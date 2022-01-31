Rolex 24: Castroneves, Meyer Shank Acura’ yı duygusal bir zafere taşıdı
Helio Castroneves, Tom Blomqvist, Oliver Jarvis ve Simon Pagenaud, MSR’nin meşhur Daytona pistindeki son zaferinin 10. yıl dönümünde Meyer Shank Racing Acura ARX-05 ile Rolex 24 zaferini elde etti.
Yarışın bitimine 1 saat 55 dakika kala Matt Bell'in AWA LMP3 aracının 7. Virajda kalmasıyla çıkan sarı bayrakla pit yolunun kapatılacağı endişesi üzerine her iki Acura takımı da pite geldi. Wayne Taylor Racing, Ricky Taylor'ı hızlı pite alırken Meyer Shank Racing'de aynısını Tom Blomqvist için yaptı.
Bayraktan önce 20 saniye farkla önde olan Richard Westbrook'un Loic Duval'a karşı çaresiz olduğunu gören JDC-Miller Motorsports, Cadillac'ı pite alınca MSR bayrak altında zirveye yerleşti. Hemen ardından Action Express Racing #31 numarayı pite alırken Mike Conway pistte kaldı.
Yeniden başlangıçta, Taylor geride kaldı. Duval başlangıçta Blomqvist'in önüne atlasada Britanyalı pilot MSR ile Acura takımı için 1 ve 2'yi tekrar elde etti. Devamında WTR'nin uzamasına izin vermeyen Blomqvist, 84 dakika kala mavi-siyah arabasıyla yandan sinsi bir atakla liderliği ele geçirdi ve Taylor'u Duval ve Conway'e karşı savunmaya bıraktı. Çok vakit geçmeden Duval, viraj eğimi azaltılarak yeni ismiyle Le Mans (eski adı Otobüs Durağı) şikanında Blomqvist'in hareketini tekrarlayarak ikinci sıraya yükseldi.
Ancak iki turun ardından Duval, yer yer 5 saniye önde olmasına rağmen hem Taylor'un hem de Conway'in gerisine düştü. 68 dakika kala sondan bir önceki pitine ilk giren DPi aracı oldu. Devamında lider Blomqvist'in üç saniye arkasında olan Taylor, WTR Acura'yı pite soktu cevap olarak ondan bir tur sonra MSR, Blomqvist'i çağırdı ve Helio Castroneves ile yer değiştirildi. Bir sonraki turda ise Conway, AXR aracını pite alarak Pipo Derani'ye teslim etti fakat Derani geçici olarak 15 saniye gerideydi.
Castroneves önde 5 saniyelik bir avantaj elde etmesine karşın 55 dakika kala Duval'ın Taylor'u ikinci defa geçmesiyle bu fark yarım saniyeye kadar düştü derken spin atıp duran GTD Lamborghini için tüm pistte sarı bayraklar dalgalandı.
30 dakikadan daha kısa bir süre kalmışken yarışın yeniden başlamasından önce, Derani ve Duval avantaj elde etmek için hızlı pite girdi ve Acura pilotları Castroneves ve Taylor'ı önde bıraktılar.
Castroneves yeniden başlatmada liderliği elinde tuttu ve ilk yeşil bayrak turunda iki Acura, yan yana savaşarak birbirlerini tutan Derani ve Duval'den uzamaya başladılar.
Yarışın bitimine 15 dakika kaldığında Castroneves, GT trafiğinde ilerlerken Taylor'ın ciddi baskısı altındaydı ancak dört Indianapolis 500'ün kazananı, 7 dakika kala farkı açmaya başladı. Bunun asıl sebebi ise Taylor’ın geçici olarak Duval’ın yaklaşmasına izin vermek için yavaşlamasıydı ama bu hareket aynı zamanda öndeki savaşın sonu oldu ve Castroneves, MSR'nin önceki zaferinin 10. Yıldönümünde zaferi perçinleyerek üç saniye önde bitişe geldi.
LMP2: DragonSpeed, dramatik sonda Tower'ı yendi
Yarışın bitimine yaklaşık iki saat kala ortaya çıkan sarı bayrak, DragonSpeed'in öndeki 28 saniyelik avantajını süpürdü. Bu sebeple, Tower Motorsport'un sürücüsü Luis Deletraz ve onun hemen dört saniye arkasında Mathiasen Motorsports'un #52 numaralı PR/1 aracını süren Mikkel Jensen'in nefesini ensesinde hisseden Colton Herta, yeniden başlangıçta tekrar iş başı yapmak zorunda kaldı.
Yarışın sonuna 63 dakika kala pite girdiğinde Herta sadece 0,8 saniye öndeydi. Devamında Tower ve PR1 onu taklit etseler de yeni lastiklerin etkisiyle Herta, bitime 50 dakika kala çıkacak olan sarı bayrağa kadar üç saniyelik bir fark oluşturdu.
Bayrak altındaki pitstopların ardından Tower, Deletraz'ı Herta'nın önüne geçirmeyi başarırken Jensen üçüncü oldu. Racing Team Nederland, Rinus VeeKay'ın Herta'dan iki stint önce turunu geri alması ve yeniden başlangıçta #29 numaralı aracın direksiyonunda Hollandalı pilot Giedo van der Garde'nin olmasıyla birlikte savaşa geri döndü.
Son defa yeniden başlangıçta Herta, başlarda Jensen'ı arkasında tutmak da zorlansa da lastiklerinin ısınmasıyla birlikte PR1 Mathiasen aracından uzadı ve Deletraz'ın Tower aracını gözüne kestirdi.
Bitime neredeyse 10 dakika kala Herta, Tower aracının hava koridorundaydı ve görünüşte imkânsız bir geç frenlemeyle Le Mans şikanına dalması işe yaradı ve Deletraz sekerek çimlere gitti.
Bu olaydan kısa bir sonra Jensen'ı üçüncü sıraya iten van der Garde, Herta'nın DragonSpeed makinesinin dokuz saniye gerisinde olsa da Racing Team Nederland için ikinci sırayı aldı be Tower'ın aracını geçmeyi başardı.
Aracını Pato O’Ward, DEvlin DeFrancesco ve Eric Lux ile paylaşan Herta, sorunsuz bir şekilde liderliği elinde tutarak zaferi elde etti.
LMP3'te Felipe Fraga, Riley Motorsport'u sarı bayrak altında geçiş yapmasıyla ceza alan Sean Creech Motorsports ve Core autosport'a karşı bir tur farkla zafere ulaştırdı.
GTD Pro: Pfaff Porsche, kazanmak için temastan sağlam çıktı
GTD Pro'da bitime iki saatten az bir süre kala çıkan sarı bayrak, KCMG ve Pfaff Porsche Motorsports takımlarının liderlik için amansız mücadele veren Porsche 911 GT3 Rs'lerini pit için içeri almalarından hemen sonra gerçekleşti. Pfaff aracını süren Mathieu Jaminet ile
KCMG otomobilinde ki Laurens Vanthoor önünde çıksalar da geçici olarak James Calado ‘nun Risi Competizione Ferrari 488 ‘ inin arkasında kaldılar.
Sarı bayrak altında pite giren Calado aracı Alessandro Pier Guidi'ye teslim etti.
Sarı bayrak, Vasser Sullivan Racing Lexus RC F in yaklaşmasına vesile oldu ve devamında gelen yeniden başlatmada Jack Hawksworth RCF ile üçüncü sıradaki Ferrari'yi geçerek mücadelelerine devam eden iki Porsche'kovalamak için bir fırsat ele geçirdi. Hawksworth'u tekrar geride bırakan Pier Guidi Işıltılı Lexus yerine Pfaff Ve KCMG mücadelesinin 4 saniye arkasında yer buldu.
Yarışın sonuna 50 dakika kala sarı bayraklar tekrar dalgalanarak yarışı önde götüren iki Porsche'nin pit stop yapmasına, böylece Risi Ferrari ve VSR Lexus'un önünde yerini sağlamlaştırmasına vesile oldu. Aslında Vasser Sullian, Hawksworth'u Pier Guidi'nin tekrar önüne geçirmek için harika bir son pit stop gerçekleştirdi ve yeniden başlatmayla birlikte Hawksworth Ferrari'den gerçekten uzaklaşmaya başladı.
Ancak, 488 sürücüsü RC F'nin peşini bırakmadı ve sona 13 dakika kala kızıl makine, Jaminet ve Vanthoor arasında giderek kızışan mücadelenin ardında 7 saniye farkla üçüncü sıraya yükseldi. Bitime dört dakika kala KCMG aracı panel sürtmesine rağmen ileriye atıldı ve iki araçta beraber kenetlenmiş kaldı.
Son turda Jaminet öne geçti fakat ikili birbirine kenetlendi hemen ardından Le Mans şikanında bir araya geldi. Bu temas KCMG aracının spin atarak Risi Ferrari'ye kaptırılan ikinciliğe mal olurken, Jaminet, Matt Campbell ve Felipe Nasr'ın Pfaff aracının zafer için kaçmasına sebep oldu.
GTD: Wright, Porsche'ye çifte galibiyet verdi
GTD'de, Zacharie Robichon ve Jan Heylen ile birlikte sarı bayraklar öncesinde Wright Motorsports'un Porsche 911 GT3R'le bir dakikaya yakın fark oluşturdular. Tabii ki sarı bayrak altında bu fark kapandı. Yeniden başlatmada soğukkanlılığını koruyan ve savaşan GTD Pro Porsche'lerden hava koridoru etkisi yakalayan Heylen, Af Corse Ferrari 488 ile birlikte Nicklas Nielsen'in aynasına takılmasına rağmen farkı 5 saniye üzerine çıkarmayı başardı.
Arkalarında, öden olup sonra geriye düşen Magnus Racing Aston Martin Vantage ile Andy Lally üçüncü oldu.
Heylen son pit stopuna bitime 50 dakika kala, Giacomo Altoe'nun TR3 Lamborghini Huracan'ıyla spin atıp durmasıyla çıkan sarı bayraklar altında girdi. Bu sayede, hala Nielsen’in Ferrarisi ve Lally'nin Magnus Aston Martin’i tarafından takip edilen Haylen, yeniden başlatma öncesinde önde olmayı garantiledi.
Liderlik savaşı, AF Corse'nin sarı bayrak altında geçiş yaptığı gerekçesiyle aldığı cezayla mahvoldu. Bu ceza sırasıyla Lally'nin Aston Martin'nin ve Scott Andrews'un Gilbert Korthoff Mercedes AMG GT3'nün ikinci ve üçüncü olmasına vesile oldu.
Bu ikilinin Heylen için bir tehlike arz etmemesiyle, Heylen, Robichon, Richard Lietz ve Ryan Hardwick'ten oluşan Wright Motorsports'un aracı Rolex 24 zaferini perçinledi.
Çeviri Fırat Demircoğlu tarafından yapılmıştır.
Yarış sonucu:
|Sıra
|Sınıf
|Num
|Sürücü
|Şase
|Tur
|Fark
|1
|DPi
|60
| Oliver Jarvis
Tom Blomqvist
Helio Castroneves
Simon Pagenaud
|Acura DPi
|761
|2
|DPi
|10
| Ricky Taylor
Filipe Albuquerque
Alexander Rossi
Will Stevens
|Acura DPi
|761
|3.028
|3
|DPi
|5
| Tristan Vautier
Richard Westbrook
Loic Duval
Ben Keating
|Cadillac DPi
|761
|4.420
|4
|DPi
|31
| Pipo Derani
Tristan Nunez
Mike Conway
|Cadillac DPi
|761
|5.615
|5
|LMP2
|81
| Eric Lux
Devlin DeFrancesco
Patricio O'Ward
Colton Herta
|ORECA LMP2 07
|751
|10 Laps
|6
|LMP2
|29
| Frits vanEerd
Giedo vanderGarde
Murry Dylan
Rinus van Kalmthout
|ORECA LMP2 07
|751
|10 Laps
|7
|LMP2
|8
| John Farano
Louis Deletraz
Rui Pinto
Ferdinand Habsburg
|ORECA LMP2 07
|751
|10 Laps
|8
|LMP2
|52
| Ben Keating
Mikkel Jensen
Scott Huffaker
Nicolas Lapierre
|ORECA LMP2 07
|751
|10 Laps
|9
|LMP2
|68
| François Heriau
Oliver Rasmussen
Ed Jones
René Rast
|ORECA LMP2 07
|744
|17 Laps
|10
|LMP2
|22
| Jim McGuire
Guy Smith
Philip Hanson
William Owen
|ORECA LMP2 07
|740
|21 Laps
|11
|DPi
|48
| Mike Rockenfeller
Kamui Kobayashi
Jimmie Johnson
Jose Maria Lopez
|Cadillac DPi
|739
|22 Laps
|12
|DPi
|02
| Earl Bamber
Alex Lynn
Marcus Ericsson
Kevin Magnussen
|Cadillac DPi
|734
|27 Laps
|13
|LMP3
|74
| Gar Robinson
Felipe Fraga
Kay Berlo
Michael Cooper
|Ligier JS P320
|723
|38 Laps
|14
|DPi
|01
| Renger vanderZande
Sébastien Bourdais
Scott Dixon
Alex Palou
|Cadillac DPi
|722
|39 Laps
|15
|LMP3
|33
| Joao Barbosa
Malthe Jakobsen
Seb Priaulx
Lance Willsey
|Ligier JS P320
|722
|39 Laps
|16
|LMP3
|54
| Jon Bennett
Colin Braun
George Kurtz
Nic Jönsson
|Ligier JS P320
|721
|40 Laps
|17
|LMP3
|36
| Jarett Andretti
Josh Burdon
Rasmus Lindh
Gabby Chaves
|Ligier JS P320
|719
|42 Laps
|18
|LMP2
|18
|Dwight Merriman
Kyle Tilley
Ryan Dalziel
Paul-Loup Chatin
|ORECA LMP2 07
|718
|43 Laps
|19
|GTD PRO
|9
| Matt Campbell
Mathieu Jaminet
Felipe Nasr
|Porsche 911 GT3 R
|711
|50 Laps
|20
|GTD PRO
|62
| Alessandro PierGuidi
James Calado
Daniel Serra
Davide Rigon
|Ferrari 488 GT3
|711
|50 Laps
|21
|GTD PRO
|2
| Laurens Vanthoor
Patrick Pilet
Dennis Olsen
Alexandre Imperatori
|Porsche 911 GT3 R
|711
|50 Laps
|22
|GTD PRO
|14
| Jack Hawksworth
Ben Barnicoat
Kyle Kirkwood
|Lexus RC F GT3
|711
|50 Laps
|23
|GTD PRO
|15
| Dirk Müller
Patrick Assenheimer
Austin Cindric
|Mercedes-AMG GT3
|709
|52 Laps
|24
|GTD
|16
| Ryan Hardwick
Zacharie Robichon
Jan Heylen
Richard Lietz
|Porsche 911 GT3 R
|707
|54 Laps
|25
|GTD
|44
| John Potter
Andy Lally
Spencer Pumpelly
Jonathan Adam
|Aston Martin Vantage GT3
|707
|54 Laps
|26
|GTD
|32
| Mike Skeen
Guy Cosmo
Stevan McAleer
Scott Andrews
|Mercedes-AMG GT3
|707
|54 Laps
|27
|GTD
|21
|Mann Simon
Luis Perez-Companc
Nicklas Nielsen
Toni Vilander
|Ferrari 488 GT3
|707
|54 Laps
|28
|GTD
|70
|Brendan Iribe
Frederik Schandorff
Ollie Millroy
Jordan Pepper
|McLaren 720S GT3
|705
|56 Laps
|29
|GTD
|57
| Russell Ward
Philip Ellis
Mikael Grenier
Lucas Auer
|Mercedes-AMG GT3
|699
|62 Laps
|30
|GTD PRO
|3
| Antonio Garcia
Jordan Taylor
Nick Catsburg
|Corvette C8.R GTD
|698
|63 Laps
|31
|GTD PRO
|25
| Connor dePhillippi
John Edwards
Augusto Farfus
Jesse Krohn
|BMW M4 GT3
|698
|63 Laps
|32
|GTD
|64
| Ted Giovanis
Hugh Plumb
Matt Plumb
Owen Trinkler
|Porsche 911 GT3 R
|697
|64 Laps
|33
|LMP3
|13
| Orey Fidani
Kuno Wittmer
Lars Kern
Matthew Bell
|Duqueine D08
|695
|66 Laps
|34
|GTD
|71
| Franck Perera
LLarena Mateo
Paul Maximilian
Mikhail Goikhberg
|Lamborghini Huracan GT3
|692
|69 Laps
|35
|GTD
|27
| Roman De Angelis
Ian James
Darren Turner
Tom Gamble
|Aston Martin Vantage GT3
|688
|73 Laps
|36
|LMP3
|26
|Nolan Siegel
Cameron Shields
Charles Crews
Ugo De
|Duqueine D08
|681
|80 Laps
|37
|GTD PRO
|79
| Cooper MacNeil
Julien Andlauer
Matteo Cairoli
Alessio Picariello
|Porsche 911 GT3 R
|673
|88 Laps
|38
|GTD
|99
|Rob Ferriol
Katherine Legge
Stefan Wilson
Nicholas Boulle
|Porsche 911 GT3 R
|672
|89 Laps
|39
|GTD
|19
| Bill Sweedler
John Megrue
Giacomo Altoè
Jeff Segal
|Lamborghini Huracan GT3
|669
|92 Laps
|40
|GTD
|98
| Paul DallaLana
David Pittard
Charlie Eastwood
Nicki Thiim
|Aston Martin Vantage GT3
|667
|94 Laps
|41
|GTD PRO
|24
| Philipp Eng
Marco Wittmann
Nick Yelloly
Sheldon Linde
|BMW M4 GT3
|665
|96 Laps
|42
|LMP2
|11
|Thomas Steven
Josh Pierson
Jonathan Bomarito
Harry Tincknell
|ORECA LMP2 07
|663
|98 Laps
|43
|GTD
|66
|Kyffin Simpson
Till Bechtolsheimer
Marc Miller
Mario Farnbacher
|Acura NSX GT3
|659
|102 Laps
|44
|GTD
|47
| Roberto Lacorte
Giorgio Sernagiotto
Antonio Fuoco
Alessio Rovera
|Ferrari 488 GT3
|652
|109 Laps
|45
|GTD
|12
| Frankie Montecalvo
Aaron Telitz
Richard Heistand
Townsend Bell
|Lexus RC F GT3
|634
|127 Laps
|46
|GTD PRO
|4
| Tommy Milner
Nick Tandy
Marco Sorensen
|Corvette C8.R GTD
|626
|135 Laps
|47
|LMP3
|38
|Dan Goldburg
Hikaru Abe
Garrett Grist
Nicolas Pino
|Ligier JS P320
|588
|173 Laps
|48
|LMP2
|69
| John Falb
James Allen
Luca Ghiotto
Tijmen van
|ORECA LMP2 07
|556
|205 Laps
|49
|GTD
|42
| Don Yount
Benja Hites
Jaden Conwright
Markus Palttala
|Lamborghini Huracan GT3
|524
|237 Laps
|50
|GTD PRO
|97
| Cooper MacNeil
Daniel Juncadella
Maro Engel
Jules Gounon
|Mercedes-AMG GT3
|487
|274 Laps
|51
|LMP3
|7
| Mark Kvamme
Austin McCusker
Trenton Estep
Antoine Doquin
|Duqueine D08
|425
|336 Laps
|52
|GTD PRO
|63
| Marco Mapelli
Andrea Caldarelli
Mirko Bortolotti
Rolf Ineichen
|Lamborghini Huracan GT3
|400
|361 Laps
|53
|LMP3
|6
|Efrin Castro
Moritz Kranz
Ori Ayrton
Joel Miller
|Duqueine D08
|363
|398 Laps
|54
|GTD
|39
| Robert Megennis
Corey Lewis
Sandy Mitchell
Jeff Westphal
|Lamborghini Huracan GT3
|349
|412 Laps
|55
|LMP2
|20
| Dennis Andersen
Anders Fjordbach
Fabio Scherer
Nico Mueller
|ORECA LMP2 07
|345
|416 Laps
|56
|GTD
|96
| Robby Foley
Bill Auberlen
Michael Dinan
Jens Klingmann
|BMW M4 GT3
|280
|481 Laps
|57
|GTD
|59
|Lance Bergstein
Jon Miller
Patrick Gallagher
Paul Holton
|McLaren 720S GT3
|263
|498 Laps
|58
|GTD
|28
| Michael Quesada
Daniel Morad
Linus Lundqvist
Maximillian Goetz
|Mercedes-AMG GT3
|181
|580 Laps
|59
|GTD PRO
|23
| Ross Gunn
Alex Riberas
Maxime Martin
|Aston Martin Vantage GT3
|103
|658 Laps
|60
|GTD
|75
| Kenny Habul
Luca Stolz
Raffaele Marciello
Fabian Schiller
|Mercedes-AMG GT3
|101
|660 Laps
|61
|GTD
|34
|Kyle Washington
James Sofronas
Jeroen Bleekemolen
Klaus Bachler
|Porsche 911 GT3 R
|88
|673 Laps
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