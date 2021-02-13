Mazda, IMSA prototip programını Ekim ayında sonlandıracak

Geçen yılın Şubat ayından bu yana Multimatic tarafından yönetilen Mazda RT24-P, IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nın o zamanki yeni DPi düzenlemeleri kapsamında ilk kez 2017 gridinde yer almıştı.

LMDh kuralları 2023'e kadar ertelendi ve Mazda 2022'de otomobil üzerinde daha fazla çalışma yapmamayı seçti. Görünüşe göre Mazda, IMSA ve Dünya Dayanıklılık Şampiyonası arasındaki yeni işbirliği dönemine (LMDh) girmeme kararı aldı.

Bugün yayınlanan bir açıklamada, "Mazda, beş yıl boyunca IMSA’nın DPi sınıfına katılmasının ardından sahip olduğu olduğu bu programı, 2021 sezonunun sonundaki Motul Petit Le Mans yarışıyla sonlandırmayı seçiyor. Bu, mevcut DPi ve gelecekteki LMDh sınıfının dahili değerlendirmesinden sonra kararlaştırıldı ve Mazda’nın prototip yarışlarına katılımının sonlandırılmasına karar verildi."

“2022'den itibaren Mazda, motor sporları çabalarını MX-5 Cup ve grassroots yarışlarına odaklanacak." denildi.

Mazda RT24-P başlangıçta SpeedSource tarafından yönetildi ve sonrasında, geçen yıl Daytona'da Multimatic'e geçmeden önce bu görevi Joest üstlendi.

2019'da Jonathan Bomarito, Harry Tincknell ve Olivier Pla üçlüsü, Watkins Glen 6 Saat'i kazanmayı başardılar. Ayrıca Kanada Tire Motorsports Park'ta da kazanan Mazda'ydı.

Mazda, bu yıl Tincknell, Jarvis ve Bomarito'nun katılımıyla seride yer almaya devam etti. Bu üçlü, 2021 WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nın Daytona'daki açılış yarışını üçüncü sırada bitirdiler.