Merakla beklenen yeni Ford Mustang GT3 ilk kez görüntülendi!

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Ford Performance tarafından Multimatic Motorsports ile birlikte geliştirilen ve yedinci nesil Mustang'i temel alan otomobil, bu hafta üç gün sürecek bir test için Sebring'de piste çıkacak.

Mustang GT3'ün yarışmaya başladığına dair teyit, Ford'un patronu Jim Farley'in yaptığı ve aracın pistteki görüntülerini içeren bir paylaşım vesilesiyle de alınmış durumda.

Aracın geçen hafta Kuzey Carolina, Mooresville'deki Multimatic atölyelerinin yakınındaki bir test tesisinde kısa bir deneme sürüşüne tabi tutulduğu anlaşılıyor.

İlk araç daha sonra Sebring'e taşındı ve şu an pisti Corvette Z06 GT3.R'ın testini yapan Chevrolet ve GR010 ile dayanıklılık simülasyonu yapan Toyota ile paylaşıyor.

Farley'in paylaşımında, aracı hangi sürücülerin test edeceği de dahil olmak üzere Sebring testine ilişkin hiçbir ayrıntı yer almadı.

Ancak aracın direksiyonuna geçen isimlerden birinin çoktan resmi test sürücüsü olarak açıklanan ve 2016-19 yıllarında IMSA SportsCar Şampiyonası'nda Chip Ganassi Racing için Multimatic Ford GT ile yarışan Joey Hand olması muhtemel.

Ford Mustang GT3 Photo by: Ford

Hand'in yanı sıra Ford ile Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda, Mazda ile de IMSA'da yarışan Multimatic sürücüsü Harry Tincknell de Mustang programına dahil olacak.

Ford'un Mustang ile GT3 arenasına girişi 2022 Daytona 24 Saat öncesi duyuruldu.

Bunu Ekim ayında Detroit otomobil fuarında yedinci nesil Mustang'in lansmanı izledi ve ardından Mustang GT3 yarışçısının nasıl görüneceğine dair bilgisayarda oluşturulmuş görüntüler yayınlandı.

Araç, İngiltere'de M-Sport tarafından geliştirilen Ford'un beş litrelik Coyote V8 motorunun yarış versiyonundan güç alıyor.

Ford Mustang GT3 Photo by: Ford