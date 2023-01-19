Nasr: "Yeni araçlarla sanki yeniden F1'de yarışıyormuş gibi hissettim"

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Action Express Cadillac ile 2018 ve 2021 sezonlarında IMSA şampiyonluğuna ulaşan Nasr, 2015 ve 2016 sezonlarında Sauber ile F1'de yarışmış ve zayıf araçlarla iyi sonuçlar almayı başarmıştı.

Geçen yıl Porsche fabrika takımıyla anlaşan Nasr, yeni aracı 911 GT3R ile Rolex 24 Saat galibiyetine ulaşmasının yanı sıra uzun süredir yeni 963 ile testler yapıyor; Brezilyalı sürücü, Weissach'taki lansmandan bu yana hem Amerika hem de Avrupa'daki pistlerde binlerce kilometre yol kat etti.

Motorsport.com'a konuşan Nasr, konu hakkında şunları söyledi: "Araçlarda hibrit sistemin yer alması bana F1 günlerimi hatırlatıyor, direksiyonda biz sürücülerin görmesi ve yapması gereken çok şey var."

"Araçları birlikte yarışırken görmek için sabırsızlanıyorum. Eskisinden daha geniş ve daha uzunlar, dışarıdan oldukça sert görünüyorlar!

"İlk günden itibaren işin içinde olmak ve 963'ün daha piste çıkmadan doğuşunu görmek eşsiz bir duygu. Başından beri işin içinde olmak çok güzel bir deneyim oldu."

#7 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Felipe Nasr Photo by: Porsche

Bu yıl IMSA'da Matt Campbell ile birlikte #7 Porsche 963 direksiyonuna geçmeye hazırlanan Nasr, ortak hibrid sisteminin ortaya çıkışının, eski Daytona Prototype kategorisine kıyasla prototip sınıfındaki sürüş dinamiklerini değiştirdiğini açıkladı.

Nasr, "Hibrit sistemlerin eklenmesinin ardından araçlar oldukça farklı hissettiriyor, stil ve yeni lastikler gibi konular kesinlikle farklılık yaratıyor."

"Fren pedalına bastığımızda sadece mekanik sistemimiz yok, kombine hibrit sistemimiz de var, yani e-motor da aracı yavaşlatmamıza yardımcı oluyor.

"Frene bastığınızda aracın hemen durmasını bekliyorsunuz, yani bu değişmedi ama pedaldan aldığınız his farklı. Sanırım hepimizin bunu öğrenme sürecinden geçmesi gerekti ama oldukça eğlenceli." dedi.

#963 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Dane Cameron, Felipe Nasr, Matt Campbell Photo by: Porsche

Frenleme sırasında kazanılan enerjinin kullanılabilmesi, pit aralıklarını uzatarak önemli bir rol oynayacak, ancak lastik ve yakıt yönetiminin önemi de bununla birlikte artacak.

Bunun yanı sıra batarya ve MGU'nun getirdiği ağırlık artışının da bir faktör olacağını söyleyen Nasr, şunları ekledi: "Yeni araçların tek dezavantajı ağırlık diyebilirim, araçlar yaklaşık 100 kilogram daha ağır. Bunu viraj hızlarında hissedebiliyorsunuz ve lastiklere harcadığımız enerji eskisinden çok daha yüksek.

"Bunun yanı sıra pit aralıkları uzayacak ve daha fazla sürüş yapabileceğiz, yani eski araçlarla olduğu gibi 35-40 dakikada bir pite girmemiz gerekmeyecek.

"Artık 50-60 dakika boyunca lastikleri ve yakıt miktarını kontrol ederek sürüş yapabileceğiz. Bu iyi bir zaman ilavesi, sürücülere fiziksel olarak da etki edecek."