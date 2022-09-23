Porsche, Daytona'daki testlerin faydalı olduğunu düşünüyor

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Yeni kuralların ardından dayanıklılık serilerine dönmeye hazırlanan Porsche, yeni aracını ilk kez 2023 IMSA SportsCar Şampiyonası'nın açılış yarışı olan Ocak ayındaki Daytona 24 Saat'te piste çıkaracak, bu ilk yarış öncesi izlenen sıkı test programı ise geçtiğimiz haftalarda yine Daytona'da devam etti.

Porsche Penske Motorsport ekibi tarafından gerçekleştirilen test, Bosch tarafından geliştirilen evrensel LMDh hibrid sisteminin motor jeneratör ünitesinin revize edilmiş bir versiyonunun, Porsche tarafından "versiyon 2.2" olarak adlandırılan bir bileşenin piyasaya sürülmesiyle aynı zamana denk geldi.

Daytona'da yaptıkları testi "ileriye doğru atılmış iyi bir adım" olarak nitelendiren Porsche Motorsport patronu Thomas Laudenbach, testi "çığır açıcı" olarak tanımlamaktan ise kaçındı.

Laudenbach, BMW, Cadillac ve Acura'dan altı ay önce ilk ke çalıştırılan 963'ün geliştirilmesinin "programın gersinde" olduğunu da kabul ediyor.

Autosport'a yaptığı konuşan Laudenbach, "İlerleme kaydettiğimizi görmekten memnunum. Gelişim eğrisi yukarı doğru çıktı ve çok yol kat ettik, bu da iyi bir şey."

"Yine de halen yapılacak çok iş var, bu yüzden bunun bir dönüm noktası olup olmadığını söylemek için çok erken olduğunu düşünüyorum."

"Olumsuz olmak istemiyorum ama henüz her şey bitmiş değil." dedi.

Porsche 963 LMDh Photo by: Porsche

Laudenbach'ın yorumları, Porsche'nin ile Kasım ayında yapılacak Bahreyn Dünya Dayanıklılık Şampiyonası finaline katılma planından vazgeçtiğini ve testlere odaklanmayı tercih ettiğini doğrulamasının ardından geldi.

Laudenbach, Porsche'nin gelecek yıl IMSA serisi için ayrılan müşteri araçlarını Ocak ayının sonunda Daytona'da yarışmaları için zamanında teslim etmekte zorlanacağını kabul ederken müşteri Porsche'lerinin sezonun ilk yarışı olan Mart ortasındaki Sebring 1000 Mil yarışında hazır bulunacaklarını taahhüt de etmedi.

Daytona'da bulunan tek 963, Dane Cameron, Mathieu Jaminet ve Matt Campbell'ın ellerinde, ıslak hava ve gece koşullarını da içeren iki gün boyunca 2200 km'den fazla mesafe kat etti.

Daytona testine Cadillac ve Acura da kendi V-LMDh ve ARX-06 araçlarıyla katıldılar.