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IMSA / Daytona 24 / Son dakika

Mazda arka kanat sorunu sebebiyle Rolex 24 Saat'i kaybetmiş

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Mazda arka kanat sorunu sebebiyle Rolex 24 Saat'i kaybetmiş
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Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Mazda, tek araçla katıldığı Rolex Daytona 24 Saat yarışını son etaplarda arka kanadında yaşadığı bir sorun sonrası yere basma gücü kaybettiği için kazanamamış.

Multimatic’in yarıştırdığı Mazda RT24-P'nin direksiyonundaki Harry Tincknell, sorun yaşanmasaydı; takım arkadaşları Oliver Jarvis ve Jonathan Bomarito’yla birlikte yarışı kazanacaklarını düşünüyor.

IMSA WeatherTech Spor Araç Şampiyonası’nın ilk turundan 3.lükle ayrılan Tincknell, Motorsport.com’la röportajında, “Araç kısa sürede bir roketten bir hiçe döndü.”

“Arka kanadımızda bir şey kırıldı, kanadın açısını ayarlayan parçalardan biri olduğunu düşündük çünkü araç aniden çok gevşek bir hal aldı.” dedi.

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Son saate girerken sorun yaşanmadan önce, Tincknell’in komutasında araç; Renger van der Zande’nin sürdüğü Chip Ganassi Racing Cadillac’ini geçerek 2.liği almıştı.

Van der Zande’nin Kevin Magnussen ve Scott Dixon’la paylaştığı Cadillac DPi-V.R aracı, yarışın bitimine 7 dakika kala arka sağ tekerleğini patlatmadan önce; yarışı kazanan Filipe Albuquerque’nin Wayne Taylor Racing Acura ARX-05 aracına 1 saniyeden fazla yaklaşmıştı.

Tincknell, “Renger’i geçtiğimde, gidip bunu kazanalım diye düşündüm. Kaybettiğimiz turu geri kazanırken WTR aracını süren ve sonrasında kazanan Alexander Rossi’yi geçmiştim, o yüzden iyi bir şansımız olduğunu düşünüyordum.”

“Renger, lastik patlatmadan önce Filipe’yi geçebilmişti ve ben de onu geçmiştim, o yüzden bu gerçekten kaybedilmiş bir şans gibi hissettiriyor. En sonda 2.liği de kaybedince hayal kırıklığı daha da arttı. Yavaşlama turunda biraz ağladığımı kabul ediyorum.” dedi.

Multimatic Mazda yarışı; Jimmy Johnson, Kamui Kobayashi, Mike Rockenfeller ve Simon Pagenaud’ın paylaştığı Action Express Cadillac’in 2 saniye gerisinde 3. sırada tamamladı. Kobayashi 4 tur kala Tincknell’i geçerek takımına 2.liği kazandırmıştı.

Mazda’nın son saatlerde yaptığı kurtarıştan sonra Tincknell, Multimatic takımı için “inişli çıkışlı bir yarış” olduğunu söyledi.

#55 Mazda Motorsports Mazda DPi: Oliver Jarvis, Jonathan Bomarito, Harry Tincknell

#55 Mazda Motorsports Mazda DPi: Oliver Jarvis, Jonathan Bomarito, Harry Tincknell

Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

Yarışa 2. sıradan başlayacak olan Jarvis ise, aracı bekleme moduna girdiği için ilk vitese geçememiş ve formasyon turuna başlayamadığı için yarışa gridin en gerisinden başlamak zorunda kalmıştı.

RT24-P ilk başta hız yakalayamamış ve 5. Saatte 1 tur geriye düşmüştü. Kaybedilen turu geri kazandıktan sonra ise arka lambalar çalışmadığı için pite girmiş ve araca yeni bir arka kısım takılmıştı. Aracın arka gövde kısmının takıldığı iğneler kırıldığı için ise 3 tur kaybedilmişti.

Mazda 19. Saatte Tincknell yarış lideri Rossi ve Albuquerque, Ricky Taylor ve Helio Castroneves’le paylaştığı WTR Acura aracını geçtikten ve güvenlik aracı çıktıktan sonra kaybettiği turları geri kazanmıştı. Yarışın sonunda ise WTR Acura aracı, damalı bayrağı ilk gören araç oldu.

Yarış boyunca çıkan 12 güvenlik aracından 11.si 22. saatte çıktıktan sonra Mazda, yarışı kazanmak için aday takımlardan biri olmuştu.

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Bu Haber Hakkında

Seri IMSA
Etkinlik Daytona 24
Pilotlar Harry Tincknell
Takımlar Mazda Motorsports
Editör Gary Watkins

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