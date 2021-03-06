Magnussen: ''Kazanma ve mücadele etme hissini özledim''

Magnussen, Formula 1 macerasının ardından, efsanevi Daytona 500’le birlikte dayanıklılık yarışlarına geçiş yaptı. Aynı formatta yaklaşık 20 yıldır yarışan babası Jan sayesinde, Kevin bu yarışlardan ne bekleyeceğini biliyordu.

Daytona’nın, kendi üzerine şok etkisi yaratıp yaratmadığı sorulduğunda Danimarkalı sürücü, ‘’Biraz, ancak bir taraftan da çok rahattı.’’

‘’Babamın yarışlarının çoğuna katıldım, dayanıklılık yarışlarından 20 yıldan fazla yarıştı, ben de onu yakından takip ediyordum. Yani dayanıklılık yarışlarının nasıl işlediğiyle ilgili bilgim var ve bu dünyayı onun sayesinde tanıyorum.’’

‘’Yani benim için bir kültür şoku olmadı, ancak yine de benim için yeni olan çok şey vardı, mesela farklı kategoride ve sınıflardaki araçlarla aynı piste çıkmak, bununla daha önce hiç karşılaşmamıştım.’’

‘’Ayrıca aynı aracı başka sürücülerle paylaşmak da benim için yeniydi, takımla çalışma ve ayarlamaları yapma şekli, aracın içinde çalışmak, bunların hepsi benim için biraz farklı.’’

‘’Ancak bundan çok keyif aldım, iyi bir tecrübeydi.’’ cevabını verdi.

Chip Ganassi Racing, Van der Zande’nin yaşadığı lastik patlamasının ardından Daytona galibiyetine veda etti ve bu da Kevin Magnussen’in serideki ilk zaferini almasına engel oldu.

Ancak Formula 1’de tek podyumu olan Danimarkalı sürücü, galibiyet savaşına döndüğü için mutlu.

Dayanıklılık yarışlarında kazanma hissini yeniden hisseden Magnussen, ’’Bu Formula 1’de kalmak istememe sebeplerimin en büyüğü.’’

‘’Önlerde bir yer bulsaydım F1’de kalmayı çok isterdim ancak bunu olası görmedim. Bu yüzden, yarışları kazanmaya ve yaptığım işten zevk almaya döndüğüm için çok heyecanlıyım.’’

‘’Beni yanlış anlamayın, F1’de yarışmak harika, araçlar inanılmaz ve Formula 1’de yarışmak çocukluk hayalimdi, ancak günün sonunda eğer kazanmak için yarışamayacağınızı biliyorsanız, yedi yıldan sonra bu durum eskiyor, motive kalmak ve kazanmak için yarışmıyorsanız keyfini çıkarmak zorlaşıyor.’’

‘’Şampiyonlukları kazanma ve mücadele etme hissini özledim, pole pozisyonları ve önlerde yarışmayı, bunları çok özledim.’’ dedi.