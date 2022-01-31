Rolex 24: Castroneves, Meyer Shank Acura’ yı duygusal bir zafere taşıdı

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Yarışın bitimine 1 saat 55 dakika kala Matt Bell'in AWA LMP3 aracının 7. Virajda kalmasıyla çıkan sarı bayrakla pit yolunun kapatılacağı endişesi üzerine her iki Acura takımı da pite geldi. Wayne Taylor Racing, Ricky Taylor'ı hızlı pite alırken Meyer Shank Racing'de aynısını Tom Blomqvist için yaptı.

Bayraktan önce 20 saniye farkla önde olan Richard Westbrook'un Loic Duval'a karşı çaresiz olduğunu gören JDC-Miller Motorsports, Cadillac'ı pite alınca MSR bayrak altında zirveye yerleşti. Hemen ardından Action Express Racing #31 numarayı pite alırken Mike Conway pistte kaldı.

Yeniden başlangıçta, Taylor geride kaldı. Duval başlangıçta Blomqvist'in önüne atlasada Britanyalı pilot MSR ile Acura takımı için 1 ve 2'yi tekrar elde etti. Devamında WTR'nin uzamasına izin vermeyen Blomqvist, 84 dakika kala mavi-siyah arabasıyla yandan sinsi bir atakla liderliği ele geçirdi ve Taylor'u Duval ve Conway'e karşı savunmaya bıraktı. Çok vakit geçmeden Duval, viraj eğimi azaltılarak yeni ismiyle Le Mans (eski adı Otobüs Durağı) şikanında Blomqvist'in hareketini tekrarlayarak ikinci sıraya yükseldi.

Ancak iki turun ardından Duval, yer yer 5 saniye önde olmasına rağmen hem Taylor'un hem de Conway'in gerisine düştü. 68 dakika kala sondan bir önceki pitine ilk giren DPi aracı oldu. Devamında lider Blomqvist'in üç saniye arkasında olan Taylor, WTR Acura'yı pite soktu cevap olarak ondan bir tur sonra MSR, Blomqvist'i çağırdı ve Helio Castroneves ile yer değiştirildi. Bir sonraki turda ise Conway, AXR aracını pite alarak Pipo Derani'ye teslim etti fakat Derani geçici olarak 15 saniye gerideydi.

Castroneves önde 5 saniyelik bir avantaj elde etmesine karşın 55 dakika kala Duval'ın Taylor'u ikinci defa geçmesiyle bu fark yarım saniyeye kadar düştü derken spin atıp duran GTD Lamborghini için tüm pistte sarı bayraklar dalgalandı.

30 dakikadan daha kısa bir süre kalmışken yarışın yeniden başlamasından önce, Derani ve Duval avantaj elde etmek için hızlı pite girdi ve Acura pilotları Castroneves ve Taylor'ı önde bıraktılar.

Castroneves yeniden başlatmada liderliği elinde tuttu ve ilk yeşil bayrak turunda iki Acura, yan yana savaşarak birbirlerini tutan Derani ve Duval'den uzamaya başladılar.

Yarışın bitimine 15 dakika kaldığında Castroneves, GT trafiğinde ilerlerken Taylor'ın ciddi baskısı altındaydı ancak dört Indianapolis 500'ün kazananı, 7 dakika kala farkı açmaya başladı. Bunun asıl sebebi ise Taylor’ın geçici olarak Duval’ın yaklaşmasına izin vermek için yavaşlamasıydı ama bu hareket aynı zamanda öndeki savaşın sonu oldu ve Castroneves, MSR'nin önceki zaferinin 10. Yıldönümünde zaferi perçinleyerek üç saniye önde bitişe geldi.

LMP2: DragonSpeed, dramatik sonda Tower'ı yendi

Yarışın bitimine yaklaşık iki saat kala ortaya çıkan sarı bayrak, DragonSpeed'in öndeki 28 saniyelik avantajını süpürdü. Bu sebeple, Tower Motorsport'un sürücüsü Luis Deletraz ve onun hemen dört saniye arkasında Mathiasen Motorsports'un #52 numaralı PR/1 aracını süren Mikkel Jensen'in nefesini ensesinde hisseden Colton Herta, yeniden başlangıçta tekrar iş başı yapmak zorunda kaldı.

Yarışın sonuna 63 dakika kala pite girdiğinde Herta sadece 0,8 saniye öndeydi. Devamında Tower ve PR1 onu taklit etseler de yeni lastiklerin etkisiyle Herta, bitime 50 dakika kala çıkacak olan sarı bayrağa kadar üç saniyelik bir fark oluşturdu.

Bayrak altındaki pitstopların ardından Tower, Deletraz'ı Herta'nın önüne geçirmeyi başarırken Jensen üçüncü oldu. Racing Team Nederland, Rinus VeeKay'ın Herta'dan iki stint önce turunu geri alması ve yeniden başlangıçta #29 numaralı aracın direksiyonunda Hollandalı pilot Giedo van der Garde'nin olmasıyla birlikte savaşa geri döndü.

Son defa yeniden başlangıçta Herta, başlarda Jensen'ı arkasında tutmak da zorlansa da lastiklerinin ısınmasıyla birlikte PR1 Mathiasen aracından uzadı ve Deletraz'ın Tower aracını gözüne kestirdi.

Bitime neredeyse 10 dakika kala Herta, Tower aracının hava koridorundaydı ve görünüşte imkânsız bir geç frenlemeyle Le Mans şikanına dalması işe yaradı ve Deletraz sekerek çimlere gitti.

Bu olaydan kısa bir sonra Jensen'ı üçüncü sıraya iten van der Garde, Herta'nın DragonSpeed makinesinin dokuz saniye gerisinde olsa da Racing Team Nederland için ikinci sırayı aldı be Tower'ın aracını geçmeyi başardı.

Aracını Pato O’Ward, DEvlin DeFrancesco ve Eric Lux ile paylaşan Herta, sorunsuz bir şekilde liderliği elinde tutarak zaferi elde etti.

LMP3'te Felipe Fraga, Riley Motorsport'u sarı bayrak altında geçiş yapmasıyla ceza alan Sean Creech Motorsports ve Core autosport'a karşı bir tur farkla zafere ulaştırdı.

GTD Pro: Pfaff Porsche, kazanmak için temastan sağlam çıktı

GTD Pro'da bitime iki saatten az bir süre kala çıkan sarı bayrak, KCMG ve Pfaff Porsche Motorsports takımlarının liderlik için amansız mücadele veren Porsche 911 GT3 Rs'lerini pit için içeri almalarından hemen sonra gerçekleşti. Pfaff aracını süren Mathieu Jaminet ile

KCMG otomobilinde ki Laurens Vanthoor önünde çıksalar da geçici olarak James Calado ‘nun Risi Competizione Ferrari 488 ‘ inin arkasında kaldılar.

Sarı bayrak altında pite giren Calado aracı Alessandro Pier Guidi'ye teslim etti.

Sarı bayrak, Vasser Sullivan Racing Lexus RC F in yaklaşmasına vesile oldu ve devamında gelen yeniden başlatmada Jack Hawksworth RCF ile üçüncü sıradaki Ferrari'yi geçerek mücadelelerine devam eden iki Porsche'kovalamak için bir fırsat ele geçirdi. Hawksworth'u tekrar geride bırakan Pier Guidi Işıltılı Lexus yerine Pfaff Ve KCMG mücadelesinin 4 saniye arkasında yer buldu.

Yarışın sonuna 50 dakika kala sarı bayraklar tekrar dalgalanarak yarışı önde götüren iki Porsche'nin pit stop yapmasına, böylece Risi Ferrari ve VSR Lexus'un önünde yerini sağlamlaştırmasına vesile oldu. Aslında Vasser Sullian, Hawksworth'u Pier Guidi'nin tekrar önüne geçirmek için harika bir son pit stop gerçekleştirdi ve yeniden başlatmayla birlikte Hawksworth Ferrari'den gerçekten uzaklaşmaya başladı.

Ancak, 488 sürücüsü RC F'nin peşini bırakmadı ve sona 13 dakika kala kızıl makine, Jaminet ve Vanthoor arasında giderek kızışan mücadelenin ardında 7 saniye farkla üçüncü sıraya yükseldi. Bitime dört dakika kala KCMG aracı panel sürtmesine rağmen ileriye atıldı ve iki araçta beraber kenetlenmiş kaldı.

Son turda Jaminet öne geçti fakat ikili birbirine kenetlendi hemen ardından Le Mans şikanında bir araya geldi. Bu temas KCMG aracının spin atarak Risi Ferrari'ye kaptırılan ikinciliğe mal olurken, Jaminet, Matt Campbell ve Felipe Nasr'ın Pfaff aracının zafer için kaçmasına sebep oldu.

GTD: Wright, Porsche'ye çifte galibiyet verdi

GTD'de, Zacharie Robichon ve Jan Heylen ile birlikte sarı bayraklar öncesinde Wright Motorsports'un Porsche 911 GT3R'le bir dakikaya yakın fark oluşturdular. Tabii ki sarı bayrak altında bu fark kapandı. Yeniden başlatmada soğukkanlılığını koruyan ve savaşan GTD Pro Porsche'lerden hava koridoru etkisi yakalayan Heylen, Af Corse Ferrari 488 ile birlikte Nicklas Nielsen'in aynasına takılmasına rağmen farkı 5 saniye üzerine çıkarmayı başardı.

Arkalarında, öden olup sonra geriye düşen Magnus Racing Aston Martin Vantage ile Andy Lally üçüncü oldu.

Heylen son pit stopuna bitime 50 dakika kala, Giacomo Altoe'nun TR3 Lamborghini Huracan'ıyla spin atıp durmasıyla çıkan sarı bayraklar altında girdi. Bu sayede, hala Nielsen’in Ferrarisi ve Lally'nin Magnus Aston Martin’i tarafından takip edilen Haylen, yeniden başlatma öncesinde önde olmayı garantiledi.

Liderlik savaşı, AF Corse'nin sarı bayrak altında geçiş yaptığı gerekçesiyle aldığı cezayla mahvoldu. Bu ceza sırasıyla Lally'nin Aston Martin'nin ve Scott Andrews'un Gilbert Korthoff Mercedes AMG GT3'nün ikinci ve üçüncü olmasına vesile oldu.

Bu ikilinin Heylen için bir tehlike arz etmemesiyle, Heylen, Robichon, Richard Lietz ve Ryan Hardwick'ten oluşan Wright Motorsports'un aracı Rolex 24 zaferini perçinledi.

Çeviri Fırat Demircoğlu tarafından yapılmıştır.

Yarış sonucu: