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IMSA / Daytona 24 Yarış raporu

Rolex 24: Castroneves, Meyer Shank Acura’ yı duygusal bir zafere taşıdı

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Helio Castroneves, Tom Blomqvist, Oliver Jarvis ve Simon Pagenaud, MSR’nin meşhur Daytona pistindeki son zaferinin 10. yıl dönümünde Meyer Shank Racing Acura ARX-05 ile Rolex 24 zaferini elde etti.

Rolex 24: Castroneves, Meyer Shank Acura’ yı duygusal bir zafere taşıdı
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Yarışın bitimine 1 saat 55 dakika kala Matt Bell'in AWA LMP3 aracının 7. Virajda kalmasıyla çıkan sarı bayrakla pit yolunun kapatılacağı endişesi üzerine her iki Acura takımı da pite geldi. Wayne Taylor Racing, Ricky Taylor'ı hızlı pite alırken Meyer Shank Racing'de aynısını Tom Blomqvist için yaptı.

Bayraktan önce 20 saniye farkla önde olan Richard Westbrook'un Loic Duval'a karşı çaresiz olduğunu gören JDC-Miller Motorsports, Cadillac'ı pite alınca MSR bayrak altında zirveye yerleşti. Hemen ardından Action Express Racing #31 numarayı pite alırken Mike Conway pistte kaldı.

Yeniden başlangıçta, Taylor geride kaldı. Duval başlangıçta Blomqvist'in önüne atlasada Britanyalı pilot MSR ile Acura takımı için 1 ve 2'yi tekrar elde etti. Devamında WTR'nin uzamasına izin vermeyen Blomqvist, 84 dakika kala mavi-siyah arabasıyla yandan sinsi bir atakla liderliği ele geçirdi ve Taylor'u Duval ve Conway'e karşı savunmaya bıraktı. Çok vakit geçmeden Duval, viraj eğimi azaltılarak yeni ismiyle Le Mans (eski adı Otobüs Durağı) şikanında Blomqvist'in hareketini tekrarlayarak ikinci sıraya yükseldi.

Ancak iki turun ardından Duval, yer yer 5 saniye önde olmasına rağmen hem Taylor'un hem de Conway'in gerisine düştü. 68 dakika kala sondan bir önceki pitine ilk giren DPi aracı oldu. Devamında lider Blomqvist'in üç saniye arkasında olan Taylor, WTR Acura'yı pite soktu cevap olarak ondan bir tur sonra MSR, Blomqvist'i çağırdı ve Helio Castroneves ile yer değiştirildi. Bir sonraki turda ise Conway, AXR aracını pite alarak Pipo Derani'ye teslim etti fakat Derani geçici olarak 15 saniye gerideydi.

Castroneves önde 5 saniyelik bir avantaj elde etmesine karşın 55 dakika kala Duval'ın Taylor'u ikinci defa geçmesiyle bu fark yarım saniyeye kadar düştü derken spin atıp duran GTD Lamborghini için tüm pistte sarı bayraklar dalgalandı.

30 dakikadan daha kısa bir süre kalmışken yarışın yeniden başlamasından önce, Derani ve Duval avantaj elde etmek için hızlı pite girdi ve Acura pilotları Castroneves ve Taylor'ı önde bıraktılar.

Castroneves yeniden başlatmada liderliği elinde tuttu ve ilk yeşil bayrak turunda iki Acura, yan yana savaşarak birbirlerini tutan Derani ve Duval'den uzamaya başladılar.

Yarışın bitimine 15 dakika kaldığında Castroneves, GT trafiğinde ilerlerken Taylor'ın ciddi baskısı altındaydı ancak dört Indianapolis 500'ün kazananı, 7 dakika kala farkı açmaya başladı. Bunun asıl sebebi ise Taylor’ın geçici olarak Duval’ın yaklaşmasına izin vermek için yavaşlamasıydı ama bu hareket aynı zamanda öndeki savaşın sonu oldu ve Castroneves, MSR'nin önceki zaferinin 10. Yıldönümünde zaferi perçinleyerek üç saniye önde bitişe geldi.

LMP2: DragonSpeed, dramatik sonda Tower'ı yendi

Yarışın bitimine yaklaşık iki saat kala ortaya çıkan sarı bayrak, DragonSpeed'in öndeki 28 saniyelik avantajını süpürdü. Bu sebeple, Tower Motorsport'un sürücüsü Luis Deletraz ve onun hemen dört saniye arkasında Mathiasen Motorsports'un #52 numaralı PR/1 aracını süren Mikkel Jensen'in nefesini ensesinde hisseden Colton Herta, yeniden başlangıçta tekrar iş başı yapmak zorunda kaldı.

Yarışın sonuna 63 dakika kala pite girdiğinde Herta sadece 0,8 saniye öndeydi. Devamında Tower ve PR1 onu taklit etseler de yeni lastiklerin etkisiyle Herta, bitime 50 dakika kala çıkacak olan sarı bayrağa kadar üç saniyelik bir fark oluşturdu.

Bayrak altındaki pitstopların ardından Tower, Deletraz'ı Herta'nın önüne geçirmeyi başarırken Jensen üçüncü oldu. Racing Team Nederland, Rinus VeeKay'ın Herta'dan iki stint önce turunu geri alması ve yeniden başlangıçta #29 numaralı aracın direksiyonunda Hollandalı pilot Giedo van der Garde'nin olmasıyla birlikte savaşa geri döndü.

Son defa yeniden başlangıçta Herta, başlarda Jensen'ı arkasında tutmak da zorlansa da lastiklerinin ısınmasıyla birlikte PR1 Mathiasen aracından uzadı ve Deletraz'ın Tower aracını gözüne kestirdi.

Bitime neredeyse 10 dakika kala Herta, Tower aracının hava koridorundaydı ve görünüşte imkânsız bir geç frenlemeyle Le Mans şikanına dalması işe yaradı ve Deletraz sekerek çimlere gitti.

Bu olaydan kısa bir sonra Jensen'ı üçüncü sıraya iten van der Garde, Herta'nın DragonSpeed makinesinin dokuz saniye gerisinde olsa da Racing Team Nederland için ikinci sırayı aldı be Tower'ın aracını geçmeyi başardı.

Aracını Pato O’Ward, DEvlin DeFrancesco ve Eric Lux ile paylaşan Herta, sorunsuz bir şekilde liderliği elinde tutarak zaferi elde etti.

LMP3'te Felipe Fraga, Riley Motorsport'u sarı bayrak altında geçiş yapmasıyla ceza alan Sean Creech Motorsports ve Core autosport'a karşı bir tur farkla zafere ulaştırdı.

GTD Pro: Pfaff Porsche, kazanmak için temastan sağlam çıktı

GTD Pro'da bitime iki saatten az bir süre kala çıkan sarı bayrak, KCMG ve Pfaff Porsche Motorsports takımlarının liderlik için amansız mücadele veren Porsche 911 GT3 Rs'lerini pit için içeri almalarından hemen sonra gerçekleşti. Pfaff aracını süren Mathieu Jaminet ile

KCMG otomobilinde ki Laurens Vanthoor önünde çıksalar da geçici olarak James Calado ‘nun Risi Competizione Ferrari 488 ‘ inin arkasında kaldılar.

Sarı bayrak altında pite giren Calado aracı Alessandro Pier Guidi'ye teslim etti.

Sarı bayrak, Vasser Sullivan Racing Lexus RC F in yaklaşmasına vesile oldu ve devamında gelen yeniden başlatmada Jack Hawksworth RCF ile üçüncü sıradaki Ferrari'yi geçerek mücadelelerine devam eden iki Porsche'kovalamak için bir fırsat ele geçirdi. Hawksworth'u tekrar geride bırakan Pier Guidi Işıltılı Lexus yerine Pfaff Ve KCMG mücadelesinin 4 saniye arkasında yer buldu.

Yarışın sonuna 50 dakika kala sarı bayraklar tekrar dalgalanarak yarışı önde götüren iki Porsche'nin pit stop yapmasına, böylece Risi Ferrari ve VSR Lexus'un önünde yerini sağlamlaştırmasına vesile oldu. Aslında Vasser Sullian, Hawksworth'u Pier Guidi'nin tekrar önüne geçirmek için harika bir son pit stop gerçekleştirdi ve yeniden başlatmayla birlikte Hawksworth Ferrari'den gerçekten uzaklaşmaya başladı.

Ancak, 488 sürücüsü RC F'nin peşini bırakmadı ve sona 13 dakika kala kızıl makine, Jaminet ve Vanthoor arasında giderek kızışan mücadelenin ardında 7 saniye farkla üçüncü sıraya yükseldi. Bitime dört dakika kala KCMG aracı panel sürtmesine rağmen ileriye atıldı ve iki araçta beraber kenetlenmiş kaldı.

Son turda Jaminet öne geçti fakat ikili birbirine kenetlendi hemen ardından Le Mans şikanında bir araya geldi. Bu temas KCMG aracının spin atarak Risi Ferrari'ye kaptırılan ikinciliğe mal olurken, Jaminet, Matt Campbell ve Felipe Nasr'ın Pfaff aracının zafer için kaçmasına sebep oldu.

GTD: Wright, Porsche'ye çifte galibiyet verdi

GTD'de, Zacharie Robichon ve Jan Heylen ile birlikte sarı bayraklar öncesinde Wright Motorsports'un Porsche 911 GT3R'le bir dakikaya yakın fark oluşturdular. Tabii ki sarı bayrak altında bu fark kapandı. Yeniden başlatmada soğukkanlılığını koruyan ve savaşan GTD Pro Porsche'lerden hava koridoru etkisi yakalayan Heylen, Af Corse Ferrari 488 ile birlikte Nicklas Nielsen'in aynasına takılmasına rağmen farkı 5 saniye üzerine çıkarmayı başardı.

Arkalarında, öden olup sonra geriye düşen Magnus Racing Aston Martin Vantage ile Andy Lally üçüncü oldu.

Heylen son pit stopuna bitime 50 dakika kala, Giacomo Altoe'nun TR3 Lamborghini Huracan'ıyla spin atıp durmasıyla çıkan sarı bayraklar altında girdi. Bu sayede, hala Nielsen’in Ferrarisi ve Lally'nin Magnus Aston Martin’i tarafından takip edilen Haylen, yeniden başlatma öncesinde önde olmayı garantiledi.

Liderlik savaşı, AF Corse'nin sarı bayrak altında geçiş yaptığı gerekçesiyle aldığı cezayla mahvoldu. Bu ceza sırasıyla Lally'nin Aston Martin'nin ve Scott Andrews'un Gilbert Korthoff Mercedes AMG GT3'nün ikinci ve üçüncü olmasına vesile oldu.

Bu ikilinin Heylen için bir tehlike arz etmemesiyle, Heylen, Robichon, Richard Lietz ve Ryan Hardwick'ten oluşan Wright Motorsports'un aracı Rolex 24 zaferini perçinledi.

Çeviri Fırat Demircoğlu tarafından yapılmıştır.

Yarış sonucu:

Sıra Sınıf Num Sürücü Şase Tur Fark
1 DPi 60 United Kingdom Oliver Jarvis
United Kingdom Tom Blomqvist
Brazil Helio Castroneves
France Simon Pagenaud 		Acura DPi 761  
2 DPi 10 United States Ricky Taylor
Portugal Filipe Albuquerque
United States Alexander Rossi
United Kingdom Will Stevens 		Acura DPi 761 3.028
3 DPi 5 France Tristan Vautier
United Kingdom Richard Westbrook
France Loic Duval
United States Ben Keating 		Cadillac DPi 761 4.420
4 DPi 31 Brazil Pipo Derani
United States Tristan Nunez
United Kingdom Mike Conway 		Cadillac DPi 761 5.615
5 LMP2 81 United States Eric Lux
Canada Devlin DeFrancesco
Mexico Patricio O'Ward
United States Colton Herta 		ORECA LMP2 07 751 10 Laps
6 LMP2 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Murry Dylan
Netherlands Rinus van Kalmthout 		ORECA LMP2 07 751 10 Laps
7 LMP2 8 Canada John Farano
Switzerland Louis Deletraz
Rui Pinto
Austria Ferdinand Habsburg 		ORECA LMP2 07 751 10 Laps
8 LMP2 52 United States Ben Keating
Denmark Mikkel Jensen
Scott Huffaker
France Nicolas Lapierre 		ORECA LMP2 07 751 10 Laps
9 LMP2 68 France François Heriau
Oliver Rasmussen
United Arab Emirates Ed Jones
Germany René Rast 		ORECA LMP2 07 744 17 Laps
10 LMP2 22 United States Jim McGuire
United Kingdom Guy Smith
United Kingdom Philip Hanson
United States William Owen 		ORECA LMP2 07 740 21 Laps
11 DPi 48 Germany Mike Rockenfeller
Japan Kamui Kobayashi
United States Jimmie Johnson
Argentina Jose Maria Lopez 		Cadillac DPi 739 22 Laps
12 DPi 02 New Zealand Earl Bamber
United Kingdom Alex Lynn
Sweden Marcus Ericsson
Denmark Kevin Magnussen 		Cadillac DPi 734 27 Laps
13 LMP3 74 United States Gar Robinson
Brazil Felipe Fraga
Netherlands Kay Berlo
United States Michael Cooper 		Ligier JS P320 723 38 Laps
14 DPi 01 Netherlands Renger vanderZande
France Sébastien Bourdais
New Zealand Scott Dixon
Spain Alex Palou 		Cadillac DPi 722 39 Laps
15 LMP3 33 Portugal Joao Barbosa
Malthe Jakobsen
Seb Priaulx
United States Lance Willsey 		Ligier JS P320 722 39 Laps
16 LMP3 54 United States Jon Bennett
United States Colin Braun
United States George Kurtz
Sweden Nic Jönsson 		Ligier JS P320 721 40 Laps
17 LMP3 36 United States Jarett Andretti
Josh Burdon
Sweden Rasmus Lindh
Colombia Gabby Chaves 		Ligier JS P320 719 42 Laps
18 LMP2 18 Dwight Merriman
United Kingdom Kyle Tilley
United Kingdom Ryan Dalziel
France Paul-Loup Chatin 		ORECA LMP2 07 718 43 Laps
19 GTD PRO 9 Australia Matt Campbell
France Mathieu Jaminet
Brazil Felipe Nasr 		Porsche 911 GT3 R 711 50 Laps
20 GTD PRO 62 Italy Alessandro PierGuidi
United Kingdom James Calado
Brazil Daniel Serra
Italy Davide Rigon 		Ferrari 488 GT3 711 50 Laps
21 GTD PRO 2 Belgium Laurens Vanthoor
France Patrick Pilet
Norway Dennis Olsen
Switzerland Alexandre Imperatori 		Porsche 911 GT3 R 711 50 Laps
22 GTD PRO 14 United Kingdom Jack Hawksworth
United Kingdom Ben Barnicoat
United States Kyle Kirkwood 		Lexus RC F GT3 711 50 Laps
23 GTD PRO 15 Germany Dirk Müller
Germany Patrick Assenheimer
United States Austin Cindric 		Mercedes-AMG GT3 709 52 Laps
24 GTD 16 United States Ryan Hardwick
Canada Zacharie Robichon
Belgium Jan Heylen
Austria Richard Lietz 		Porsche 911 GT3 R 707 54 Laps
25 GTD 44 United States John Potter
United States Andy Lally
United States Spencer Pumpelly
United Kingdom Jonathan Adam 		Aston Martin Vantage GT3 707 54 Laps
26 GTD 32 United States Mike Skeen
United States Guy Cosmo
United Kingdom Stevan McAleer
Australia Scott Andrews 		Mercedes-AMG GT3 707 54 Laps
27 GTD 21 Mann Simon
Argentina Luis Perez-Companc
Denmark Nicklas Nielsen
Finland Toni Vilander 		Ferrari 488 GT3 707 54 Laps
28 GTD 70 Brendan Iribe
Switzerland Frederik Schandorff
United Kingdom Ollie Millroy
South Africa Jordan Pepper 		McLaren 720S GT3 705 56 Laps
29 GTD 57 United States Russell Ward
Switzerland Philip Ellis
Canada Mikael Grenier
Austria Lucas Auer 		Mercedes-AMG GT3 699 62 Laps
30 GTD PRO 3 Spain Antonio Garcia
United States Jordan Taylor
Netherlands Nick Catsburg 		Corvette C8.R GTD 698 63 Laps
31 GTD PRO 25 United States Connor dePhillippi
United States John Edwards
Brazil Augusto Farfus
Finland Jesse Krohn 		BMW M4 GT3 698 63 Laps
32 GTD 64 United States Ted Giovanis
United States Hugh Plumb
United States Matt Plumb
United States Owen Trinkler 		Porsche 911 GT3 R 697 64 Laps
33 LMP3 13 Canada Orey Fidani
Canada Kuno Wittmer
Germany Lars Kern
United Kingdom Matthew Bell 		Duqueine D08 695 66 Laps
34 GTD 71 France Franck Perera
LLarena Mateo
Paul Maximilian
Canada Mikhail Goikhberg 		Lamborghini Huracan GT3 692 69 Laps
35 GTD 27 Canada Roman De Angelis
United Kingdom Ian James
United Kingdom Darren Turner
Tom Gamble		 Aston Martin Vantage GT3 688 73 Laps
36 LMP3 26 Nolan Siegel
Australia Cameron Shields
Charles Crews
Ugo De		 Duqueine D08 681 80 Laps
37 GTD PRO 79 United States Cooper MacNeil
Julien Andlauer
Italy Matteo Cairoli
Belgium Alessio Picariello 		Porsche 911 GT3 R 673 88 Laps
38 GTD 99 Rob Ferriol
United Kingdom Katherine Legge
United Kingdom Stefan Wilson
United States Nicholas Boulle 		Porsche 911 GT3 R 672 89 Laps
39 GTD 19 United States Bill Sweedler
John Megrue
Italy Giacomo Altoè
United States Jeff Segal 		Lamborghini Huracan GT3 669 92 Laps
40 GTD 98 Canada Paul DallaLana
David Pittard
Ireland Charlie Eastwood
Denmark Nicki Thiim 		Aston Martin Vantage GT3 667 94 Laps
41 GTD PRO 24 Austria Philipp Eng
Germany Marco Wittmann
United Kingdom Nick Yelloly
South Africa Sheldon Linde 		BMW M4 GT3 665 96 Laps
42 LMP2 11 Thomas Steven
United States Josh Pierson
United States Jonathan Bomarito
United Kingdom Harry Tincknell 		ORECA LMP2 07 663 98 Laps
43 GTD 66 Kyffin Simpson
United States Till Bechtolsheimer
United States Marc Miller
Germany Mario Farnbacher 		Acura NSX GT3 659 102 Laps
44 GTD 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Giorgio Sernagiotto
Italy Antonio Fuoco
Italy Alessio Rovera 		Ferrari 488 GT3 652 109 Laps
45 GTD 12 United States Frankie Montecalvo
United States Aaron Telitz
United States Richard Heistand
United States Townsend Bell 		Lexus RC F GT3 634 127 Laps
46 GTD PRO 4 United States Tommy Milner
United Kingdom Nick Tandy
Denmark Marco Sorensen 		Corvette C8.R GTD 626 135 Laps
47 LMP3 38 Dan Goldburg
Hikaru Abe
Canada Garrett Grist
Nicolas Pino		 Ligier JS P320 588 173 Laps
48 LMP2 69 United States John Falb
Australia James Allen
Italy Luca Ghiotto
Tijmen van		 ORECA LMP2 07 556 205 Laps
49 GTD 42 United States Don Yount
Benja Hites
United States Jaden Conwright
Finland Markus Palttala 		Lamborghini Huracan GT3 524 237 Laps
50 GTD PRO 97 United States Cooper MacNeil
Spain Daniel Juncadella
Germany Maro Engel
France Jules Gounon 		Mercedes-AMG GT3 487 274 Laps
51 LMP3 7 United States Mark Kvamme
United States Austin McCusker
United States Trenton Estep
Antoine Doquin		 Duqueine D08 425 336 Laps
52 GTD PRO 63 Italy Marco Mapelli
Italy Andrea Caldarelli
Italy Mirko Bortolotti
Switzerland Rolf Ineichen 		Lamborghini Huracan GT3 400 361 Laps
53 LMP3 6 Efrin Castro
Germany Moritz Kranz
Ori Ayrton
United States Joel Miller 		Duqueine D08 363 398 Laps
54 GTD 39 United States Robert Megennis
United States Corey Lewis
United Kingdom Sandy Mitchell
United States Jeff Westphal 		Lamborghini Huracan GT3 349 412 Laps
55 LMP2 20 Denmark Dennis Andersen
Denmark Anders Fjordbach
Switzerland Fabio Scherer
Nico Mueller		 ORECA LMP2 07 345 416 Laps
56 GTD 96 United States Robby Foley
United States Bill Auberlen
Michael Dinan
Germany Jens Klingmann 		BMW M4 GT3 280 481 Laps
57 GTD 59 Lance Bergstein
Jon Miller
United States Patrick Gallagher
United States Paul Holton 		McLaren 720S GT3 263 498 Laps
58 GTD 28 United States Michael Quesada
Canada Daniel Morad
Linus Lundqvist
Maximillian Goetz		 Mercedes-AMG GT3 181 580 Laps
59 GTD PRO 23 United Kingdom Ross Gunn
Spain Alex Riberas
Belgium Maxime Martin 		Aston Martin Vantage GT3 103 658 Laps
60 GTD 75 Australia Kenny Habul
Germany Luca Stolz
Italy Raffaele Marciello
Germany Fabian Schiller 		Mercedes-AMG GT3 101 660 Laps
61 GTD 34 Kyle Washington
United States James Sofronas
Netherlands Jeroen Bleekemolen
Austria Klaus Bachler 		Porsche 911 GT3 R 88 673 Laps
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