Resmi: Kevin Magnussen, 2021'de Ganassi ile IMSA'ya geçiyor

Sezon sonunda Haas Formula 1 takımdan ayrılacak olan Magnussen'in sıradaki durağının Amerika'daki seriler olacağı düşünülüyordu ve öyle de oldu.

Motorsport.com, Magnussen'in 2021 sezonu için IMSA takımlarından Chip Ganassi Racing ile görüştüğünü ve burada yarışma kararı aldığını öğrenmişti.

Bugün yapılan açıklamaya göre Magnussen, yeni sezonda Chip Ganassi ile IMSA'da yarışacak ve Cadillac DPi-V.R aracını sürecek.

Chip Ganassi Racing, perşembe günü yaptığı açıklamada Daytona galibi Renger van der Zende ve Kevin Magnussen'le 2021 sezonu için resmi sözleşmeyi imzaladığını duyurdu.

Magnussen, "Dünyanın herhangi bir yerinde yarışan profesyonel bir pilotsanız, Chip Ganassi adını ve motor sporlarında tam olarak neyi temsil ettiğini biliyorsunuzdur."

"Chip, pistte ve pist dışında en iyi yarış organizasyonlarından birini kurdu ve tarihe baktığınızda, özellikle spor otomobil yarışlarında muazzam başarılara sahip olduklarını görebilirsiniz."

"Chip Ganassi, Renger ve Cadillac ile çalışmak benim için harika bir fırsat. Takımla tanışmak ve 2021 sezonu için hazırlıklara başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Chip Ganassi Racing, dayanıklılık yarışlarında yarışacağı diğer isimleri önümüzdeki süreçte açıklayacak.

Motorsport.com, van der Zande ile 2016'da Daytona'da zafere ulaşan Ganassi IndyCar sürücüsü Scott Dixon'ın kalan iki koltuktan birine geçeceğini tahmin ediyor.

Yeni IMSA sezonu 30-31 Ocak'ta Daytona'da başlıyor.