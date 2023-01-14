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Magnussen, el ameliyatı nedeniyle Daytona 24 Saat'i kaçırabilir

Haas Formula 1 pilotu Kevin Magnussen, beklenmedik bir el ameliyatı nedeniyle bu ay gerçekleşecek Daytona 24 Saat yarışlarında yer alamayabilir.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Zeynep Taş
Magnussen, el ameliyatı nedeniyle Daytona 24 Saat'i kaçırabilir
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Danimarkalı pilot 28-29 Ocak tarihlerinde IMSA SportsCar Şampiyonası'nın açılış turunda MDK Motorsport'un Porsche 911 GT3'ünü babası Jan Magnussen, Mark Kvamme ve Trenton Estep ile paylaşacaktı.

Magnussen, doktorların 3-5 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak olan F1 sezonu öncesinde alınması gereken bir kist teşhisi koymasından önce, bileğinde bir ağrı olduğunu açıkladı.

Magnussen'in 'zararsız bir işlemden' geçmesi ve ardından birkaç hafta dinlenmesi gerekecek, bu da Daytona yarışını riske atacak.

Magnussen, “Bileğim ağrıyordu, bu yüzden doktora gittim ve F1 sezonuna hazır olabilmem için şu an alınması gereken bir kist olduğunu söylediler."

“Zararsız bir işlem ama sonrasında muhtemelen birkaç hafta dinlenmem gerekecek."

“Doktorun ne diyeceğine bakacağım ama Daytona'da yarışmam pek mümkün görünmüyor."

Haas F1'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kevin Magnussen, MoneyGram Haas F1 Takımını küçük bir el ameliyatı geçirmesi gerektiği konusunda bilgilendirdi."

“Takım, Kevin'in önümüzdeki ay başlayacak sezon öncesi testlerine sağlıklı bir şekilde katılmasını dört gözle bekliyor."

Daytona yarışı, baba-oğul ikilisinin aralık ayında Abu Dabi'de Ferrari 488 GT3 ile genel klasmanda yedinci oldukları Körfez 12 Saat yarışının ardından, Ohio merkezli takım için katıldıkları ikinci yarış olacaktı.

#43 AF Corse - MDK Motorsports Ferrari 488 GT3: Kevin Magnussen, Jan Magnussen, Mark Kvamme

#43 AF Corse - MDK Motorsports Ferrari 488 GT3: Kevin Magnussen, Jan Magnussen, Mark Kvamme

Photo by: SRO

İkili ayrıca 2021 yılında Le Mans 24 Saat yarışında High Class Racing tarafından işletilen ORECA-Gibson 07 ile LMP2 sınıfında birlikte yarıştı.

MDK Motorsports takım sahibi ve sürücüsü Kvamme bu konu hakkında, "Bu bizim için talihsiz bir durum, ancak MDK Motorsports ailesi Kevin'i tamamen destekliyor."

“Kevin'in F1 programı en yüksek önceliğe sahip ve mücadele etmeye ne kadar erken hazır olursa o kadar iyi."

“Bizimle yarışıp yarışamayacağına doktorlar karar verecek."

“Eğer olmazsa da, birlikte yarışmak için başka bir fırsat bulacağız." dedi.

Bu yarış Magnussen'in 2021 ve 2022'de Chip Ganassi Racing tarafından işletilen Cadillac DPi-V.R ile yarıştıktan sonra Floridalı spor otomobil klasiğindeki üçüncü startı olacaktı. Danimarkalı, 2021'de yarışı beşinci sırada tamamlamıştı.

Daytona, Magnussen için Haas ile F1'de bir başka sezona hazırlanmadan önce tek seferlik bir IMSA yarışı olacaktı, ancak 2015 GTLM sınıfı galibi babası MDK ile dört yarışlık 2023 Michelin Endurance Cup sezonunun tamamında yarışacak.

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