Tandy'den 0.6 saniye daha iyiydi.

GT Daytona sınıfında ise #11 GRT Grasser Lamborghini Huracan'ın direksiyonuna geçen eski Toyota F1 pilotu Franck Perera en hızlı dereceyi yaparken, onu #63 Scuderia Corsa Ferrari'den Toni Vilander takip etti.

#44 GRT Magnus Lamborghini Huracan, sıralama turlarında vites kutusu sorunu yaşarken, antrenmanlarda piste çıktı.

Çeviri: İnci Beğen

4. antrenman sonucu:

Sıra Num Sürücü Sınıf Şase Zaman Fark Ara
1 10 Netherlands Renger vanderZande
Australia Ryan Briscoe
New Zealand Scott Dixon
Japan Kamui Kobayashi 		DPi Cadillac DPi 1'35.340    
2 7 United States Ricky Taylor
Brazil Helio Castroneves
United States Alexander Rossi 		DPi Acura DPi 1'35.733 0.393 0.393
3 5 France Sébastien Bourdais
France Loic Duval
Portugal Joao Barbosa 		DPi Cadillac DPi 1'36.031 0.691 0.298
4 31 United Kingdom Mike Conway
Brazil Pipo Derani
Portugal Filipe Albuquerque
Brazil Felipe Nasr 		DPi Cadillac DPi 1'36.668 1.328 0.637
5 85 Colombia Juan Piedrahita
Brazil Matheus Leist
United States Chris Miller
France Tristan Vautier 		DPi Cadillac DPi 1'36.940 1.600 0.272
6 77 United Kingdom Oliver Jarvis
United States Tristan Nunez
France Olivier Pla 		DPi Mazda DPi 1'37.076 1.736 0.136
7 55 United States Jonathan Bomarito
United Kingdom Harry Tincknell
United States Ryan Hunter-Reay 		DPi Mazda DPi 1'37.152 1.812 0.076
8 8 United Kingdom Ryan Dalziel
Denmark David Heinemeier Hansson
Canada John Farano
France Nicolas Lapierre 		LMP2 ORECA LMP2 07 1'37.230 1.890 0.078
9 52 United States Ben Keating
Switzerland Simon Trummer
United States Nicholas Boulle
France Gabriel Aubry 		LMP2 ORECA LMP2 07 1'37.249 1.909 0.019
10 6 United States Dane Cameron
France Simon Pagenaud
Colombia Juan Pablo Montoya 		DPi Acura DPi 1'37.276 1.936 0.027
11 81 United Kingdom Ben Hanley
Sweden Henrik Hedman
United States Colin Braun
United Kingdom Harrison Newey 		LMP2 ORECA LMP2 07 1'38.283 2.943 1.007
12 38 Canada Cameron Cassels
Robert Masson
United States Kyle Masson
United States Don Yount 		LMP2 ORECA LMP2 07 1'40.847 5.507 2.564
13 3 Spain Antonio Garcia
United States Jordan Taylor
Netherlands Nick Catsburg 		GTLM Corvette C8.R 1'42.962 7.622 2.115
14 911 Australia Matt Campbell
United Kingdom Nick Tandy
France Frédéric Makowiecki 		GTLM Porsche 911 RSR 1'43.629 8.289 0.667
15 912 Belgium Laurens Vanthoor
New Zealand Earl Bamber
France Mathieu Jaminet 		GTLM Porsche 911 RSR 1'43.756 8.416 0.127
16 25 United States Connor dePhillippi
Austria Philipp Eng
Canada Bruno Spengler
United States Colton Herta 		GTLM BMW M8 GTE 1'44.348 9.008 0.592
17 4 United Kingdom Oliver Gavin
United States Tommy Milner
Switzerland Marcel Fassler 		GTLM Corvette C8.R 1'44.558 9.218 0.210
18 24 United States John Edwards
Brazil Augusto Farfus
Australia Chaz Mostert
Finland Jesse Krohn 		GTLM BMW M8 GTE 1'44.737 9.397 0.179
19 62 United Kingdom James Calado
Italy Alessandro PierGuidi
Brazil Daniel Serra
Italy Davide Rigon 		GTLM Ferrari 488 GTE 1'44.803 9.463 0.066
20 11 United States Richard Heistand
Netherlands Steijn Schothorst
France Franck Perera
Spain Albert Costa 		GTD Lamborghini Huracan GT3 1'46.308 10.968 1.505
21 63 United States Cooper MacNeil
Finland Toni Vilander
United States Jeff Westphal
Italy Alessandro Balzan 		GTD Ferrari 488 GT3 1'46.430 11.090 0.122
22 54 United States Tim Pappas
Netherlands Jeroen Bleekemolen
Germany Sven Muller
United States Trenton Estep 		GTD Porsche 911 GT3 R 1'46.467 11.127 0.037
23 88 Italy Mirko Bortolotti
Switzerland Rolf Ineichen
Canada Daniel Morad
Belgium Dries Vanthoor 		GTD Audi R8 LMS GT3 1'46.889 11.549 0.422
24 48 United States Madison Snow
United States Bryan Sellers
United States Corey Lewis
Italy Andrea Caldarelli 		GTD Lamborghini Huracan GT3 1'47.094 11.754 0.205
25 44 United States John Potter
United States Andy Lally
United States Spencer Pumpelly
Italy Marco Mapelli 		GTD Lamborghini Huracan GT3 1'47.293 11.953 0.199
26 14 United States Parker Chase
United Kingdom Jack Hawksworth
United States Michael Quesada
United States Kyle Busch 		GTD Lexus RC F GT3 1'47.310 11.970 0.017
27 96 United States Robby Foley
Germany Jens Klingmann
United States Bill Auberlen
United States Dillon Machavern 		GTD BMW M6 GT3 1'47.320 11.980 0.010
28 19 Denmark Christina Nielsen
United Kingdom Katherine Legge
Colombia Tatiana Calderon
Switzerland Rahel Frey 		GTD Lamborghini Huracan GT3 1'47.337 11.997 0.017
29 23 United Kingdom Ian James
Denmark Nicki Thiim
Canada Roman De Angelis
Spain Alex Riberas 		GTD Aston Martin Vantage GT3 1'47.519 12.179 0.182
30 47 United States Brandon Gdovic
United States Eric Lux
United States Mark Kvamme
United Kingdom Johnathan Hoggard 		GTD Lamborghini Huracan GT3 1'47.647 12.307 0.128
31 12 United States Frankie Montecalvo
New Zealand Shane vanGisbergen
United States Aaron Telitz
United States Townsend Bell 		GTD Lexus RC F GT3 1'47.722 12.382 0.075
32 16 United States Ryan Hardwick
United States Patrick Long
United States Anthony Imperato
Austria Klaus Bachler 		GTD Porsche 911 GT3 R 1'47.799 12.459 0.077
33 74 United States Lawson Aschenbach
United States Ben Keating
United States Gar Robinson
Brazil Felipe Fraga 		GTD Mercedes-AMG GT3 1'47.995 12.655 0.196
34 98 Portugal Pedro Lamy
United Kingdom Ross Gunn
Austria Mathias Lauda
United Kingdom Andrew Watson 		GTD Aston Martin Vantage GT3 1'49.227 13.887 1.232
35 9 Norway Dennis Olsen
Canada Zacharie Robichon
Germany Lars Kern
France Patrick Pilet 		GTD Porsche 911 GT3 R      
36 18 United States Kyle Tilley
Dwight Merriman
United States Ryan Lewis
France Nicolas Minassian 		LMP2 ORECA LMP2 07      
37 57 Portugal Alvaro Parente
Canada Mikhail Goikhberg
United States Trent Hindman
United States A.J. Allmendinger 		GTD Acura NSX GT3      
38 86 Germany Mario Farnbacher
United States Matt McMurry
Shinya Michimi
France Jules Gounon 		GTD Acura NSX GT3      
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Seri IMSA
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Editör Charles Bradley

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