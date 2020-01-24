Daytona 24 Saat: Son antrenman seansının lideri Kobayashi
Wayne Taylor Racing sürücüsü Kamui Kobayashi, Dayona 24 Saat öncesinde son antrenman seansını zirvede tamamlayan isim oldu.
Geçen yıl Fernando Alonso'nun mücadele ettiği #10 Wayne Taylor Cadillac DPi, zorlu yarışın ardından zafere ulaşmayı başarmıştı.
Bu yıl aynı takım adına yarışmaya devam eden Kobayashi, bugün gerçekleştirilen dördüncü antrenman turlarında güçlü turlar attı ve 1:35.340'lık derecesiyle seansı ilk sırada noktaladı.
Dün Ricky Taylor'ın Bus Stop'ta kaza yaptığı #7 Acura'nın direksiyonuna geçen isimHelio Castroneves, Kobayashi'nin en hızlı derecesinden 0.393 saniye yavaş kalarak ikinci oldu.
Eski F1 pilotu Sebastien Bourdais, #5 JDC Miller MotorSports Cadillac ile Mike Conway'in #31 Action Express Racing'nin önünde üçüncü oldu.
Seans içerisinde kırmızı bayrağa sebep olan iki ayrı olay da vardı. Bunlardan ilki #47 Precision Performans Lamborghini'de Mark Kvamme'nin Bus Stop'ta spin atmasıyla ortaya çıktı.
İkinci kırmızı bayrak ise #38 Performance Tech Motorsports Orece LMP2'de Don Yount'un kazası sonrası sallandı.
LMP2'de Tower Motorsport Starworks'un direksiyonuna geçen Nicolas Lapierre en hızlı isim olmayı başardı.
GT Le Mans'ta Chevrolet C8.R'ın direksiyonuna geçen Antonio Garcia en hızlı zamanı yaptı. Garcia, 1:42.962 yaparken, bu tur #911 Porsche ile 1:42.962 yapan Nick Tandy'den 0.6 saniye daha iyiydi.
GT Daytona sınıfında ise #11 GRT Grasser Lamborghini Huracan'ın direksiyonuna geçen eski Toyota F1 pilotu Franck Perera en hızlı dereceyi yaparken, onu #63 Scuderia Corsa Ferrari'den Toni Vilander takip etti.
#44 GRT Magnus Lamborghini Huracan, sıralama turlarında vites kutusu sorunu yaşarken, antrenmanlarda piste çıktı.
Çeviri: İnci Beğen
4. antrenman sonucu:
|Sıra
|Num
|Sürücü
|Sınıf
|Şase
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|10
| Renger vanderZande
Ryan Briscoe
Scott Dixon
Kamui Kobayashi
|DPi
|Cadillac DPi
|1'35.340
|2
|7
| Ricky Taylor
Helio Castroneves
Alexander Rossi
|DPi
|Acura DPi
|1'35.733
|0.393
|0.393
|3
|5
| Sébastien Bourdais
Loic Duval
Joao Barbosa
|DPi
|Cadillac DPi
|1'36.031
|0.691
|0.298
|4
|31
| Mike Conway
Pipo Derani
Filipe Albuquerque
Felipe Nasr
|DPi
|Cadillac DPi
|1'36.668
|1.328
|0.637
|5
|85
| Juan Piedrahita
Matheus Leist
Chris Miller
Tristan Vautier
|DPi
|Cadillac DPi
|1'36.940
|1.600
|0.272
|6
|77
| Oliver Jarvis
Tristan Nunez
Olivier Pla
|DPi
|Mazda DPi
|1'37.076
|1.736
|0.136
|7
|55
| Jonathan Bomarito
Harry Tincknell
Ryan Hunter-Reay
|DPi
|Mazda DPi
|1'37.152
|1.812
|0.076
|8
|8
| Ryan Dalziel
David Heinemeier Hansson
John Farano
Nicolas Lapierre
|LMP2
|ORECA LMP2 07
|1'37.230
|1.890
|0.078
|9
|52
| Ben Keating
Simon Trummer
Nicholas Boulle
Gabriel Aubry
|LMP2
|ORECA LMP2 07
|1'37.249
|1.909
|0.019
|10
|6
| Dane Cameron
Simon Pagenaud
Juan Pablo Montoya
|DPi
|Acura DPi
|1'37.276
|1.936
|0.027
|11
|81
| Ben Hanley
Henrik Hedman
Colin Braun
Harrison Newey
|LMP2
|ORECA LMP2 07
|1'38.283
|2.943
|1.007
|12
|38
| Cameron Cassels
Robert Masson
Kyle Masson
Don Yount
|LMP2
|ORECA LMP2 07
|1'40.847
|5.507
|2.564
|13
|3
| Antonio Garcia
Jordan Taylor
Nick Catsburg
|GTLM
|Corvette C8.R
|1'42.962
|7.622
|2.115
|14
|911
| Matt Campbell
Nick Tandy
Frédéric Makowiecki
|GTLM
|Porsche 911 RSR
|1'43.629
|8.289
|0.667
|15
|912
| Laurens Vanthoor
Earl Bamber
Mathieu Jaminet
|GTLM
|Porsche 911 RSR
|1'43.756
|8.416
|0.127
|16
|25
| Connor dePhillippi
Philipp Eng
Bruno Spengler
Colton Herta
|GTLM
|BMW M8 GTE
|1'44.348
|9.008
|0.592
|17
|4
| Oliver Gavin
Tommy Milner
Marcel Fassler
|GTLM
|Corvette C8.R
|1'44.558
|9.218
|0.210
|18
|24
| John Edwards
Augusto Farfus
Chaz Mostert
Jesse Krohn
|GTLM
|BMW M8 GTE
|1'44.737
|9.397
|0.179
|19
|62
| James Calado
Alessandro PierGuidi
Daniel Serra
Davide Rigon
|GTLM
|Ferrari 488 GTE
|1'44.803
|9.463
|0.066
|20
|11
| Richard Heistand
Steijn Schothorst
Franck Perera
Albert Costa
|GTD
|Lamborghini Huracan GT3
|1'46.308
|10.968
|1.505
|21
|63
| Cooper MacNeil
Toni Vilander
Jeff Westphal
Alessandro Balzan
|GTD
|Ferrari 488 GT3
|1'46.430
|11.090
|0.122
|22
|54
| Tim Pappas
Jeroen Bleekemolen
Sven Muller
Trenton Estep
|GTD
|Porsche 911 GT3 R
|1'46.467
|11.127
|0.037
|23
|88
| Mirko Bortolotti
Rolf Ineichen
Daniel Morad
Dries Vanthoor
|GTD
|Audi R8 LMS GT3
|1'46.889
|11.549
|0.422
|24
|48
| Madison Snow
Bryan Sellers
Corey Lewis
Andrea Caldarelli
|GTD
|Lamborghini Huracan GT3
|1'47.094
|11.754
|0.205
|25
|44
| John Potter
Andy Lally
Spencer Pumpelly
Marco Mapelli
|GTD
|Lamborghini Huracan GT3
|1'47.293
|11.953
|0.199
|26
|14
| Parker Chase
Jack Hawksworth
Michael Quesada
Kyle Busch
|GTD
|Lexus RC F GT3
|1'47.310
|11.970
|0.017
|27
|96
| Robby Foley
Jens Klingmann
Bill Auberlen
Dillon Machavern
|GTD
|BMW M6 GT3
|1'47.320
|11.980
|0.010
|28
|19
| Christina Nielsen
Katherine Legge
Tatiana Calderon
Rahel Frey
|GTD
|Lamborghini Huracan GT3
|1'47.337
|11.997
|0.017
|29
|23
| Ian James
Nicki Thiim
Roman De Angelis
Alex Riberas
|GTD
|Aston Martin Vantage GT3
|1'47.519
|12.179
|0.182
|30
|47
| Brandon Gdovic
Eric Lux
Mark Kvamme
Johnathan Hoggard
|GTD
|Lamborghini Huracan GT3
|1'47.647
|12.307
|0.128
|31
|12
| Frankie Montecalvo
Shane vanGisbergen
Aaron Telitz
Townsend Bell
|GTD
|Lexus RC F GT3
|1'47.722
|12.382
|0.075
|32
|16
| Ryan Hardwick
Patrick Long
Anthony Imperato
Klaus Bachler
|GTD
|Porsche 911 GT3 R
|1'47.799
|12.459
|0.077
|33
|74
| Lawson Aschenbach
Ben Keating
Gar Robinson
Felipe Fraga
|GTD
|Mercedes-AMG GT3
|1'47.995
|12.655
|0.196
|34
|98
| Pedro Lamy
Ross Gunn
Mathias Lauda
Andrew Watson
|GTD
|Aston Martin Vantage GT3
|1'49.227
|13.887
|1.232
|35
|9
| Dennis Olsen
Zacharie Robichon
Lars Kern
Patrick Pilet
|GTD
|Porsche 911 GT3 R
|36
|18
| Kyle Tilley
Dwight Merriman
Ryan Lewis
Nicolas Minassian
|LMP2
|ORECA LMP2 07
|37
|57
| Alvaro Parente
Mikhail Goikhberg
Trent Hindman
A.J. Allmendinger
|GTD
|Acura NSX GT3
|38
|86
| Mario Farnbacher
Matt McMurry
Shinya Michimi
Jules Gounon
|GTD
|Acura NSX GT3
|Tüm sonuçları görüntüle
Bu Haber Hakkında
|Seri
|IMSA
|Etkinlik
|Daytona 24
|Editör
|Charles Bradley
Daytona 24 Saat: Son antrenman seansının lideri Kobayashi
IMSA Sıradaki seans
Çok Okunanlar
Program
- Formula 1
- MotoGP
Sağlayan
|
12 MarBiletler
|
19 MarBiletler
|
2 NisBiletler
|
16 NisBiletler
|
30 NisBiletler
|
7 MayBiletler