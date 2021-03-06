Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
FP1:
20 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Arktik Ralli
22 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Hırvatistan Rallisi
22 Nis
Sıradaki Etkinlik
46 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Estoril
07 May
Sıradaki Etkinlik
61 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Aragon
21 May
Sıradaki Etkinlik
75 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Sıradaki Etkinlik
34 gün
Tüm programı gör
WEC
R
WEC
Sebring
17 Mar
Canceled
R
WEC
Algarve
04 Nis
Yarış:
29 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Magnussen'in Daytona 24 Saat galibiyeti aldığı Corvette C7.R açık arttırmaya çıktı
IMSA / Son dakika

Magnussen: ''Kazanma ve mücadele etme hissini özledim''

Ekleyen:

Yedi senelik Formula 1 kariyerini 2020 yılında sonlandırıp yeni sezonda dayanıklılık yarışlarına geçen Kevin Magnussen, kazanma hissini özlediğini söyledi.

Magnussen: ''Kazanma ve mücadele etme hissini özledim''

Magnussen, Formula 1 macerasının ardından, efsanevi Daytona 500’le birlikte dayanıklılık yarışlarına geçiş yaptı. Aynı formatta yaklaşık 20 yıldır yarışan babası Jan sayesinde, Kevin bu yarışlardan ne bekleyeceğini biliyordu.

Daytona’nın, kendi üzerine şok etkisi yaratıp yaratmadığı sorulduğunda Danimarkalı sürücü, ‘’Biraz, ancak bir taraftan da çok rahattı.’’

‘’Babamın yarışlarının çoğuna katıldım, dayanıklılık yarışlarından 20 yıldan fazla yarıştı, ben de onu yakından takip ediyordum. Yani dayanıklılık yarışlarının nasıl işlediğiyle ilgili bilgim var ve bu dünyayı onun sayesinde tanıyorum.’’

‘’Yani benim için bir kültür şoku olmadı, ancak yine de benim için yeni olan çok şey vardı, mesela farklı kategoride ve sınıflardaki araçlarla aynı piste çıkmak, bununla daha önce hiç karşılaşmamıştım.’’

‘’Ayrıca aynı aracı başka sürücülerle paylaşmak da benim için yeniydi, takımla çalışma ve ayarlamaları yapma şekli, aracın içinde çalışmak, bunların hepsi benim için biraz farklı.’’

‘’Ancak bundan çok keyif aldım, iyi bir tecrübeydi.’’ cevabını verdi.

Chip Ganassi Racing,  Van der Zande’nin yaşadığı lastik patlamasının ardından Daytona galibiyetine veda etti ve bu da Kevin Magnussen’in serideki ilk zaferini almasına engel oldu.

Ancak Formula 1’de tek podyumu olan Danimarkalı sürücü, galibiyet savaşına döndüğü için mutlu.

Dayanıklılık yarışlarında kazanma hissini yeniden hisseden Magnussen, ’’Bu Formula 1’de kalmak istememe sebeplerimin en büyüğü.’’

‘’Önlerde bir yer bulsaydım F1’de kalmayı çok isterdim ancak bunu olası görmedim. Bu yüzden, yarışları kazanmaya ve yaptığım işten zevk almaya döndüğüm için çok heyecanlıyım.’’

‘’Beni yanlış anlamayın, F1’de yarışmak harika, araçlar inanılmaz ve Formula 1’de yarışmak çocukluk hayalimdi, ancak günün sonunda eğer kazanmak için yarışamayacağınızı biliyorsanız, yedi yıldan sonra bu durum eskiyor, motive kalmak ve kazanmak için yarışmıyorsanız keyfini çıkarmak zorlaşıyor.’’

‘’Şampiyonlukları kazanma ve mücadele etme hissini özledim, pole pozisyonları ve önlerde yarışmayı, bunları çok özledim.’’ dedi.

 
paylaşım
yorumlar
Magnussen'in Daytona 24 Saat galibiyeti aldığı Corvette C7.R açık arttırmaya çıktı

Önceki haber

Magnussen'in Daytona 24 Saat galibiyeti aldığı Corvette C7.R açık arttırmaya çıktı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , IMSA
Editör Betim Aker

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton: "Tek yıllık sözleşme imzalamayı ben seçtim"

12s
2
Formula 1

FIA, Grosjean'ın Bahreyn kazasıyla alakalı soruşturmayı tamamladı

9s
3
Formula 1

Williams, 2021 FW43B'nin örtüsünü kaldırdı!

16s
4
Formula 1

Vettel, Aston Martin AMR21 ile ilk sürüşünü yaptı!

1g
5
Formula 1

Schumacher: ''Bu soyadına sahip olmaktan dolayı mutluyum''

11s
Son Haberler
Magnussen: ''Kazanma ve mücadele etme hissini özledim''
IMSA

Magnussen: ''Kazanma ve mücadele etme hissini özledim''

59dk
Magnussen'in Daytona 24 Saat galibiyeti aldığı Corvette C7.R açık arttırmaya çıktı
IMSA

Magnussen'in Daytona 24 Saat galibiyeti aldığı Corvette C7.R açık arttırmaya çıktı

28 Şub 2021
Mazda, IMSA prototip programını Ekim ayında sonlandıracak
IMSA

Mazda, IMSA prototip programını Ekim ayında sonlandıracak

13 Şub 2021
Mazda arka kanat sorunu sebebiyle Rolex 24 Saat'i kaybetmiş
IMSA

Mazda arka kanat sorunu sebebiyle Rolex 24 Saat'i kaybetmiş

1 Şub 2021
Rolex 24 saat GTLM galibi Garcia da COVID-19 olmuş!
IMSA

Rolex 24 saat GTLM galibi Garcia da COVID-19 olmuş!

31 Oca 2021
More from
Betim Aker
Schumacher: ''Bu soyadına sahip olmaktan dolayı mutluyum''
Formula 1 / Son dakika

Schumacher: ''Bu soyadına sahip olmaktan dolayı mutluyum''

Schumacher: ''Hedefim, en iyi performansımı sergilemek''
Formula 1 / Son dakika

Schumacher: ''Hedefim, en iyi performansımı sergilemek''

Vettel: "İnsanlar sizi aldığınız son birkaç yarış sonucuna göre yargılıyor"
Formula 1 / Son dakika

Vettel: "İnsanlar sizi aldığınız son birkaç yarış sonucuna göre yargılıyor"

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton: "Tek yıllık sözleşme imzalamayı ben seçtim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Tek yıllık sözleşme imzalamayı ben seçtim"

FIA, Grosjean'ın Bahreyn kazasıyla alakalı soruşturmayı tamamladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

FIA, Grosjean'ın Bahreyn kazasıyla alakalı soruşturmayı tamamladı

Williams, 2021 FW43B'nin örtüsünü kaldırdı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Williams, 2021 FW43B'nin örtüsünü kaldırdı!

Vettel, Aston Martin AMR21 ile ilk sürüşünü yaptı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Aston Martin AMR21 ile ilk sürüşünü yaptı!

Schumacher: ''Bu soyadına sahip olmaktan dolayı mutluyum''
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Schumacher: ''Bu soyadına sahip olmaktan dolayı mutluyum''

Hulkenberg, Aston Martin/Mercedes'in yedek pilotu olmaya hazırlanıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hulkenberg, Aston Martin/Mercedes'in yedek pilotu olmaya hazırlanıyor

Magnussen: ''Kazanma ve mücadele etme hissini özledim''
IMSA IMSA / Son dakika

Magnussen: ''Kazanma ve mücadele etme hissini özledim''

WADA, Haas'ın "Rus bayraklı" renk düzenini inceliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

WADA, Haas'ın "Rus bayraklı" renk düzenini inceliyor

Son Haberler

Magnussen: ''Kazanma ve mücadele etme hissini özledim''
IMSA IMSA / Son dakika

Magnussen: ''Kazanma ve mücadele etme hissini özledim''

Magnussen'in Daytona 24 Saat galibiyeti aldığı Corvette C7.R açık arttırmaya çıktı
IMSA IMSA / Son dakika

Magnussen'in Daytona 24 Saat galibiyeti aldığı Corvette C7.R açık arttırmaya çıktı

Mazda, IMSA prototip programını Ekim ayında sonlandıracak
IMSA IMSA / Son dakika

Mazda, IMSA prototip programını Ekim ayında sonlandıracak

Mazda arka kanat sorunu sebebiyle Rolex 24 Saat'i kaybetmiş
IMSA IMSA / Son dakika

Mazda arka kanat sorunu sebebiyle Rolex 24 Saat'i kaybetmiş

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.