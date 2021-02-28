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IMSA / Son dakika

Magnussen'in Daytona 24 Saat galibiyeti aldığı Corvette C7.R açık arttırmaya çıktı

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Jan Magnussen ve Antonio Garcia gibi pilotların sürdüğü, Daytona 24 Saat ve Sebring 12 Saat galibi #3 numaralı Corvette C7.R, 2014-15 renkleri ve sponsorlarıyla açık arttırmaya çıkarıldı!

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Magnussen'in Daytona 24 Saat galibiyeti aldığı Corvette C7.R açık arttırmaya çıktı

General Motors bünyesindeki Chevrolet, 2014 yılında piyasaya sürdüğü C7 kasa Corvette aracını, dünya genelindeki GT sınıflarında yarıştırmak için Pratt & Miller'ın kapısını çalmıştı.

Pratt & Miller da halihazırda yol aracı olarak satışa sunulan Corvette Z06 modelini alıp, alüminyum monokok şasinin üstünde karbon fiber gövde oturtmuş, arkasına kanat takmış, tavanını alçaltmış, aerodinamisini geliştirmiş ve sonrasında tekerlek-lastik-jant kapaklarından başlamak üzere araçtaki neredeyse her parçayı homologe edilmiş yarış parçalarıyla değiştirmişti.

General Motors ve Pratt & Miller ortaklığı sonucunda Chevrolet fabrika takımı için 7 adet C7.R aracı üretildi ve 2020 yılında tanıtılan C8 kasa Corvette piyasaya sürülene kadar bu 7 araç, dünya genelinde başta Le Mans ve IMSA olmak üzere birçok yarış serisinin GT sınıfında yarıştırıldı.

Açık arttırmaya çıkarılan #C7RGT-003 şasi numarasına sahip bu araç ise, 2014 Daytona 24 Saat'i Antonio Garcia, Jan Magnussen ve Ryan Briscoe komutasında sınıf galibi olarak tamamlamış; ve yine aynı sürücü kadrosuyla 2015 Sebring 12 Saat'i kazanmıştı.

5.5 litre V8 motorlu Corvette C7.R #3, 2019'a kadar yarışlarda kullanılmış, en son 2019 HSR Classic Daytona 24 Saat'e katılmıştı.

Araç, 2019'a kadar pist üstünde yarıştırılmaya devam etse de, en başarılı olduğu ve aktif bir şekilde GT sınıfında yarıştırıldığı 2014-15 sezonlarına ait sarı-siyah'ın üstüne kırmızı detaylı renklerini ve o sezonki sponsorlarını üzerinde barındırarak açık artırmaya çıkarıldı.

2014 Le Mans 24 Saat'i, GTE Pro sınıfının 4.sü olarak tamamlayan aracın yanında Pratt & Miller'ın araçta kullandığı yedek parçaların olduğu bir kutu da verilecek.

#3 numaralı Corvette C7.R GT aracının katıldığı yarışların detaylı haline, araca ait daha çok görsele, Pratt & Miller'dan aracın yarış geçmişine dair talep edilen belge ve araca ait diğer bilgilere ulaşmak isterseniz şuradan aracın Bring a Trailer'daki ilanına göz atabilirsiniz.

Chevrolet fabrika takımına ait sadece 7 araçtan 3.sü olan bu ender aracın ilanı, 1 Mart Pazartesi günü yayından kaldırılacak ve o zamana kadar en yüksek teklifi veren kişi aracın yeni sahibi olacak.

Mazda, IMSA prototip programını Ekim ayında sonlandıracak

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Mazda, IMSA prototip programını Ekim ayında sonlandıracak
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Seri IMSA
Editör Memet Kağan Bilgili

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