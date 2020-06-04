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IMSA / Son dakika

Porsche, 2020 sonrası IMSA'dan çekiliyor!

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Porsche, 2020 sonrası IMSA'dan çekiliyor!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
4 Haz 2020 12:36

Porsche, 2020 sezonunun ardından IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nın GT Le Mans sınıfından çekileceğini duyurdu.

Şampiyonanın başladığı 2014'ten bu yana GT sınıfında fabrika takımıyla mücadele eden Alman üretici, seriden çekilmesinin temel nedeni olarak koronavirüs krizinin etkisini gösterdi.

Porsche'nin yardımcı motor sporları şefi Fritz Enzinger, "Fabrika takımının IMSA serisini katılımını durdurma kararı bizim için kolay değildi. Koronavirus salgını ile ilgili mevcut  duruma bakıldığında, Porsche Motorsport'un ekonomik serpinti ile başa çıkmaya çalışması mantıklı."

"Ayrılığımızı ilgili tüm katılımcılarla açıkça tartıştık. Bu noktada Jim France ve IMSA'daki meslektaşlarımıza anlayışlarından dolayı içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Porsche dayanıklılık yarışlarına aittir. Bunu geçici olmasını sağlamak için çok çalışacağız." dedi.

Porsche geçen ay iki IMSA aracını Eylül ayındaki Le Mans 24 Saat'e getirmeyeceğini açıkladı ve GTE Pro kategorisinde dört yerine iki araca sahip olacak.

Duyuru, IMSA'da sadece Corvette ve BMW'nin tam zamanlı olarak kaldığı anlamına geliyor.

Corvette son zamanlarda yeni C8.R'yi tanıttı. M8 GTE ile tek sezonun ardından FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'ndan ayrılan BMW ise 2021 için planlarını henüz açıklamadı.

Porsche, 2019 sezonunda 911 RSR ile birinci ve ikinci olmuştu.

Bir Porsche sözcüsü Motorsport.com'a WEC’in GTE Pro sınıfına yönelik mevcut taahhüdü hakkında “herhangi bir tartışma" olmadığını dile getirdi. Ayrıca IMSA'nın GT Daytona sınıfındaki müşteri ekiplerini de desteklemeye devam edecek.

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Editör Filip Cleeren

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