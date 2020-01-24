Daytona 24 Saat: Son antrenman seansının lideri Kobayashi

Geçen yıl Fernando Alonso'nun mücadele ettiği #10 Wayne Taylor Cadillac DPi, zorlu yarışın ardından zafere ulaşmayı başarmıştı.

Bu yıl aynı takım adına yarışmaya devam eden Kobayashi, bugün gerçekleştirilen dördüncü antrenman turlarında güçlü turlar attı ve 1:35.340'lık derecesiyle seansı ilk sırada noktaladı.

Dün Ricky Taylor'ın Bus Stop'ta kaza yaptığı #7 Acura'nın direksiyonuna geçen isimHelio Castroneves, Kobayashi'nin en hızlı derecesinden 0.393 saniye yavaş kalarak ikinci oldu.

Eski F1 pilotu Sebastien Bourdais, #5 JDC Miller MotorSports Cadillac ile Mike Conway'in #31 Action Express Racing'nin önünde üçüncü oldu.

Seans içerisinde kırmızı bayrağa sebep olan iki ayrı olay da vardı. Bunlardan ilki #47 Precision Performans Lamborghini'de Mark Kvamme'nin Bus Stop'ta spin atmasıyla ortaya çıktı.

İkinci kırmızı bayrak ise #38 Performance Tech Motorsports Orece LMP2'de Don Yount'un kazası sonrası sallandı.

LMP2'de Tower Motorsport Starworks'un direksiyonuna geçen Nicolas Lapierre en hızlı isim olmayı başardı.

GT Le Mans'ta Chevrolet C8.R'ın direksiyonuna geçen Antonio Garcia en hızlı zamanı yaptı. Garcia, 1:42.962 yaparken, bu tur #911 Porsche ile 1:42.962 yapan Nick Tandy'den 0.6 saniye daha iyiydi.

GT Daytona sınıfında ise #11 GRT Grasser Lamborghini Huracan'ın direksiyonuna geçen eski Toyota F1 pilotu Franck Perera en hızlı dereceyi yaparken, onu #63 Scuderia Corsa Ferrari'den Toni Vilander takip etti.

#44 GRT Magnus Lamborghini Huracan, sıralama turlarında vites kutusu sorunu yaşarken, antrenmanlarda piste çıktı.

Çeviri: İnci Beğen

4. antrenman sonucu: