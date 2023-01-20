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IMSA / Daytona 24 Saat Haberler

Magnussen ameliyat oldu, Daytona 24 Saat'e katılamayacak

Sol elinden ameliyat olan Haas Formula 1 pilotu Kevin Magnussen bu ay gerçekleştirilecek Daytona 24 Saat yarışına katılmayacak.

Erwin Jaeggi
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Magnussen ameliyat oldu, Daytona 24 Saat'e katılamayacak
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Bileğinde oluşan kist nedeniyle bilek ağrısıyla boğuşan Kevin Magnussen, doktorlarla yaptığı görüşmelerin ardından ameliyat olmaya karar verdi.

Yapılan ameliyatın ardından bileğindeki kist alındı ve Danimarkalı pilotun ameliyatının başarılı geçtiği duyuruldu. Fakat doktorlar, Kevin'a Daytona yarışına katılmamasını tavsiye ettiler.

Bu yüzden Magnussen, bu ay yapılacak yarışta yer alamayacak. Normalde bu yarışa babasıyla birlikte katılacaktı.

Daytona'da Porsche 911 GT3 R kullanacağı açıklanan Magnussen, "Ameliyat iyi geçti fakat şu anda, yeni Formula 1 sezonuna hazırlanabilmem için mümkün olduğunca dinlenmem gerekiyor."

"Bu elbette üzüntü verici. Bu harika yarışı ve MDK Motorsports adına babamla birlikte tekrar orada yarışacak olmayı sabırsızlıkla bekliyordum."

"Takıma Daytona'da harika bir hafta sonu diliyorum." dedi.

Jan ve Kevin Magnussen, Aralık ayında Abu Dhabi'de düzenlenen Gulf 12 Saat yarışında MDK Motorsports adına birlikte yarışmıştı.

İkili, Ferrari 488 GT3 Evo kendi klasmanlarında beşinci, genel klasmanda ise yedinci oldular.

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