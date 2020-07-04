Nasr, COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Daytona'yı kaçıracak

Eski Sauber Formula 1 pilotu Nasr, Ocak ayında IMSA'da yapılan Rolex 24 Saat'ten sonra bu hafta sonu ilk kez piste çıkacaktı.

Ancak cuma günü gerçekleştirilecek antrenman seansları öncesinde yapılan açıklamada Nasr'ın COVID-19 testinin pozitif çıktığı ve bu nedenle Miami'deki evinde karantinaya alındığı duyuruldu.

Bu nedenle Gabby Chaves, bu hafta sonu Daytona yarışında Brezilyalı sürücünün yerini alacak. Nasr, 18 Temmuz'daki Sebring yarışında dönmeyi hedefliyor.

Nasr, "Bu hafta sonu yarışa dönmek için sabırsızlanıyordum. Her şeyi doğru yaptığımı hissettim. Ancak dün Daytona'ya giderken kendimi iyi hissetmiyordum. Bu yüzden, piste gitmeden veya takımımla veya motor sporlarındaki herhangi biriyle buluşmadan önce test yaptım ve ne yazık ki pozitif çıktı."

"Whelen Engineering/Action Express takımındaki ve serinin etrafındaki herkesi güvende tutmak istiyorum. Karantina için Miami'ye geri dönüyorum."

"Umarım çabucak iyileşirim ve doktorlarım yakında yarışa dönmem için bana yardım edebilirler. Şimdilik sağlık ekibimden, yarış ekibimden ve IMSA yetkililerinden gelen tüm talimatları, yönergeleri ve önerileri takip edeceğim." dedi.

Jimmy Johnson'ın da koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.